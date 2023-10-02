  Son Dakika: Yatırım Müjdesi Altcoini Uçurdu, Binance Borsasındaki Kripto Yükseliyor

Kripto para piyasalarında eğer genel bir yükseliş yaşanıyorsa altcoin ekipleri bundan istifade etmek ister. Elde hazır bekleyen güzel haberler en doğru zamanda servis edilir ki token fiyatı bundan maksimum seviyede faydalanabilsin. Yazı hazırlandığı sırada TOMO Coin ekibi tam olarak bunu yapıyor.

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TOMO Coin Neden Yükseliyor?

TomoChain ve DWF Labs yeni bir anlaşmaya imza attı. Son günlerin tartışmalı şirketi DWF Labs son blog gönderisine göre TomoChain’e 10 milyon doların üzerinde yatırım yaptı. Bu haberin ardından Binance borsasındaki TOMO Coin’in fiyatı hızla yükselmeye başladı. Fiyat artışı şimdilik 1,53 dolarda durdu.

Günlük dip seviyenin 1,29 dolar olduğunu düşünürsek müjdeyle önemli bir kazanım elde ettiğini söyleyebiliriz. Ekip tarafından yapılan duyuruda şunlar yazıyordu;