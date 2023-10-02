  Çanlar Bu 6 Altcoin İçin Çalıyor! On Milyonlarca Token’in Kiliti Açılacak!

Ekim ayında toplamda yaklaşık 215 milyon dolar değerinde token’in kilidi açılarak piyasaya sürülecek. Özellikle önde gelen altcoin projelerinden Axie Infinity (AXS), Optimism (OP) ve Aptos’ta (APT) Ekim ayında 200 milyon doların üzerinde token’in kilidi açılacak.

Axie Infinity, Optimism ve Aptos’ta Token Kilit Açılışı Alarmı

Axie Infinity, Optimism ve Aptos ay içinde gerçekleşecek önemli token kilitlerinin açılışı için hazırlanıyor. TokenUnlocks’a göre Blockchain tabanlı NFT oyunu Axie Infinity’nin yönetişim token’i AXS’de ay içinde gerçekleşecek en büyük token kiliti açılışı yaşanacak. Axie Infinity’de 20 Ekim’de yaklaşık 71.8 milyon dolar değerinde, dolaşımdaki arzının yüzde 11,5’e karşılık gelen 15.1 milyon adet AXS token’inin kiliti açılarak piyasaya sürülecek.

TokenUnlocks verilerine göre, kilidi açılacak AXS’lerin 28.9 milyon dolarlık kısmı proje ekibine, 16.3 milyon dolarlık kısmı stake ödüllerine, 16 milyon dolarlık kısmı teşvik için oyun teşviklerine, 8 milyon dolarlık kısmı ekosistem fonuna ve 2.6 milyon dolarlık kısmı danışmanlara tahsis edilecek.

CoinGecko’ya göre, Temmuz ayındaki son kilit açılışında 16.3 milyon dolar değerinde 3.4 milyon AXS token’in piyasaya sürülmesinin ardından, AXS’nin fiyatı birkaç gün içinde yaklaşık yüzde 10 düşüşle 6,54 dolardan 5,94 dolara gerilemişti. Altcoin şu anda, NFT ve Blockchain oyun sektörleri için zorlu bir yıl olan 2023’te yüzde 22 düşüşle 4,73 dolardan işlem görüyor.

Axie Infinity’nin yanı sıra Ethereum Layer 2 ağı Optimism‘de de büyük bir token kilit açılışı olacak. TokenUnlocks’a göre 30 Ekim’de 24.2 milyon adet OP token’inin kiliti açılarak piyasaya sürülecek. Dolaşımdaki arzın yüzde 3’üne karşılık gelen kilit açma işlemi şu anda 35.3 milyon dolar değerinde. Kilidi açılacak token’lerin 18.6 milyon dolarlık kısmı çekirdek katılımcılara, 16.7 milyon dolarlık kısmı ise yatırımcılara tahsis edilecek.

OP token’i, Ağustos’taki token kilit açılışının ardından yüzde 12’lik düşüşle karşılaştırıldığında 30 Eylül’de aynı miktarda token’i piyasaya sürüldüğü son kilit açılışından bu yana yüzde 8 artışla 1,45 dolardan işlem görüyor. Dahası proje geçen ay “hazine yönetimi amacıyla” özel bir satışta 162 milyon dolar değerinde OP token’i sattı. Optimism ayrıca ilk AirDrop’undan kalan talep edilmemiş token’leri doğrudan kendi cüzdan adreslerine kattı ve Eylül ayında 26 milyon dolarlık yeni bir AirDrop duyurdu.

Eski Meta yöneticileri tarafından kurulan Layer 1 Blockchain’i Aptos da 12 Ekim’de dolaşımdaki arzının yüzde 1,91’ine karşılık gelen ve yaklaşık 26 milyon dolar değerinde 4.5 milyon APT token’in kilidi açılarak piyasaya sürülecek. TokenUnlocks verilerine göre, kilidi açılacak token’lerin 18.4 milyon dolarlık kısmı topluluğa tahsis edilirken, 7.6 milyon dolar değerindeki APT token Aptos Vakfı’na tahsis edilecek. Aptos geçtiğimiz ay 4.5 milyon adet token’i piyasaya sürmüştü. Eylül ayındaki kilit açılışının ardından APT token’i yedi gün içinde yüzde 7’nin üzerinde bir artışla 5 dolardan 5,36 dolara yükselmişti. APT şu anda 5,72 dolardan işlem görüyor.

Bu ayın diğer önemli token kilit açılışları arasında ApeCoin (19.7 milyon dolar değerinde), Sui (17.2 milyon dolar değerinde), ImmutableX (11 milyon dolar değerinde) ve dYdX (4.5 milyon dolar değerinde) yer alıyor.

Avalanche İçin Büyük Kilit Açılışı Alarmı

Öte yandan Ekim ayının ardından Kasım ayında en büyük 20’nci kripto para ve aynı zamanda en büyük 19’ncu altcoin olan Avalanche‘da (AVAX) da büyük bir token kiliti açılışı olacak.

Takvimler 24 Kasım’ı gösterdiğinde dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 2,7’sine karşılık gelen 93.5 milyon dolar değerindeki AVAX‘ın kilidi açılarak piyasaya sürülecek.