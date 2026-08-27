Zcash uyarısı, Bitcoin’de düzeltme riskini artırıyor

Kripto para piyasasında Zcash kaynaklı sert yükseliş, Bitcoin yatırımcıları için yeni bir risk sinyali verdi. CryptoQuant verilerine göre Zcash risk göstergesi aşırı bölgeye çıktı. Bu tablo, Bitcoin’in önceki zirvelerinin ardından 60.000 ile 80.000 dolar bandında sıkıştığı bir dönemde ortaya çıktı.

Zcash yükselişi uyarı verdi

Analist Maartun, Zcash’in birkaç gün içinde %70 yükseldiğine dikkat çekti. Maartun, mevcut piyasa yapısında bu hareketin Zcash adına olumlu bir gelişmeden çok Bitcoin açısından kaygı verici göründüğünü vurguluyor.

Zcash birkaç gün içinde %70 yükseldi. Mevcut piyasa koşullarında bu tablo, Zcash’ten çok Bitcoin için daha fazla endişe yaratıyor.

CryptoQuant, zincir üstü ve piyasa verileri üzerine çalışan bir analiz platformu olarak biliniyor. Platformun paylaştığı verilere göre benzer Zcash sıçramaları geçmişte daha geniş çaplı piyasa düzeltmelerinden önce görüldü. Bu nedenle son hareket, yalnızca tek bir altcoin rallisi olarak değerlendirilmiyor.

Türev piyasalarda baskı artıyor

CoinGlass verileri de piyasadaki kısa vadeli ısınmayı destekliyor. Son 24 saatte spot işlem hacmi %24,97 geriledi, türev hacmi ise %24,16 düştü. Metindeki verilere göre ETF çevresinde oluşan kurumsal ilgi büyük ölçüde fiyatlara yansıdı ve varlığın fiyatı 779,38 dolara çekildi.

Dört saatlik zaman diliminde vadeli piyasalardaki satış baskısı %101,68 arttı. Bunun yanında Zcash marjin pozisyonlarında 1,53 milyar dolarlık borçlu fon bulunuyor. Bu tutar, 13,13 milyar dolarlık toplam piyasa değerinin %11’inden fazlasına karşılık geliyor.

Gösterge Seviye Zcash kısa vadeli yükseliş %70 Spot hacim değişimi %24,97 düşüş Türev hacim değişimi %24,16 düşüş Vadeli satış artışı %101,68 Marjin pozisyonlarındaki borçlu fon 1,53 milyar dolar

Bitcoin için olası etkiler

Analistlere göre 1,53 milyar dolarlık vadeli ve marjin kaynaklı yük zorunlu tasfiyelerle karşılaşırsa, bağlantılı işlem platformlarına yayılan zincirleme bir baskı oluşabilir. Bu durum özellikle alım iştahının zayıf kaldığı dönemlerde daha sert sonuçlar doğurabilir.

Tarihsel veriler, Bitcoin yatay seyrederken Zcash’te görülen sıra dışı yükselişlerin geniş çaplı piyasa düzeltmelerinden önce ortaya çıkabildiğini gösteriyor.

Bitcoin tarafında mevcut fiyat aralığında güçlü alım akışının görülmemesi, türev piyasalarda oluşabilecek panik ve likidite çıkışı riskini daha önemli hale getiriyor. Böyle bir senaryoda yatırımcıların daha temkinli pozisyon alması ve riskli işlemlerden uzaklaşması gündeme gelebilir.