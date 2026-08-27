CFTC, kripto ATM ile para talebini dolandırıcılık işareti saydı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC, kripto ATM’leri üzerinden para göndermenin dolandırıcılık açısından güçlü bir uyarı işareti olduğunu duyurdu. Kurum, “Ödemeden önce dur” başlığıyla yayımladığı acil uyarıda, kendisini devlet kurumu ya da banka temsilcisi gibi tanıtan kişilerin kamuya açık kripto terminalleri üzerinden para istemesinin doğrudan şüpheyle karşılanması gerektiğini bildirdi.

FBI verileri kayıplardaki artışa işaret etti

CFTC’nin uyarısı, yaz aylarında sektörde yaşanan altyapı krizi ve artan zarar verilerinin ardından geldi. FBI verilerine göre ABD’de bu tür düzenekler nedeniyle yaşanan kayıplar son bir yılda %58 arttı ve 388 milyon doların üzerine çıktı. Komisyon, bu yöntemle para talep eden kişilerin iddiası ne olursa olsun, işlemin büyük olasılıkla dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

CFTC, bir devlet kurumu, banka ya da büyük şirket adına aradığını söyleyen kişilerin kripto ATM üzerinden ödeme istemesi halinde bunun “muhtemelen dolandırıcılık” kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

ABD’de kripto ATM pazarında hızlı daralma yaşandı

Son aylarda ABD’de kripto ATM pazarını doğrudan etkileyen bir dizi gelişme yaşandı. Mayısta ülkenin en büyük operatörlerinden Bitcoin Depot iflas başvurusu yaptı ve zorunlu kullanıcı doğrulama kurallarının gelirleri zayıflatmasının ardından 9.700 terminalini devre dışı bıraktı. Bitcoin Depot, ABD’de kripto ATM işletmeciliği yapan büyük şirketler arasında yer alıyordu.

Haziranda Delaware ve New Jersey yönetimleri, kripto ATM’leri çalıntı fonların aktarımında kullanılan araçlar olarak değerlendirerek sıkı yasal düzenlemeleri kabul etti. Temmuzda küresel kripto ATM pazarı yaklaşık üçte bir oranında küçüldü. Toplam 10.836 cihaz devreden çıkarken, bunların 10.380’i ABD’de kaldırıldı. Ağustosta ise Minnesota yetkilileri tam yasak yönünde adım attı ve işletmecilere yıl sonuna kadar tüm terminalleri kamusal alanlardan kaldırma talimatı verdi.

Dönem Gelişme Detay Mayıs Bitcoin Depot süreci 9.700 terminal kapatıldı Haziran Eyalet düzenlemeleri Delaware ve New Jersey sıkı kurallar getirdi Temmuz Küresel daralma 10.836 makine kaldırıldı, 10.380’i ABD’deydi Ağustos Minnesota kararı Yıl sonuna kadar kamusal alanlardan kaldırma talimatı verildi

Dolandırıcılık düzenekleri nasıl işliyor

Yetkililer, kripto ATM’lerin suç şebekeleri için elverişli hale gelmesinde işlem yapısının belirleyici olduğunu söylüyor. Geleneksel bankacılık sisteminde para hareketleri izlenip durdurulabilirken, bu terminallerde yatırılan nakit kısa sürede kripto varlığa çevrilerek anonim cüzdanlara aktarılıyor. Bu aşamadan sonra işlemi geri almak teknik olarak son derece güç hale geliyor.

Dolandırıcılar çoğu zaman ABD Gelir İdaresi, bankalar ya da büyük teknoloji şirketlerinin teknik destek birimleri adına aradıklarını öne sürüyor. Ardından baskı kurarak aciliyet duygusu oluşturuyorlar. Korkuya kapılan kişiler nakit çekip en yakın cihaza yöneliyor, kendilerine iletilen QR kodunu okutuyor ve para doğrudan karşı tarafın cüzdanına gidiyor.

Komisyon, hiçbir meşru devlet kurumu, banka veya büyük şirketin insanlardan kripto ATM ya da hediye kartı yoluyla para göndermesini istemeyeceğinin altını çizdi.

Komisyon ödeme yöntemi uyarısını yineledi

CFTC, finansal güvenlik açısından temel kuralın değişmediğini belirtti. Bir telefon görüşmesinde ya da mesajlaşmada ödeme yöntemi olarak kripto ATM veya hediye kartı gündeme geliyorsa, karşı taraftaki kişinin suç amacı taşıdığı varsayımıyla hareket edilmesi isteniyor. Kurum, tüketicilere para göndermeden önce talebin kaynağını bağımsız biçimde doğrulama çağrısı yaptı.