  Dev Fon Kuruluşu Tokenize Edilmiş Para Piyasası Fonunun Pilot Programı İçin Bu Altcoin’i Seçti!

Dünyanın en büyük fon kuruluşlarından biri olan UBS Asset Management, Ethereum (ETH) Blockchain‘i üzerinde tokenize edilmiş para piyasası fonunun pilot programını başlattı. Project Guardian’ın bir parçası olan fonun pilot programı, UBS Asset Management’ın başlatmayı planladığı birkaç canlı pilot programdan ilki.

Pilot Programda Çeşitli Fon Faaliyetleri Test Edilecek

UBS Asset Management, Ethereum Blockchain’i üzerinde tokenize edilmiş para piyasası fonunun ilk canlı pilot programını başlattı. Şirketten yapılan açıklamada, pilot uygulamanın UBS Asset Management’ın abonelikler ve itfalar da dahil olmak üzere zincir üzerindeki çeşitli fon faaliyetlerini test etmesine olanak tanıdığı belirtildi. Şirket, fonun pilot uygulamasını başlatmak için şirket içi tokenizasyon hizmeti UBS Tokenize‘den faydalandı.

UBS Asset Management’ın Singapur ve Güneydoğu Asya Başkanı Thomas Kaegi yaptığı açıklamada, “Bu, UBS Asset Management’ın tahvil ve yapılandırılmış ürünleri tokenize etme konusundaki uzmanlığına dayanarak, fonların tokenizasyonunu anlamada önemli bir kilometre taşıdır. Bu keşif girişimi aracılığıyla, müşteriler için piyasa likiditesini ve piyasa erişimini nasıl iyileştirebileceğimizi anlamaya yardımcı olmak için geleneksel finans kurumları ve fintech sağlayıcılarıyla birlikte çalışacağız.” dedi.

UBS Asset Management, şimdiye kadar Blockchain teknolojisini test etme ve kullanma konusunda ön saflarda yer almıştır. Şirket, Kasım 2022’de halka açık olarak işlem gören ve hem Blockchain tabanlı hem de geleneksel borsalarda işlem gören dünyanın ilk dijital tahvilini piyasaya sürdü. Aralık 2022’de ise 50 milyon dolarlık tokenize sabit oranlı tahvil ihraç etti ve Haziran 2023’te üçüncü taraf bir ihraççı için 200 milyon yuanlık tamamen dijital yapılandırılmış tahvil çıkardı.

Pilot Program Project Guardian’ın Bir Parçası

Dahası UBS Asset Management, son tokenize para piyasası fonu pilotunun Singapur Para Otoritesi‘nin (MAS) yönetilen iş birlikçi bir endüstri girişimi olan Project Guardian’ın bir parçası olduğunu kaydetti. Fon, Singapur’daki her tür yatırım fonu için yeni bir tüzel kişilik formu olan değişken sermaye şirketi (VCC) olarak yapılandırıldı.

Şirket, ilk pilot işlemlerin başarıyla başlatılmasının ardından, UBS Asset Management’ın Project Guardian kapsamında daha geniş bir ortak grubuyla çalışarak ve çeşitli yatırım stratejilerini keşfederek daha fazla canlı pilot kullanımı gerçekleştirmeye çalışacağını ekledi.

Zincir dışı ya da gerçek dünya varlıklarını zincir üzerine getirmeye yardımcı olan tokenleştirmenin gün geçtikçe popülerlik kazandığı görülüyor. The Block Research’ün yayımladığı son rapor, tokenizasyonun bu varlıkların takibine, ticaretine, programlanabilirliğine ve yönetimine olanak sağladığını gösteriyor. Raporda tokenizasyonun dijital varlık endüstrisini ve genel olarak küresel finans sistemini önemli ölçüde yeniden şekillendirme potansiyeline sahip olduğu kaydedildi.