SHIB’de çıkış ivmesi zayıfladı, kritik direnç yeniden öne çıktı

Shiba Inu son toparlanmasını korumakta zorlanırken, borsa verilerindeki zayıflama fiyat görünümünü daha hassas hale getirdi. SHIB’in yedi günlük ortalama borsa çıkışı, izleme noktasına göre yaklaşık %42 ile %48 arasında geriledi. Daha önce yükseliş yönlü dönüşü destekleyen başlıca göstergelerden birinin güç kaybetmesi, piyasadaki temkinli havayı artırdı.

Borsa akışlarında karışık tablo

Merkezi platformlardan çıkan token miktarı, varlıkların satış baskısından uzaklaşıp özel cüzdanlara taşınıp taşınmadığına dair önemli bir sinyal olarak izleniyor. Bu nedenle yüksek çıkışlar genellikle arzın piyasadan çekildiğine işaret edebiliyor. Ancak son düşüş, bu etkinin önceki döneme göre belirgin biçimde zayıfladığını gösterdi.

Verilerin geneli ise tek yönlü bir tablo sunmuyor. SHIB’in ortalama girişleri %0,79 artarken toplam borsa girişi %0,56 yükseldi. Aynı dönemde toplam çıkışlar da %0,59 arttı. Buna karşın toplam net akış yaklaşık eksi 62,5 milyar SHIB seviyesinde kalmayı sürdürdü. Bu durum, net bazda çıkış eğiliminin tamamen kaybolmadığını, ancak hız kestiğini ortaya koydu.

Toplam net akışın yaklaşık eksi 62,5 milyar SHIB seviyesinde kalması, çıkış eğiliminin sürdüğüne işaret ederken, yedi günlük ortalama çıkışlardaki sert gerileme bu desteğin önceki kadar güçlü olmadığını gösteriyor.

Bu nedenle sadece çıkışlardaki yavaşlamaya bakarak yatırımcıların yüklü SHIB transferlerini yeniden borsalara yönelttiğini söylemek için yeterli veri bulunmuyor. Daha çok, piyasadan çekilen token hızının azaldığı anlaşılıyor. Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde oluşturulan ve geniş yatırımcı kitlesiyle öne çıkan bir meme coin olarak, özellikle zincir üstü akış değişimlerine karşı hassas fiyat tepkileri verebiliyor.

Fiyatta kritik eşikler izleniyor

SHIB, yaklaşık 0.0000042 dolardan başlayan sert toparlanmanın ardından 0.00000535 dolar civarında işlem görüyor. Yükseliş sırasında kısa süreliğine 0.0000060 doların üzerine çıkan token, satıcıların devreye girmesiyle geri çekildi. En yakın güçlü teknik engel ise 0.00000573 dolar seviyesindeki uzun vadeli hareketli ortalama olarak öne çıkıyor.

Gösterge Seviye Güncel fiyat 0.00000535 dolar Ana direnç 0.00000573 dolar Kısa vadeli ortalamalar 0.00000466 ve 0.00000496 dolar Yukarı hedef bölgesi 0.0000060 ile 0.0000063 dolar Destek bölgesi 0.0000049 ile 0.0000050 dolar

Fiyat bu bölgeyi daha önce test etti, ancak üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Buna rağmen SHIB, 0.00000466 ve 0.00000496 dolar çevresinde kümelenen kısa vadeli ortalamaların üzerinde tutunuyor. İlk yükseliş sırasında aşırı alım bölgesine çıkan RSI göstergesi de yaklaşık 60 seviyesine gerileyerek kısa vadeli ısınmayı bir miktar azalttı.

Toparlanma senaryosu tamamen bozulmadı

Mevcut görünüm, yükseliş yönlü dönüşün sona erdiğini söylemek için erken olduğuna işaret ediyor. Teknik yapı tamamen bozulmuş değil, ancak ivme önceki döneme göre daha sınırlı seyrediyor. 0.00000573 doların üzerinde güçlü bir kırılma, toparlanma senaryosunu belirgin biçimde destekleyebilir ve 0.0000060 ile 0.0000063 dolar aralığını yeniden gündeme taşıyabilir.

0.00000573 doların üzerinde kararlı bir hareket, toparlanma görünümünü güçlendirebilir; buna karşılık 0.0000049 ile 0.0000050 dolar bandının kaybedilmesi kırılmanın başarısız kaldığına işaret edebilir.

Öte yandan 0.0000049 ile 0.0000050 dolar aralığının altına inilmesi, son kırılmanın zayıfladığına dair daha net bir işaret verebilir. Böyle bir durumda SHIB’in daha aşağıdaki destek bölgesini yeniden test etme olasılığı artabilir.