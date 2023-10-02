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Son Dakika: Grayscale Kripto Para ETF Müjdesini Şimdi Açıkladı!

Özet

  • GBTC kararının ardından Grayscale tröstlerini ETF'e dönüştürmek için harekete geçiyor.
  • ETH Tröst'ünün ETF'e dönüşümü için başvuruda bulunuldu.
  • Vadeli ETH ETF onayının ardından atılan bu hamle GBTC ve ETHE'nin ETF'e aynı anda ETF'e dönüşmesini sağlayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:39
2 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi Grayscale Investments biraz önce önemli bir duyuru paylaştı. Kripto paralar yeni haftaya oldukça iyi başladı ve Bitcoin fiyatı 28.000 doların üzerinde bulunuyor. GBTC zaferinin ardından Grayscale yeni adımlar atmaya devam ediyor.

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Kripto Paralar Son Dakika

NYSE Arca bugün Grayscale Ethereum Trust’ı spot Ethereum ETF’e dönüştürmek için Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) Form 19b-4 başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Başvuru SEC’in ilk vadeli ETF ETF onayına vermesinin ardından geldi.

Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein şunları söyledi;

“Grayscale olarak değişmez taahhüdümüz, yatırımcılara tanıdık ürün yapıları aracılığıyla kriptoya şeffaf ve düzenlenmiş erişim sunmaktır. ETHE‘yi, ürünün gelişimindeki doğal bir sonraki adım olan ETF’ye dönüştürmek için dosya hazırlarken, bunun Ethereum‘u ABD düzenleyici çevresine daha da yaklaştırmak için önemli bir an olduğunun farkındayız.”

Grayscale tüm tröstlerini 4 aşamalı olarak ETF’e dönüştürmek için çabalıyor. GBTC davası bununla ilgiliydi. ETH Tröst için atılan adım da GBTC kararı ve vadeli ETF onaylarının desteğiyle Grayscale’in attığı son mantıklı adım oldu.

Grayscale Global ETF Başkanı David LaValle şunları söyledi;

“Bu başvuru, Grayscale sınıfının en iyisi ETF ekibini, ürün paketini ve yeteneklerini oluşturmaya devam ederken bir başka önemli kilometre taşıdır. Bu başvuruda NYSE Arca ile ortak olmaktan gurur duyuyoruz ve sonraki adımlar konusunda SEC ile görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.”

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