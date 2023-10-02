  Uzman Yorumları: Spot Bitcoin ETF Kapıda Olabilir, ETH ETF’ler Bugün İşleme Açıldı

Kripto paralar yeniden baş döndüren yoğun gündemli günlerine dönüyor. Veya en azından bugün bunu andırıyor. Heyecanlı peş peşe önemli gelişmelerin yaşandığı günlere uzun süredir hasrettik. Bu yıl daha çok kim kime dava açtı, kim iflas etti tarzında konuda gündemi meşgul etti. Fakat işler değişiyor.

Spot Bitcoin ETF Onaylanır Mı?

Evet muhtemelen onaylanacak çünkü SEC’in artık kaçacak bir alanı kalmadı. ABD’li Temsilcilerin son gönderdiği mektup “gelecekte hesabını veremeyeceğin adımları atma” şeklindeydi. Eğer SEC gelecekte ETF onayı verecekse şimdi neden onaylamasın? Nitekim GBTC davasındaki karar kripto para yatırımcılarının son derece lehine ve oybirliğiyle alınmış bir karardı.

Düzenleyici baskı, davalar ve makro cephedeki olumsuzluklara rağmen her seferinde kriptonun kendine yetecek kadar iyi haberi olduğunu söyledik. Bugünkü BTC yükselişi de birçok olayla ilişkilendirilebilir. Kriptoda genelde haberler fiyatları izler. Bugün eğer BTC 20.000 dolara düşerse onu da destekleyecek çok sayıda haber var.

Konumuza dönecek olursak Bloomberg ETF uzmanı Eric Balchunas son spot BTC ETF erteleme kararlarındaki önemli bir detaya değindi.

“Evet, SEC geçen hafta spot bitcoin başvurularını ertelerken ihraççılara S-1 başvurularını ele almaları için yorumlar da gönderdi. Bu önceki erteleme ve ardından inkar modelinden bir kopuştur. Zaman çizelgesi belirsiz olsa da hoş bir işaret.”

Bitwise CIO’su ise bugün CNBC’de SEC’in bu yıl daha yapıcı olduğunu söyledi. En azından negatif ayrımcılığın bir kenara bırakılması bile pozitif kabul edilebilir.

Ethereum Vadeli ETF’leri

Grayscale son onaylardan ve GBTC kararından aldığı cesaretle ETH tröstünü ETF’e dönüştürmek için başvuru yaptı. Bugünse 3 ETF borsada işlem görmeye başladı. Yakın zamanda aşağıdaki tablodaki diğer fonların da alım/satıma sunulması bekleniyor. Bloomberg uzmanı Eric Balchunas ise şunları söyledi;

“VE BAŞLADILAR.. Ether Futres Derbisi başladı. VanEck biraz önde, ancak birkaçı henüz kapıdan çıkmamış gibi görünüyor, ilerledikçe güncellemeleri yayınlayacağız.”

ETH fiyatı yazı hazırlandığı sırada BTC bir miktar geri çekildiği için (28.580 dolar zirvesini gördükten sonra) 1.711 dolara indi.