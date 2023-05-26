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  •   Özgür Demirtaş’tan Korkutan Dolar Açıklaması: Seçim Sonrası Dolar Tahminleri

Özgür Demirtaş’tan Korkutan Dolar Açıklaması: Seçim Sonrası Dolar Tahminleri

Özet

  • Dolar, TL karşısındaki yükselişini sürdürüp bugün 20 seviyesine ulaştı.
  • Bu durum, ekonomistleri ise bir dizi uyarıda bulunmaya itti.
  • Özgür Demirtaş, mevcut KKM faiz sisteminin ise sürdürülemez olduğunu aktardı.
17:10
26 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 3 Dakika

Türkiye seçim öncesinde ekonomik verilere odaklandı ve özellikle USD/TRY, kritik önem taşıyor. Doların TL karşısındaki performansı her geçen gün daha da güçlenirken uzmanlar aslında bunun fragman olduğunu düşünüyor. Dolar, an itibarıyla Merkez Bankası verilerine göre 19,98 TL seviyesinden işlem görüyor. Ancak oluşan serbest piyasadaki farklılık, Kapalıçarşı için 21,20 TL’lik fiyata işaret ediyor. Peki uzmanların dolar tahminleri neyi gösteriyor?

Seçim Sonrası Dolar Yorumları

Son 1 haftada %0,88 yükseliş elde eden dolar, TL karşısındaki performansını 1 ayda ise %2,95 yükseliş ile kapatmaya hazırlanıyor. Bir önceki gün 19,92 TL seviyesinden kapanış yapan doların yaşadığı bu yükseliş ise uzmanları endişelendiriyor.

Türkiye’nin önde gelen ekonomistlerinden olan Özgür Demirtaş ise korkutucu bir tahminde bulundu. Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada döviz dönüşümlü kur korumalı hesaplara değindi. Demirtaş, 25 Mayıs tarihinde yayınladığı gönderisinde, o gün itibarıyla dolara %35 faiz veren hiçbir gelişmekte olan ülkenin ayakta kalamayacağını vurguladı. Ünlü ekonomiste göre dolar basma yetkisi olmayan bir ülkenin böyle yüksek faiz vermesi, ponzi veya saadet zinciri olarak yorumlanıyor. Bu da aslında daha fazla kişinin sisteme katılması aracılığıyla sisteme yeni para pompalanması ve önceden sisteme dahil olanların ödemelerinini, bu şekilde ödenmesi olarak ifade edilebilir.

Demirtaş daha önce yaptığı başka bir tahmininde ise dolar kurunun baskılanmasının bitirildiği anda bunun bir anda 24-25 TL seviyesine fırlayacağını aktarmıştı. Bloomberg tarafından seçimlerin ilk turu öncesinde yapılan açıklamada da seçim sonrasında TL’nin USD karşısında %25 değer kaybedeceği vurgulanmıştı. TL, o tarihten beri değer kaybetmeye devam ediyor ve Bloomberg’in tahmini USD/TL için 25 seviyesine işaret ediyor.

Dövizden Dönüşümlü KKM Uyarısı

Dövizden dönüşümlü KKM hesaplarının şu an için mevcut olan döviz krizini nispeten azalttığı söylenebilir. Buna rağmen oluşan büyük fark ve faiz yükü, yakında bu uygulamanın sonlanması ile sonuçlanabilir. Twitter’ın yüksek takipçili hesaplarından olan “beşyüzyedi” ise bununla ilgili kendisine gelen bir duyumu takipçileri ile paylaştı. Beşyüzyedi, dövizden dönüşümlü KKM hesaplarının haftaya yeni girişlere kapanabileceğini duyduğunu iddia etti.

Daha sonra bu iddianın yalanlandığını da aktaran Beşyüzyedi, daha önce yaptığı isabetli tahminler ve iddialar ile biliniyor. TCMB tarafından açıklanan verilere göre ise yılın başından bu yana birikimli net döviz satışı 23,4 milyar dolar ile önemli bir seviyeye geldi.

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