  Dikkat! Stellar (XLM) Fiyat Analizi: Altcoinde Grafikler Konuşuyor!

Stellar (XLM) Eylül ayı kayıplarından dolayı baskı altında. Bitcoin‘in (BTC) 28.000 doları geri almasına rağmen XLM, son kayıpları geri almak için henüz sağlam bir toparlanma kaydedemedi. Peki altcoinden düşüş sürecek mi yoksa yerini yükselişe mi bırakacak?

XLM’de Olumsuz Hava Hakim!

Popüler kripto para biriminde yakın zaman içerisinde piyasaya sürülen stablecoin bile yukarı doğru sağlam bir toparlanmayı katalize edemedi. XLM’nin bastırılmış performansı göz önüne alındığında, kısa vadede olası fiyat hareketi ne? Ağustos ayında ve Eylül başında 0,112 dolarlık düşük seviyesi yapılan önceki fiyat testleri, orta aralığın 0,122 dolarlık acil hedef olduğu güçlü bir toparlanmaya yol açtı. Eylül sonu ve Ekim başında aynı şeyin tekrarlanması zor olarak görülüyordu.

Haftalık yükseliş emri bloğunun (OB) 0,0949 dolar ile 0,1094 dolar aralığın en düşük seviyesinin biraz altında olmasıyla, bölge yine de ekstra bir düşüşe karşı dayanabilir. Ancak boğaların 0,122 dolar orta aralığını yeniden test etmek için 0,1151 dolar ve 0,1195 dolar olmak üzere iki engeli aşması gerekebilir.

XLM Token Fiyat Geleceği!

CMF’nin sıfırın altında olması da yavaş performansın kısmen son birkaç gündeki negatif sermaye girişlerinden kaynaklanmış olabilir. Ancak OBV ve RSI, son birkaç saat içinde talebin hafif olduğunu ve satın alma baskısını işaret eden olumlu okumalara sahip olduğu belirtiliyor. Coinalyze’nin negatif birikimli salınım endeksi’ne (ASI) göre, XLM’nin uzun vadeli fiyat eğilimi düşüş yönünde idi. Bu durum satıcıların daha düşük zaman dilimlerinde hala piyasayı alt edebileceği anlamına gelebilir.

Ancak açık faiz oranları ve CVD Eylül sonundan bu yana iyileşme gösterdi. Bu durum vadeli işlemler piyasasında talebin biraz arttığını ve alıcıların bir miktar avantaj elde ettiğini gösterdiği belirtiliyor. Yani uzmanlara göre belirtilen düşük aralık savunulabilir, alıcılar iki engelden ve orta aralıktan kar elde edebilirler.