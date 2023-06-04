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En büyük akıllı sözleşme platformu olan Ethereum hali hazırda birçok popüler projeye altyapı hizmeti sunuyor. Peki ekosistemindeki popüler kategorilerin son durumu ne? Ethereum fiyat performansıyla ağdaki altcoinlerin fiyatı arasına nasıl bir ilişki var. Gelecekte bu değişecek mi?

Ethereum (ETH)

Glassnode’a göre, Ethereum blockchain’inde faaliyet gösteren Merkezi Olmayan Finans (DeFi) ve GameFi sektörlerinin popülerliği gün geçtikçe artıyor. Ancak aynı veriler, bu sektörlerin büyümesinin hype ile eşleşemediğini belirtti. Bu projelerin yerel token değerlemeleri de aynı durumdaydı. En büyük akıllı sözleşme platformu olan Ethereum adeta “internetin bilgisayarı” oldu ve bu yönde ilerlemeye devam ediyor.

Yüksek işlem ücretleri ve ölçeklenebilirlik sorunları gibi zorluklarla karşı karşıya kalırken Ethereum’un ekosistemi altcoinlerden aldığı destek yetersizdi. 31 Mayıs’ta on-chain analitik platformu DeFI blue-chip endeksini kullanarak ETH’nin projelerle olan korelasyonunu analiz etti. Blue-chip endeksi, en büyük DeFi projelerinin gerçek zamanlı piyasa performansını takip ediyor. Rapora göre, ETH’nin grup altındaki tokenlarla birlikte hareketi benzerdi. Ancak, korelasyonun ayrıştığı zamanlar da oldu.

Örneğin ETH son boğa sezonunda ATH seviyesine ulaştığında tokenların toplam fiyat performansı %43 oranında azaldı. Trenddeki benzerliklere rağmen ETH, tokenlardan daha iyi performans göstermeye devam etti.

Ethereum Geleceği

2022 ayı piyasasının ardından DeFi tokenları Mayıs 2021 ATH seviyesinin %92,1 altına düşerken ETH fiyatı sadece %45 değer kaybetti. Dahası FTX çöküşünün ardından DeFi ilgisi beklenen ölçüde artmadı. OKX ve Binance gibi merkezi borsalar, Uniswap (UNI) gibi DEX’lerden ve Curve Finance (CRV) gibi havuzlardan çok daha fazla likiditeye sahip.

Buna ek olarak, DeFi tokenlarının çoğu genelde kendi ekosistemleri altında işlev gördü. Geniş bir uygulama yelpazesine sahip olan UNI, öne çıkan token oldu. Bunun nedeni, kendi ana alanının ötesinde faaliyet göstermesiydi.

Sonuç olarak ETH bu tokenların büyümesinde ya da gerilemesinde önemli bir rol oynuyor. Gelecekte uygulamaların benimsenmesi ve tokenlerinin daha değerli hale gelmesi için ETH fiyatını daha iyi seviyelere ulaşması gerekecek. Şimdilik Ethereum ekosistemindeki altcoinler büyük ölçüde kendi başlarına harekete edemiyor.