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Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.

En son Shibarium güncellemesi Twitter’da ses getirirken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları potansiyel bir fiyat artışı için bekliyor. Chainlink (LINK) yatırımcıları da coin’den yükseltmeler bekliyor ve bu da son LINK fiyat düşüşlerinin durmasına yol açabilir. Bu arada, Collateral Network (COLT) gerçek dünyadaki faydası ve %3500’lük büyüme tahminleriyle yatırımcıların ilgisini çekmeyi hedeflediklerini iddia ediyor.

Collateral Network (COLT)

Collateral Network, kripto ve borç verme olmak üzere iki trilyon dolarlık sektörde devrim yaratmayı hedefleyen merkezi olmayan bir Web3 eşler arası borç verme platformu olarak tanımlanıyor. Blok zincirinde, insanların saatler, mücevherler, eski arabalar, kaliteli şaraplar gibi gerçek dünya varlıklarına karşı likiditenin kilidini açmasına olanak tanıyan ilk token’dır.

Collateral Network ile borç verme süreci şu şekilde işler – bir Collateral Network sahibinin paraya ihtiyacı vardır ve değerleme için Collateral Network’e gerçek dünyadan bir varlık gönderir. Collateral Network, varlığa değer biçtikten sonra onu %100 varlık destekli bir NFT’ye dönüştürür ve güvenli bir kasada saklar.

Ardından, krediyi finanse edebilmek için NFT’yi diğer Collateral Network sahiplerine fraksiyonlar halinde satar (fraksiyonel borç verme). Collateral Network aracılığıyla kredi fraksiyonları satın alan kredi verenler, kendileri için çeşitlendirilmiş bir kredi portföyü oluşturma ve kredileri haftalık pasif gelir şeklinde finanse etme karşılığında birden fazla pasif gelir akışı kazanma fırsatına sahiptir.

Kredi geri ödendiğinde, Collateral Network varlığı borçluya iade eder ve ondan elde edilen NFT’yi yakar. Ve eğer borçlu geri ödeme yapmazsa, açıklamalara göre, borç verenler hala güvendedir çünkü COLT varlığı özel bir açık artırmada satacak ve borç verenlerin fonlarını geri almalarını sağlayacaktır.

Ancak, hem borçlular hem de borç verenler için faydaların bitmediği iddia ediliyor. Yani, Collateral Network ayrıca sahiplerine yönetim hakları, borçlanma / alım satım ücretlerinde indirimler, açık artırmalara erişim ve stake etmekten elde edilen pasif gelir dahil olmak üzere başka tatlı fırsatlar da sunmaktadır.

Collateral Network şu anda halka açık ön satışta. Coin, iddialara göre, sahiplerine şimdiden %40 getiri sağladı ve artışının devam edeceği iddia ediliyor. Uzmanlar, iddialara göre, COLT’un borsalara ulaşmadan önce %3500 getiri ve ulaştığında da 100 kat kazanç sağlayacağını tahmin ediyor.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Shiba Inu (SHIB) Akıllı Bir Yatırım mı?

En yeni Shibarium güncellemesi Shiba Inu yatırımcılarının Twitter beslemelerine ulaştıktan sonra, madeni para güçlü satın alma duyguları gösterdiği için işler Shiba Inu için iyi görünüyor. Önceki veriler, birçok Shiba Inu yatırımcısının 0,000009 $ ve 0,000014 $ aralığında yoğun bir şekilde satın aldığını gösteriyor ve bu da iddialara göre Shiba Inu tekrar bu aralığa yaklaşırken yatırımcılara güven aşılıyor.

Şu anda, Shiba Inu (SHIB) son 24 saatte %1,53 artışla 0,000008$’dan işlem görüyor. Sonuç olarak, Shiba Inu işlem hacmi %15,21 arttı ve Shiba Inu (SHIB) piyasa değeri %1,80 arttı.

Fiyat 0,000009$ seviyesine yaklaşırken, Shiba Inu (SHIB) yatırımcıları yakında fiyatlarda bir artış bekliyor.

Chainlink (LINK) Akıllı Bir Yatırım mı?

İki ay süren negatif trendin ardından Chainlink nihayet yükselişe geçti ve Chainlink yatırımcıları yavaş yavaş madeni paraya yeniden inanmaya başlıyor. Chainlink negatif trendinin sona ermesi, büyük ölçüde Chainlink blok zincirinin yaklaşan güncellemelerinden kaynaklanıyor ve bu da potansiyel olarak madalyonun faydasını artıracak. Bu nedenle, Chainlink yatırımcıları yakında yükseliş duyguları bekliyor ve bir sonraki Chainlink boğa rallisinin 8 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Şu anda Chainlink (LINK), son 24 saatte %4,33 artışla 6,61$’dan işlem görüyor. Ayrıca, Chainlink (LINK) piyasa değeri %4,12 artarken, Chainlink (LINK) işlem hacmi %7,45 düştü.

Website – Presale – Telegram – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.