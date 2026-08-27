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Zcash (ZEC)

Zcash uyarısı, Bitcoin’de düzeltme riskini artırıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Zcash'teki sert yükseliş, Bitcoin için yeni bir düzeltme sinyali verdi.
  • 📉 Birkaç günde %70 yükselen $ZEC, tarihsel olarak piyasa satışlarının öncesinde de görüldü.
  • 📊 Spot hacim %24,97 ve türev hacim %24,16 gerilerken vadeli satış baskısı %101,68 arttı.
  • ⚠️ Zcash'teki 1,53 milyar dolarlık kaldıraçlı yük, Bitcoin'de likidite baskısını artırabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para piyasasında Zcash kaynaklı sert yükseliş, Bitcoin yatırımcıları için yeni bir risk sinyali verdi. CryptoQuant verilerine göre Zcash risk göstergesi aşırı bölgeye çıktı. Bu tablo, Bitcoin’in önceki zirvelerinin ardından 60.000 ile 80.000 dolar bandında sıkıştığı bir dönemde ortaya çıktı.

İçindekiler
1 Zcash yükselişi uyarı verdi
2 Türev piyasalarda baskı artıyor
3 Bitcoin için olası etkiler

Zcash yükselişi uyarı verdi

Analist Maartun, Zcash’in birkaç gün içinde %70 yükseldiğine dikkat çekti. Maartun, mevcut piyasa yapısında bu hareketin Zcash adına olumlu bir gelişmeden çok Bitcoin açısından kaygı verici göründüğünü vurguluyor.

Zcash birkaç gün içinde %70 yükseldi. Mevcut piyasa koşullarında bu tablo, Zcash’ten çok Bitcoin için daha fazla endişe yaratıyor.

CryptoQuant, zincir üstü ve piyasa verileri üzerine çalışan bir analiz platformu olarak biliniyor. Platformun paylaştığı verilere göre benzer Zcash sıçramaları geçmişte daha geniş çaplı piyasa düzeltmelerinden önce görüldü. Bu nedenle son hareket, yalnızca tek bir altcoin rallisi olarak değerlendirilmiyor.

Türev piyasalarda baskı artıyor

CoinGlass verileri de piyasadaki kısa vadeli ısınmayı destekliyor. Son 24 saatte spot işlem hacmi %24,97 geriledi, türev hacmi ise %24,16 düştü. Metindeki verilere göre ETF çevresinde oluşan kurumsal ilgi büyük ölçüde fiyatlara yansıdı ve varlığın fiyatı 779,38 dolara çekildi.

Dört saatlik zaman diliminde vadeli piyasalardaki satış baskısı %101,68 arttı. Bunun yanında Zcash marjin pozisyonlarında 1,53 milyar dolarlık borçlu fon bulunuyor. Bu tutar, 13,13 milyar dolarlık toplam piyasa değerinin %11’inden fazlasına karşılık geliyor.

GöstergeSeviye
Zcash kısa vadeli yükseliş%70
Spot hacim değişimi%24,97 düşüş
Türev hacim değişimi%24,16 düşüş
Vadeli satış artışı%101,68
Marjin pozisyonlarındaki borçlu fon1,53 milyar dolar

Bitcoin için olası etkiler

Analistlere göre 1,53 milyar dolarlık vadeli ve marjin kaynaklı yük zorunlu tasfiyelerle karşılaşırsa, bağlantılı işlem platformlarına yayılan zincirleme bir baskı oluşabilir. Bu durum özellikle alım iştahının zayıf kaldığı dönemlerde daha sert sonuçlar doğurabilir.

Tarihsel veriler, Bitcoin yatay seyrederken Zcash’te görülen sıra dışı yükselişlerin geniş çaplı piyasa düzeltmelerinden önce ortaya çıkabildiğini gösteriyor.

Bitcoin tarafında mevcut fiyat aralığında güçlü alım akışının görülmemesi, türev piyasalarda oluşabilecek panik ve likidite çıkışı riskini daha önemli hale getiriyor. Böyle bir senaryoda yatırımcıların daha temkinli pozisyon alması ve riskli işlemlerden uzaklaşması gündeme gelebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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