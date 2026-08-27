Kayıt Banner
Kripto Para

CFTC, kripto ATM ile para talebini dolandırıcılık işareti saydı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CFTC, kripto ATM üzerinden para istemeyi dolandırıcılık işareti olarak tanımladı.
  • 📉 FBI verilerine göre ABD’de bu yöntemle kayıp son bir yılda %58 artarak 388 milyon doları aştı.
  • 🏧 ABD’de mayıstan ağustosa kadar binlerce terminal kapatıldı ve bazı eyaletler sıkı yasalar çıkardı.
  • 📞 Yetkililer, telefonla yönlendirilerek kripto ATM’ye para yatırılmasının $BTC ile değil suç düzenekleriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC, kripto ATM’leri üzerinden para göndermenin dolandırıcılık açısından güçlü bir uyarı işareti olduğunu duyurdu. Kurum, “Ödemeden önce dur” başlığıyla yayımladığı acil uyarıda, kendisini devlet kurumu ya da banka temsilcisi gibi tanıtan kişilerin kamuya açık kripto terminalleri üzerinden para istemesinin doğrudan şüpheyle karşılanması gerektiğini bildirdi.

İçindekiler
1 FBI verileri kayıplardaki artışa işaret etti
2 ABD’de kripto ATM pazarında hızlı daralma yaşandı
3 Dolandırıcılık düzenekleri nasıl işliyor
4 Komisyon ödeme yöntemi uyarısını yineledi

FBI verileri kayıplardaki artışa işaret etti

CFTC’nin uyarısı, yaz aylarında sektörde yaşanan altyapı krizi ve artan zarar verilerinin ardından geldi. FBI verilerine göre ABD’de bu tür düzenekler nedeniyle yaşanan kayıplar son bir yılda %58 arttı ve 388 milyon doların üzerine çıktı. Komisyon, bu yöntemle para talep eden kişilerin iddiası ne olursa olsun, işlemin büyük olasılıkla dolandırıcılık girişimi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

CFTC, bir devlet kurumu, banka ya da büyük şirket adına aradığını söyleyen kişilerin kripto ATM üzerinden ödeme istemesi halinde bunun “muhtemelen dolandırıcılık” kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.

ABD’de kripto ATM pazarında hızlı daralma yaşandı

Son aylarda ABD’de kripto ATM pazarını doğrudan etkileyen bir dizi gelişme yaşandı. Mayısta ülkenin en büyük operatörlerinden Bitcoin Depot iflas başvurusu yaptı ve zorunlu kullanıcı doğrulama kurallarının gelirleri zayıflatmasının ardından 9.700 terminalini devre dışı bıraktı. Bitcoin Depot, ABD’de kripto ATM işletmeciliği yapan büyük şirketler arasında yer alıyordu.

Haziranda Delaware ve New Jersey yönetimleri, kripto ATM’leri çalıntı fonların aktarımında kullanılan araçlar olarak değerlendirerek sıkı yasal düzenlemeleri kabul etti. Temmuzda küresel kripto ATM pazarı yaklaşık üçte bir oranında küçüldü. Toplam 10.836 cihaz devreden çıkarken, bunların 10.380’i ABD’de kaldırıldı. Ağustosta ise Minnesota yetkilileri tam yasak yönünde adım attı ve işletmecilere yıl sonuna kadar tüm terminalleri kamusal alanlardan kaldırma talimatı verdi.

DönemGelişmeDetay
MayısBitcoin Depot süreci9.700 terminal kapatıldı
HaziranEyalet düzenlemeleriDelaware ve New Jersey sıkı kurallar getirdi
TemmuzKüresel daralma10.836 makine kaldırıldı, 10.380’i ABD’deydi
AğustosMinnesota kararıYıl sonuna kadar kamusal alanlardan kaldırma talimatı verildi

Dolandırıcılık düzenekleri nasıl işliyor

Yetkililer, kripto ATM’lerin suç şebekeleri için elverişli hale gelmesinde işlem yapısının belirleyici olduğunu söylüyor. Geleneksel bankacılık sisteminde para hareketleri izlenip durdurulabilirken, bu terminallerde yatırılan nakit kısa sürede kripto varlığa çevrilerek anonim cüzdanlara aktarılıyor. Bu aşamadan sonra işlemi geri almak teknik olarak son derece güç hale geliyor.

Dolandırıcılar çoğu zaman ABD Gelir İdaresi, bankalar ya da büyük teknoloji şirketlerinin teknik destek birimleri adına aradıklarını öne sürüyor. Ardından baskı kurarak aciliyet duygusu oluşturuyorlar. Korkuya kapılan kişiler nakit çekip en yakın cihaza yöneliyor, kendilerine iletilen QR kodunu okutuyor ve para doğrudan karşı tarafın cüzdanına gidiyor.

Komisyon, hiçbir meşru devlet kurumu, banka veya büyük şirketin insanlardan kripto ATM ya da hediye kartı yoluyla para göndermesini istemeyeceğinin altını çizdi.

Komisyon ödeme yöntemi uyarısını yineledi

CFTC, finansal güvenlik açısından temel kuralın değişmediğini belirtti. Bir telefon görüşmesinde ya da mesajlaşmada ödeme yöntemi olarak kripto ATM veya hediye kartı gündeme geliyorsa, karşı taraftaki kişinin suç amacı taşıdığı varsayımıyla hareket edilmesi isteniyor. Kurum, tüketicilere para göndermeden önce talebin kaynağını bağımsız biçimde doğrulama çağrısı yaptı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Asya’da kripto gündemi ısınıyor: İki ülkeden kritik kararlar

Injective, SEC nezdinde transfer acentesi olarak kaydoldu

WLFI kurucu ortağı, Justin Sun’ı uyum sicili üzerinden eleştirdi

Trump, CLARITY Act için Senato oylamasını 15 Eylül’e taşıdı

Injective, SEC nezdinde transfer acentesi kaydı aldı

Bitcoin, azalan stabilcoin likiditesi nedeniyle hisselerden ayrışıyor

2026’da Dijital Varlıklar için Finansal Altyapının Modernleşmesi

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana 100 doların üstüne çıktı, 120 ile 130 dolar aralığı öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Solana 100 doların üstüne çıktı, 120 ile 130 dolar aralığı öne çıktı
Solana (SOL)
Zcash uyarısı, Bitcoin’de düzeltme riskini artırıyor
Zcash (ZEC)
Lost your password?