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BITCOIN (BTC)

BlackRock bitcoin alımını 200,76 milyon dolara çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock, 27 Ağustos’ta 200,76 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptı.
  • 📈 Spot Bitcoin ETF’lerine son işlem gününde 232,12 milyon dolar net giriş oldu.
  • 💬 Kurumsal talep sürerken $BTC 80 bin dolar eşiğine yakın seyrini korudu.
  • 🧭 Bitcoin son 24 saatte %1,24 yükselerek 79.502 dolar civarında işlem gördü.
Onur Atam
Onur Atam

Bitcoin, geçen hafta kripto para piyasasında görülen güçlü yükselişin ardından kurumsal yatırımcı ilgisini koruyor. Varlık yönetim şirketi BlackRock, son günlerde Bitcoin varlıklarını artırmayı sürdürürken 27 Ağustos tarihinde 200,76 milyon dolarlık yeni alım yaptı.

İçindekiler
1 ETF akışları talebi destekledi
2 80 bin dolar eşiği yeniden gündemde

ETF akışları talebi destekledi

Whale Insider verilerine göre bu alım, spot Bitcoin ETF’lerinde son işlem gününde kaydedilen toplam 232,12 milyon dolarlık net girişin hemen ardından geldi. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri olarak özellikle spot Bitcoin ETF pazarındaki ağırlığıyla yakından izleniyor.

Whale Insider verileri, BlackRock’ın 27 Ağustos’ta 200,76 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptığını ve aynı dönemde spot Bitcoin ETF’lerine toplam 232,12 milyon dolarlık net giriş gerçekleştiğini gösteriyor.

Son dönemdeki dalgalı seyirde düzenli satış yapan BlackRock’ın yeniden istikrarlı alım tarafına geçmesi, piyasada dikkatle izlenen bir değişim olarak öne çıktı. Bu yön değişikliği, kurumsal talebin yeniden güç kazandığına dair beklentileri artırdı.

GöstergeVeri
BlackRock alımı200,76 milyon dolar
Spot Bitcoin ETF net girişi232,12 milyon dolar
Bitcoin günlük değişim%1,24 artış
Anlık fiyat79.502 dolar

80 bin dolar eşiği yeniden gündemde

Bitcoin’deki hızlı yükselişin hızı bir miktar yavaşlasa da piyasadaki yukarı yönlü görünüm korunuyor. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisinin sürmesi, fiyatın güçlü kalmasına katkı sağladı.

Piyasa verileri, Bitcoin’in 80 bin dolar direnç bölgesinin üzerine çıktığını, ardından işlemlerin yeniden bu seviyeye yakın seyrettiğini gösteriyor. Yazım anında Bitcoin yaklaşık 79.502 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %1,24 değer kazanmış durumda.

Kurumsal taraftan gelen istikrarlı talep, Bitcoin’in 80 bin dolar çevresindeki ivmesini korumasına destek veriyor.

ETF piyasasına devam eden sermaye girişiyle birlikte kurumsal talebin canlı kalması, Bitcoin’in son kırılma hareketini destekleyen temel unsurlardan biri olarak görülüyor. Bu görünüm, fiyatın yeni bir yükseliş denemesi için elverişli bir zemin oluşturduğuna işaret ediyor.

Buna karşın fiyatın 80 bin dolar çevresindeki seyrinin kısa vadede dalgalı kalması da olasılıklar arasında yer alıyor. Yine de mevcut veriler, büyük ölçekli yatırımcı ilgisinin zayıflamadığını ve piyasanın bu desteği yakından izlediğini ortaya koyuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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