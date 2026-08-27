Ethereum 2.400 dolar üstünde tutunurken 2.823 dolar hedefi öne çıktı

Ethereum son toparlanmanın ardından teknik açıdan kritik bir bölgeye yeniden yerleşti. ETH fiyatı 2.460 dolar civarında seyrederken piyasada odak noktası 2.400 dolar desteğinin korunup korunamayacağına çevrildi. Son 24 saatte yaklaşık %0,80 gerileyen varlık, buna karşın son düşüş trend çizgisinin üzerine çıkmış görünümü koruyor.

2.400 dolar bölgesi ana destek olarak izleniyor

Analist Donald Dean, Ethereum’un günlük grafikte önemli bir yapısal değişim gösterdiğini, daha önce direnç olarak çalışan alanın şimdi destek işlevi görmeye başladığını belirtiyor. Fiyatın 2.400 ile 2.450 dolar arasındaki yüksek hacim bölgesinde tutunması, kısa vadeli görünüm açısından yakından takip ediliyor.

Donald Dean, önceki düşüşten gelen alçalan trend çizgisinin aşıldığını ve 2.400 ile 2.450 dolar bandının korunması halinde 2.600 dolar ile 2.823 dolar seviyelerinin gündemde kalacağını değerlendiriyor.

Bu bölgenin kaybedilmesi ise kısa vadeli tabloyu zayıflatabilir. Böyle bir senaryoda 2.300 ile 2.350 dolar aralığındaki alt hacim bölgesine doğru yeni bir geri çekilme olasılığı öne çıkıyor.

Satış duvarı 2.550 ile 2.600 dolar aralığında yoğunlaşıyor

CW8900 tarafından paylaşılan zincir üstü emir verileri, 2.550 ve 2.600 dolar seviyelerinde dikkat çekici satış kümeleri bulunduğunu gösteriyor. Aynı veriler, 2.400 dolar çevresinde güçlü bir alım duvarının da yer aldığını ortaya koyuyor. Böylece Ethereum, aşağıda belirgin talep ve yukarıda yoğun arz arasında sıkışmış bir görünüm sergiliyor.

Teknik seviyelerin ve direnç kırılımlarının yakından izlendiği bu dönemde, piyasa yapısındaki dönüşüm yalnızca kripto varlıklarla sınırlı kalmıyor. Geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Ethereum’un 2.550 doların üzerine yerleşmesi, alıcıların satış baskısını karşıladığını gösterebilir. 2.600 dolar üstünde kalıcılık sağlanması halinde 2.700 dolar ve ardından 2.823 dolar seviyesi daha güçlü biçimde gündeme gelebilir.

Haftalık görünümde toparlanma güç kazandı

Rand Group, Ethereum’un haftalık grafikte 2.300 ile 2.400 dolar bölgesini yeniden kazandığına dikkat çekiyor. Bu alan, önceki piyasa döngülerinde hem destek hem direnç olarak öne çıkmıştı. Fiyatın 1.500 ile 1.600 dolar dip bölgesinden toparlanarak yeniden bu banda dönmesi, daha geniş zaman diliminde olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Rand Group, haftalık kapanışın 2.400 doların üzerinde gerçekleşmesinin toparlanmayı güçlendirebileceğini, bu durumda 2.800 ve 3.400 dolar seviyelerinin daha üst zaman diliminde izlenecek bölgeler arasında kalacağını vurguluyor.

Kısa vadede 2.420 dolar seviyesi de önemli bir ara destek olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu noktayı yeniden test edip tepki vermesi halinde 2.630 ile 2.650 dolar aralığındaki ana direnç bölgesi sıradaki teknik eşik olacak. Saatlik ya da 4 saatlik kapanışların bu alanın üzerine taşınması, yukarı yönlü momentumu destekleyebilir.

Mevcut tabloda 2.400 ile 2.450 dolar bandı ana savunma bölgesi olarak izleniyor. Yukarıda ise 2.550 ile 2.600 dolar ve ardından 2.630 ile 2.650 dolar aralığı en yakın direnç kümesini oluşturuyor. ETH için bir sonraki belirgin yönün, bu bantlardan birinin kırılmasıyla netleşmesi bekleniyor.