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  •   Pepe (PEPE) Coin Yorumları ve PEPE Coin Geleceği: Meme Coin Furyasında Son Durum

Pepe (PEPE) Coin Yorumları ve PEPE Coin Geleceği: Meme Coin Furyasında Son Durum

Özet

  • Meme coin furyasının öncülerinden PEPE, zor bir hafta geçiriyor.
  • PEPE, tüm zamanların en yüksek seviyesinin %60 gerisine düştü.
  • Balinaların yüklü PEPE satışı da olumsuzluğu artırıyor.
16:45
26 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü yeniden yavaş bir döneme girse de kısa süre önce kripto para piyasasını harekete geçiren meme coin furyası tam olarak bitmemiş olabilir. Dogecoin‘in (DOGE) ilk örneklerinden birisi olduğu meme coinlerin en güncellerinden birisi ise Pepe (PEPE) olarak biliniyor. PEPE Coin, kesinlikle son döneme damga vurdu ve ciddi bir takipçi ile yatırımcı kitlesi yarattı. Peki PEPE Coin’in geleceği hakkında uzmanlar ve veriler neye işaret ediyor?

PEPE Coin Yorumları

PEPE, toplam piyasa değeri açısından 76. sırada yer alıyor ve bunun aslında tüm zamanların en yüksek seviyesinden düşüş yaşamasına rağmen hala iyi bir noktada olduğu söylenebilir. 608 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan meme token, 0,00000431 dolarlık rekor fiyatının ise %66 gerisinde. Bu aslında yeni bir meme coin furyasında yatırımcılara ne denli büyük bir yükseliş fırsatı sunulduğunu da gösteriyor. Dogecoin ve Shiba Inu gibi meme coinler daha önce yaşadıkları benzer rallilerde çoğunlukla eski zirve noktalarını ziyaret edip bunun üzerine çıkmayı başardılar. Bunun PEPE için de olup olmayacağı bilinmese de on-chain verilere baktığında yatırımcıların ciddi bir çalışması olduğu görülebilir. Bu çalışma ise nispeten olumsuz gibi gözüküyor.

PEPE Coin Geleceği

PEPE, 24 saat içerisindeki ticari hacim verilerine göre 134 milyon dolar seviyesine ulaştı ve bu aslında daha önceki güne kıyasla %40 düşüş olduğunu gösteriyor. Buna rağmen Lookonchain isimli veri şirketi tarafından yayınlanan kısa süre önceki verilere göre bilinmeyen bir PEPE balinası, bu hafta içerisinde 1,33 trilyon adet PEPE sattı. PEPE/ETH paritesi üzerinden gerçekleştirilen satış, anlık değer o an itibarıyla 2,11 milyon dolara tekabül etmekteydi ve bunun büyük bir işlem olduğu söylenebilir. Balinaların PEPE satışı ise PEPE geleceği için kısa vadede olumsuzluğa işaret ediyor.

Fiyat verilerine bakıldığında ise 4 saatlik grafikteki ilk direnç olan 0,00000145 dolar seviyesinin test edildiği ancak kırılamadığı görülmekte. Gün içerisinde sert bir çekilme yaşayıp 0,00000140 dolara kadar düşen PEPE, bu desteğin altına inerse yatırımcıları sürpriz başka düşüşler karşılayabilir.

Google Trends verilerinde de aranma hacminde düşüş gözlemlenen PEPE için şu an tek çare, yeni bir ralli ve meme coin furyası gibi duruyor.

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