  Kurumsal Kripto Para Yatırımcıları Dönüyor, Uptober Başladı! En Sevilen Altcoin Belli Oldu

Bitcoin fiyatı bugün erken saatlerde yeniden yükselişe geçti. Bu toparlanma çoğu yatırımcı için sürpriz oldu. Önceki hareketlere benzer bir düşüşün arifesinde olduğu düşünülürken BTC fiyatının aniden 28.000 doları aşması yıpranan altcoinlerin de rahatlamasını sağladı. Ancak daha fazlası var. Son kurumsal talep rapor daha iyi bir tablo çiziyor.

Kurumsal Yatırımcılar Kripto Para

CoinShares tarafından haftalık olarak yayınlanan rapor her hafta kurumsalların kriptoya ilgisini yansıtıyor. Spot ETF onayları gelmemiş olsa da kurumsal yatırımcılar tröst ve diğer yatırım araçları aracılığıyla bu alanda risk alabiliyor. Son 6 haftadır genel piyasa hissiyatındaki negatiflik nedeniyle kripto fonlarından istikrarlı kaçışlar gördük.

Geçtiğimiz hafta ise kripto para yatırım ürünlerine 6 hafta içinde ilk kez 21 milyon dolar giriş oldu. Bu hafta için olumlu sinyaller veren bu girişler ABD hükümeti zor durumdayken geldi. Cuma günü yoğunlaşan girişlerin hükümet kapanmasına bir hazırlık olduğu düşünülüyor. Ancak Senato 45 günlük uzatmayı onayladığı için geçici olarak hükümet kapanması sorunu da çözüldü.

Kripto Para Yatırımcı Raporu

Son talep artışına rağmen hem yatırım ürünleri piyasasında hem de daha geniş kripto piyasasında hacimler mevsimsel olarak olması gerekenin altında. Yani eğer bir geri dönüş göreceksek hacim artışlarıyla birlikte güçlü bir ralli başlayabilir. Eğer hacim artışları gelmezse son toparlanmanın tersine dönmesi için tek bir FUD yeterli olacak.

ABD geçtiğimiz hafta 19 milyon dolar çıkış görürken Avrupa ve Kanada’da bölgesindeki yatırımcılar 23 ve 17 milyon dolarlık kripto para fonu alımı yaptı. Girişlerin çoğu Bitcoin fonlarınaydı ve 20 milyon doların üzerinde kaldı.

Bitcoin Short ürünlerinden çıkışlar sürüyor. Nisan ayından bu yana Bitcoin Short ürünlerinden 85 milyon dolarlık çıkış oldu. Bu da kurumsalların giderecek büyük bir düşüşe inançlarını kaybettiğini gösteriyor.

Altcoinlere ilgi çoğu zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta da zayıftı. SOL Coin 5 milyon dolar giriş gördü. Son 27 hafta giriş gören altcoin sadece 4 hafta çıkışlara şahit oldu. Bu da onu kurumsal yatırımcılar tarafından en sevilen altcoin yaptı.

ETH ise yedinci haftada da çıkış gördü. Blockchain hisse senetleriyse genel talebin tersi yönde 8,4 milyon dolar çıkış yaşadı.