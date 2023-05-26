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Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 26.500 dolar desteğini geri aldı ancak görünüm halen negatif. Borç tavanı konusundaki tartışmalar yatırımcıları endişelendiriyor. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde bu konuda da net bir adım atılması bekleniyor. Peki JPMorgan analistlerinin beklentileri neler?

JPMorgan Bitcoin Tahmini

JPMorgan analistlerine göre, ons başına yaklaşık 2.000 dolar olan altın fiyatı, iki varlık birlikte hareket etme eğiliminde olduğundan ve yatırımcılar tarafından alternatif olarak görüldüğünden BTC fiyatını 45.000 dolara kadar çekebilir.

Altın fiyatının 2.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, merkez bankaları dışında yatırım amacıyla tutulan altının değeri şu anda 3 trilyon dolar civarında. Ve altın talebinin devam etmesini bekliyorlar. Buna karşılık, Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan stratejistleri mevcut ortamda Bitcoin’in 45.000 dolara ulaşmasını bekliyor. Analistlerin tahmininde bu rakam bir üst sınır ve Nisan ayındaki halving üretim maliyetini 2 katına çıkaracağı için mantıklı görünüyor.

“Bunun nedeni, Bitcoin’in üretim maliyetinin tarihsel olarak etkili bir alt sınır olarak hareket etmiş olmasıdır. 2016 ve 2020’deki önceki yarılanma olaylarına, yarılanma olayından sonra hızlanan Bitcoin fiyatları için bir yükseliş yörüngesi eşlik etti”.

Ethereum Fiyat Tahmini

JPMorgan’a göre, Ether kısa vadede Bitcoin’den daha zayıf performans gösterecek. Uzmanlara göre altcoin kralı üzerindeki satış baskısının bir süre daha devam ettiğini göreceğiz. Genel olarak, JPMorgan dijital varlıklar konusundaki temkinli duruşunu koruyor çünkü ABD’deki düzenleyici baskılar, kripto bankacılık ilişkilerindeki sorunlar ve FTX borsasının dolaylı etkileri piyasa üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Örneğin Genesis bu olayla bağlantılı bir iflastı ve henüz süreci tamamlanabilmiş değil. Bu da piyasalarda yeni bir satış dalgasının başlayabileceği anlamına geliyor.

Bugün gelen yüksek PCE verisi haziran ayında faiz artışlarının duracağı beklentisini baltaladı. Bu da önümüzdeki haftalarda toplantı yaklaştıkça yeni gelecek enflasyon verisinin önemini daha da artırıyor. Yatırımcılar temerrüt riskinin ortasında yeniden faiz artırım riskiyle karşı karşıya. Güncel görünümdeki belirsizlik BTC’nin 25.000 dolarda yeni bir dip yapabileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.