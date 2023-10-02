  Bitcoin Madencilik Şirketi BTC Sayısını Arttırdı: Büyüme Halving İle Hızlanacak

Bitcoin madencilik firması Bitfarms, geçtiğimiz ay kazanılan Bitcoin miktarını önemli ölçüde arttırdı. Kanadalı madencilik şirketi bu gelişmenin ardından operasyonlarını aktif bir şekilde ölçeklendirme kararı aldı. Bitfarms, 2024 yılında gerçekleşecek olan Bitcoin halving etkinliğini büyüme için bir fırsat olarak görüyor ve finansal esneklik sağlamak için altyapı ve bilanço gücüne odaklanıyor.

Altyapı Çalışmaları Üretimi Arttırdı

Bitfarms tarafından 2 Ekim’de yapılan açıklamada üretimin Eylül 2023’te bir önceki aya göre &7,3 oranında arttığını açıkladı. Madencilik firması Eylül ayında 411 Bitcoin çıkardığını duyurdu. Kanadalı şirket 411 Bitcoin’in 362 adetini satarak operasyonlarından 9,5 milyon dolar gelir elde etti. Firma bünyesinde 20 milyon dolar değerinde 703 Bitcoin tutulmaya devam ediyor.

Şirketin üretimde yaşanan artış elbette tesadüf değil. Madencilik tesislerinin kurulmaya devam ve özellikle Rio Cuarto’daki tesise 51 megawatt (MW) enerji sağlanmasının bir sonucu. Yeri tesisleri ile birlikte Bitfarms, 2023 yılında %24’lük bir artışla 233 MW’lık işletme kapasitesine ulaştı.

Ayrıca şirket Eylül ayında hash oranını %9 arttırarak saniyede 6,1 exahash (EH/s) seviyesine yükseltti. Bu oranın 6,3 EH/s’e ulaşması için çabalayan şirket yetkilileri Bitfarms’ın Baie-Comeau’daki Québec tesisindeki bazı elektrik altyapısı gecikmeleri nedeniyle hedeflenen değerinde altında kaldı.

Bitfarms, Halving İçin Umutlu

Bitfarms CEO’su Geoff Morphy’ye göre büyüme için en iyi fırsat halving etkinliği ile başlayacak. Nisan 2024’de gerçekleşecek olan halving için bir madencilik şirketinin umut beslemesi ilginç. Her dört yılda bir gerçekleşen halving etkinliği blok ödülünü 6,25 Bitcoin’den 3,125 Bitcoin’e düşürecek ve bu durum madencilik maliyetlerini önemli ölçüde arttıracak. Morphy ise düşüncelerini şu ifadelerle açıkladı:

“Bu amaçla, büyüme için koşullar uygun olduğunda agresif bir şekilde hareket edebilecek finansal esnekliği sağlamak için altyapı ve bilanço gücüne odaklanıyoruz.”

Her ne kadar şirketin madencilik üretiminde artış kaydetmesi olumlu bir gösterge olsa da Bitfarms’ın madencilik hızı 2022’de görülen rakamlardan daha düşük. Eylül ayında çıkarılan Bitcoin miktarı 2022 yılına göre %14,6 oranında düştü. Şirket, yılbaşından bugüne kadar 3.692 Bitcoin çıkarırken 2022’de bu rakam aynı dönem için 3.733 Bitcoin’di.