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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80 bin dolar eşiğinde direnç ve kar satışı riskiyle karşılaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 80 bin dolar yakınında güçlü direnç ve artan kar satışı riskiyle karşılaştı.
  • 📊 Haftalık RSI uyumsuzluğu, $BTC’de yükseliş ivmesinin zayıflayabileceğine işaret ediyor.
  • 📍 Analistler 82.800 ile 84.500 dolar bandını önemli direnç, 76.996 ile 78.258 doları ilk destek olarak izliyor.
  • 🧭 Glassnode göstergeleri pozitif kalsa da %25 kar marjı kısa vadeli düzeltme riskini canlı tutuyor.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, Bitstamp verilerine göre 80.500 dolar civarında işlem görürken günlük bazda %3,11 yükseldi. Fiyatın güçlü görünümünü korumasına karşın bazı teknik göstergeler ivmenin zorlandığına işaret ediyor. 14 periyotluk RSI göstergesi 81 seviyesine çıktı ve bu değer, piyasanın geleneksel olarak aşırı alım bölgesi kabul ettiği aralıkta yer aldı.

İçindekiler
1 Haftalık grafikte temkinli görünüm öne çıktı
2 82.800 ile 84.500 dolar aralığı kritik bölge oldu
3 Kar satışı ihtimali güçlenirken bazı göstergeler destek veriyor

Haftalık grafikte temkinli görünüm öne çıktı

2017’den bu yana piyasada aktif olan kripto traderı BitcoinHypers, Bitcoin’in haftalık grafiğinde olası bir gizli negatif uyumsuzluk oluştuğunu belirtiyor. Analize göre fiyat 80.000 dolar çevresinde daha düşük bir tepe oluştururken haftalık RSI daha yüksek bir tepe yaptı. Bu yapı, fiyat yükselişinin arkasındaki momentumun aynı ölçüde güçlenmediğine işaret edebilir.

Bitcoin’de haftalık RSI ile fiyat yapısı arasındaki ayrışma, yükselişin hız kaybedebileceğine dair bir uyarı veriyor; ancak bu görünüm tek başına güçlü bir düşüş teyidi oluşturmuyor.

Bununla birlikte teknik analistler, tek başına uyumsuzluğun satış sinyali olarak okunamayacağını vurguluyor. Daha net bir zayıflama için fiyatın üst zaman dilimlerinde destek bölgelerini kaybetmesi ve mevcut yapının bozulması gerekiyor. Bitcoin halen önemli hareketli ortalamaların üzerinde bulunduğu için ana trendde kesin bir kırılmadan söz edilmiyor.

82.800 ile 84.500 dolar aralığı kritik bölge oldu

Ali Martinez, 83.000 ile 84.500 dolar bandını geçmiş alım yoğunluğuna dayanan önemli bir direnç alanı olarak öne çıkarıyor. Bu bölge aynı zamanda Mayıs 2026 zirvesi olan 83.000 dolara da yakın duruyor. Kısa vadede 80.863 dolar seviyesi ise klasik pivot direnci olarak izleniyor.

SeviyeTürÖnemi
80.863 dolarPivot dirençİlk kısa vadeli teknik eşik
82.800 dolarLikidite hedefiGlassnode verisinde öne çıkıyor
83.000 ile 84.500 dolarAna direnç bölgesiFarklı teknik verilerin kesiştiği alan
76.996 ile 78.258 dolarDestek bölgesiKısa vadede korunması gereken alan

Fiyatın 80.863 doların üzerine yerleşmesi durumunda 83.000 dolar bölgesi yeniden test edilebilir. Buna karşılık bu seviyelerde gelecek reddin, yatay seyrin uzamasına ya da daha derin bir geri çekilmeye zemin hazırlaması mümkün görülüyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca direnci değil, yakın desteklerin korunup korunmadığını da izlemesi bekleniyor.

Kar satışı ihtimali güçlenirken bazı göstergeler destek veriyor

Zincir üstü veriler de temkinli tabloyu destekliyor. Ali Martinez, CryptoQuant verilerine dayanarak Bitcoin traderlarının ortalama kar marjının yaklaşık %25’e ulaştığını aktarıyor. Benzer seviyeler, son bir yılda birkaç kez kar satışları ve kısa vadeli düzeltmelerden önce görülmüştü. Bu veri düşüşün zamanını ya da büyüklüğünü göstermese de piyasadaki gerçekleşmemiş kazançların arttığını ortaya koyuyor.

Traderların ortalama kar marjının %25’e ulaşması, direnç bölgelerine yaklaşan Bitcoin’de kar realizasyonu baskısının artabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan tüm göstergeler zayıflamaya işaret etmiyor. Glassnode, zincir üstü veri ve piyasa analitiği sunan bir araştırma şirketi olarak, Bitcoin Vector impulse göstergesinin son diplerden sonra yeniden pozitife döndüğünü bildirdi. Şirketin değerlendirmesinde bu değişim, Bitcoin’de yaklaşık %20’lik yükselişle aynı döneme denk geldi. Glassnode ayrıca bir sonraki önemli likidite alanını 82.800 dolar civarında konumlandırıyor.

Tarihsel karşılaştırmalarda da dikkatli bir ton öne çıkıyor. Ali Martinez, mevcut yapının 2022 ile 2023 toparlanma dönemine bazı yönlerden benzediğini, ancak bunun birebir tekrar anlamına gelmediğini vurguluyor. Mevcut tabloda 77.000 ile 78.000 dolar aralığı kısa vadede kritik destek olarak izlenirken, bu alanın kaybedilmesi halinde 63.111 dolar seviyesi daha derin bir düzeltme bölgesi olarak gündeme gelebilir.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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