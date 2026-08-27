XRP’de 1,54 dolar direnci izlenirken 1,30 dolar desteği öne çıktı

XRP’de son haftalardaki hızlı toparlanmanın ardından teknik görünüm daha hassas bir döneme girdi. Grafik analisti ChartNerdTA, 50 haftalık üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1,54 dolar seviyesini, yükselişin sürüp sürmeyeceğini anlamak açısından kritik eşik olarak öne çıkardı. XRP bu ay 1 doların altından toparlanarak kısa süreliğine 1,70 dolara kadar yükseldi, ancak bu bölgeden gelen satışlar dikkat çekti.

50 haftalık ortalama ana direnç olarak öne çıkıyor

ChartNerdTA, haftalık kapanışın 50 haftalık üssel hareketli ortalamanın altında kalmasını önümüzdeki haftalar için önemli bir uyarı olarak değerlendiriyor. Analiste göre bu görünüm uzun vadeli trendin kesin biçimde bozulduğunu göstermiyor, ancak XRP bu seviyeyi yeniden aşamadığı sürece aşağı yönlü baskı devam edebilir.

ChartNerdTA, 1,54 dolar çevresindeki 50 haftalık üssel hareketli ortalamanın aşılması halinde mevcut zayıf teknik görünümün geçersiz kalabileceğini vurguluyor.

Son toparlanma sırasında XRP, 20 haftalık ortalamasının bulunduğu 1,23 doların üzerine çıktı. Buna karşın daha güçlü kabul edilen 50 haftalık ortalama şimdilik aşılamadı. Yaklaşık %49’luk haftalık yükselişin ardından 1,70 dolardan gelen geri çekilme, alıcıların bu bölgede ne kadar güçlü kalabileceğini daha önemli hale getirdi.

1,30 dolar bölgesi ilk güçlü destek konumunda

Direncin kırılamaması halinde piyasada ilk öne çıkan destek alanı 1,30 ile 1,29 dolar aralığı olarak görülüyor. Bu bandın altında kalıcı bir zayıflama yaşanırsa 1,18 ile 1,10 dolar aralığı gündeme gelebilir. Daha sert bir düzeltmede ise 1,00 ile 0,98 dolar bölgesi daha derin destek alanı olarak izleniyor.

Bu seviyeler kesin hedef olmaktan çok teknik referans noktaları niteliği taşıyor. Fiyatın bu bölgelerde vereceği tepki ve işlem hacminin yönü belirleyici olacak. Teknik seviyelerin, hareketli ortalamaların ve ivme göstergelerinin bu kadar yakından izlendiği dönemlerde piyasa takibi daha da önem kazanıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Bitstamp verilerinde kısa ve orta vadeli ortalamaların da bu bölgeye yakın seyrettiği görüldü. 10 günlük üssel hareketli ortalama 1,33 dolarda, 10 günlük basit hareketli ortalama 1,31 dolarda ve 200 günlük üssel hareketli ortalama 1,35 dolar çevresinde bulunuyor. Bu tablo, 1,30 bölgesinin teknik açıdan neden öne çıktığını destekliyor.

Zincir üstü aktivite ve kaldıraçta sert artış görüldü

Fiyat hareketinin yanında XRP Ledger üzerindeki aktivite de dikkat çekici biçimde arttı. Santiment verilerine dayandırılan piyasa değerlendirmelerine göre aktif adres sayısı 10 Ağustos’ta 47.180 iken 24 Ağustos’ta 356.070’e çıktı. Bu, iki haftada %654,71’lik artış anlamına geliyor. Ağ katılımındaki yükseliş, rallinin yalnızca fiyat tarafında kalmadığını gösterdi.

Aktif adres sayısının 47.180’den 356.070’e çıkması, XRP ağında iki hafta içinde çok daha geniş bir katılım oluştuğuna işaret ediyor.

Türev piyasalarda da hareketlilik arttı. CryptoQuant verileri, Binance üzerindeki XRP tahmini kaldıraç oranının yaklaşık 0,213 ile son yedi ayın en yüksek düzeyine ulaştığını gösterdi. Aynı dönemde XRP vadeli işlem hacmi 24 saatte yaklaşık 6,4 milyar dolara çıktı, açık pozisyon büyüklüğü ise 3,45 milyar dolar civarında ölçüldü. Yüksek kaldıraç, güçlü beklentilere işaret edebilse de ani fiyat hareketlerinde tasfiye riskini de artırıyor.

Teknik göstergeler net yön vermiyor

Bitstamp verilerinde XRP son olarak 1,36 dolar civarında işlem gördü ve günlük bazda yaklaşık %4,85 geriledi. Genel teknik görünüm nötr kalırken hareketli ortalamalar daha olumlu sinyal üretmeyi sürdürdü. Buna karşılık ivme göstergeleri daha karışık bir tablo sundu. 14 dönemlik RSI yaklaşık 65 seviyesinde bulunurken MACD alım sinyali verdi, 10 dönemlik momentum göstergesi ise satış yönüne işaret etti.

Bu nedenle kısa vadede izlenecek iki ana seviye değişmedi. 1,54 doların yeniden aşılması toparlanmayı güçlendirebilir. 1,30 doların altına inilmesi halinde ise daha derin bir düzeltme olasılığı artabilir.