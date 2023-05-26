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Quinnipiac Ulusal Anketine göre Trump, Cumhuriyetçi ve Cumhuriyetçi eğilimli seçmenler arasında Bitcoin yanlısı aday DeSantis’i büyük bir üstünlükle geride bırakmış gibi görünüyor. Ankete göre, mevcut Başkan ile eşleştirildiğinde, DeSantis tüm kayıtlı seçmenler arasında yüzde 47, Biden ise yüzde 46 oy aldı.

Trump Cumhuriyetçiler Arasında Zirvede

Quinnipiac National tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2024 ön seçimlerinde Cumhuriyetçi başkan aday adayları arasında eski Başkan Donald Trump, Cumhuriyetçiler arasında yüzde 56’lık destekle ilan edilmiş konumda ya da başka bir değişle potansiyel aday adayları listesinin başında yer alırken, onu yüzde 25 ile Florida Valisi Ron DeSantis takip ediyor.

Öte yandan Eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Güney Carolina Valisi Nikki Haley yüzde 3 oy almış durumda ki bu onun şimdiden yarışın dışında düşünülmesine ebep olabilir. Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Carolina Senatörü Tim Scott ve eski New Jersey Valisi Chris Christie’nin her biri yüzde 2 oy alarak varlıklarını az da olsa hissettirmiş durumdalar.

DeSantis Elon Musk İle Görüştü

Florida valisi ve Cumhuriyetçi Parti’nin en son lider adayı, Elon Musk ve risk sermayedarı David Sacks ile bir Twitter alanında kripto para birimleri ve Bitcoin hakkında konuştu. DeSantis, kriptoyu bir sivil özgürlükler sorunu olarak gördüğünü söyledi. Daha önce, eyalet içinde merkez bankası dijital para birimlerinin kullanımını yasaklayan yasayı imzaladı.

DeSantis, Başkanlık adaylığını açıkladığı Twitter’da Bitcoin’in mevcut rejim için bir tehdit oluşturduğunu, onu varoluşundan düzenlemeye çalıştıklarını söyledi.

Ancak Florida valisinin, önde gelen aday ve eski Başkan Donald Trump’ı geçmesi için önünde uzun bir yol var. Trump’ın kripto para birimleri hakkındaki görüşleri biraz belirsizdi. Başkanlığı sırasında, değerleri ince havaya dayandığı için kripto para birimlerinin hayranı olmadığını söyledi. Ancak daha sonra milyonlarca dolar toplayan kendi NFT koleksiyonlarını başlattı.