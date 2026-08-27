Solana 100 doların üstüne çıktı, 120 ile 130 dolar aralığı öne çıktı

Solana, haziran diplerinden gelen toparlanmanın ardından yeniden 100 doların üzerine çıktı. SOL fiyatı son işlemlerde 101 ile 103 dolar aralığında seyrederken, bu hareket piyasanın uzun süredir izlediği psikolojik eşiğin aşılmasını sağladı. Böylece son aylarda zayıflayan görünümün ardından 120 ile 130 dolar bandı yeniden gündeme taşındı.

100 dolar eşiği yeniden gündemde

Fiyatın 100 dolar bölgesinin üzerine yerleşmesi, teknik açıdan 102 ile 103 dolar çevresindeki direnç alanının da aşılmaya çalışıldığını gösteriyor. Yükseliş boyunca daha yüksek dipler oluşması, toparlanmanın sadece kısa süreli bir tepki hareketi olmadığını düşünen analistlerin elini güçlendiriyor. Buna karşın piyasa oyuncuları için asıl sınav, 100 ile 103 dolar bandının destek olarak korunup korunamayacağı olacak.

Jesse Peralta, Solana 100 doların üzerindeki kırılımı koruyabilirse sıradaki ana hedefin 120 ile 130 dolar aralığı olduğunu vurguluyor.

100 doların üzerinde kalıcılık sağlanması halinde bir sonraki yükseliş ayağının önü açılabilir. Buna karşılık fiyatın yeniden bu seviyenin altına sarkması, yukarı yönlü senaryonun gecikmesine yol açabilir. Piyasada bu nedenle yalnızca yükselişin hızı değil, kırılan seviyelerin ne ölçüde savunulduğu da yakından izleniyor.

Büyük yatırımcı alımları dikkat çekiyor

Toparlanma sürecine büyük cüzdan hareketleri de eşlik ediyor. Ted Pillows’un paylaştığı zincir üstü verilere göre bir balina, geçen haftadan bu yana yaklaşık 13,2 milyon dolarlık SOL topladı. Söz konusu işlemler arasında Binance çıkışlı yüklü transferler de yer aldı.

Ted Pillows’un aktardığı cüzdan verileri, bir yatırımcının son bir haftada yaklaşık 13,2 milyon dolarlık SOL biriktirdiğine işaret ediyor.

Bu alımların, Solana’nın kritik bir teknik seviyeyi geri almaya çalıştığı dönemde gelmesi ayrıca önem taşıyor. 100 doların üzerinde devam eden birikim, büyük oyuncuların kısa vadeli oynaklığa tepki vermekten çok toparlanma ihtimaline pozisyon aldığı şeklinde okunabilir. Kilit direnç seviyelerinin kırıldığı bu tür dönemlerde anlık veri takibi öne çıkarken, tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Sonraki hedefler 150 dolara uzanıyor

Orta vadeli görünümde 150 dolar seviyesi yeniden önemli bir hedef olarak öne çıkıyor. Bu bölge daha önce hem destek hem direnç olarak çalışmıştı. Mevcut 101 ile 103 dolar aralığından 150 dolara ulaşılması için yaklaşık yüzde 45 ile 50 arasında ek yükseliş gerekecek.

Investor Jordan, ocak 2025 zirvesinden bu yana Solana’ya temkinli yaklaştığını, ancak fiyatın 100 doların üzerinde kalması durumunda tablonun daha ilgi çekici hale geldiğini belirtiyor. Skyline da 150,36 dolar çevresini önemli bir teknik hedef olarak izliyor. Yine de bu senaryonun güç kazanması için önce 120 ile 130 dolar bölgesinin aşılması gerekiyor.

Alternatif senaryoda daha derin düzeltme var

Piyasadaki tüm değerlendirmeler doğrudan yukarı yönlü bir hareket beklemiyor. Sweep, daha uzun vadeli bir senaryoda Solana’nın güçlü bir genişleme hareketinden önce 70 doların altını yeniden test edebileceğini öngörüyor. Bu görüşe göre 60 ile 70 dolar bölgesi nihai taban oluşumu olarak çalışabilir.

Şimdilik bu senaryo ikincil planda kalıyor; çünkü SOL 100 dolar civarında tutunuyor. Fiyat 120 ile 130 dolar bandını aşarsa 150 doların ardından 180 ile 200 dolar bölgesi de gündeme gelebilir. Buna karşılık 100 doların kaybedilmesi halinde 90 ile 95 dolar aralığı, daha derin bir geri çekilmede ise 80 ile 70 dolar bölgesi yeniden izlenecek.