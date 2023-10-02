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  •   Son Dakika: Yatırım Müjdesi Altcoini Uçurdu, Binance Borsasındaki Kripto Yükseliyor

Son Dakika: Yatırım Müjdesi Altcoini Uçurdu, Binance Borsasındaki Kripto Yükseliyor

Özet

  • DWFLabs, TOMO'ya Web3 altyapı desteğini güçlendirmek için yatırım yaptı.
  • Net yatırım tutarı açıklanmasa da 10 milyon doların üzerinde bir tutar ima edildi.
  • DWF haberinin ardından fiyat yüzde 10'un üzerinde arttı.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
15:58
2 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para piyasalarında eğer genel bir yükseliş yaşanıyorsa altcoin ekipleri bundan istifade etmek ister. Elde hazır bekleyen güzel haberler en doğru zamanda servis edilir ki token fiyatı bundan maksimum seviyede faydalanabilsin. Yazı hazırlandığı sırada TOMO Coin ekibi tam olarak bunu yapıyor.

İçerik Rehberi

TOMO Coin Neden Yükseliyor?

TomoChain ve DWF Labs yeni bir anlaşmaya imza attı. Son günlerin tartışmalı şirketi DWF Labs son blog gönderisine göre TomoChain’e 10 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Bu haberin ardından Binance borsasındaki TOMO Coin’in fiyatı hızla yükselmeye başladı. Fiyat artışı şimdilik 1,53 dolarda durdu.

Günlük dip seviyenin 1,29 dolar olduğunu düşünürsek müjdeyle önemli bir kazanım elde ettiğini söyleyebiliriz. Ekip tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;

“DWF Labs tarafından sağlanan şey finansal desteğin ötesinde. Likidite sağlayıcısı rolü, sektördeki geniş ağıyla ekosistem geliştirme yol haritamızı güçlendirmede ve katalize etmede önemli bir değer katacaktır. Sürdürülebilir büyümeyi ve genişlemeyi devam ettirmek için, TomoChain topluluğunun sürekli büyümesini teşvik edecek ekosistem girişimleri ve araçları geliştirmek için de aktif olarak çalışacağız.”

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