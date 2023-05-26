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Dijital para birimleri ve blockchain teknolojisi, finans sektöründe devrim yaratmaya devam ediyor. Kripto paraların artan popülaritesiyle birlikte, yapay zeka (AI) teknolojisinin entegrasyonu, bu alanda çığır açan yeni olasılıklar sunuyor.

Bu bağlamda, AiDoge, yPredict ve Launchpad XYZ gibi yapay zeka odaklı kripto paralar, öne çıkanlar arasında yer alıyor olabilir.

Popüler 3 Yapay Zeka Coini

Yapay zeka popülaritesi artarken yatırımcılar hangi projeye yatırım yapması gerektiği konusunda fazlasıyla tereddüt yaşıyor olabilir. Bundan dolayı aşağıda popüler 3 yapay zeka projesi için yakından incelemeler yer alıyor.

AiDoge (AI) – Yapay Zekanın İnternet Fenomeni Meme’lerle Birleşimi

Yeni nesil bir blok zinciri projesi olan AiDoge, yapay zekanın (AI) gücünü kullanarak internet mizahı olan meme’leri oluşturmayı yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

AiDoge, özgün bir meme oluşturma aracıyla kullanıcılarının hiç olmadığı kadar yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlıyor. Sadece metin komutları girerek, kullanıcılar meme fikirlerini canlandırabilirken AiDoge’un AI destekli motorunun onları yüksek kaliteli, yüzde 100 benzersiz meme’lere dönüştürdüğüne tanıklık edebiliyor.

Bu yenilikçi yaklaşım sayesinde, iddialara göre, mizah hiç durmazken çevrim içi topluluk bir sonraki büyük meme trendini merakla beklerken heyecan dolu bir atmosfer yaşıyor.

Projenin amacı, meme- oluştur- kazan paradigmasına odaklanan yeni bir kripto para standardı oluşturuyor. Bu model, topluluk üyelerinin meme yaratma çabalarından gelir elde etmelerini sağlıyor.

Son günlerde, iddialara göre, kullanıcılarının yapay zeka ve AI token kullanarak orijinal ve komik meme’ler oluşturmasına olanak tanıyacak geleceğin meme üretim platformu AiDoge kripto projesi viral hale geliyor. AiDoge kullanıcıları her ay favori meme’lerini oylayabiliyor ve kazananlar AI token elde ediyor.

Token dağıtımı adil ve eşit olması da fazlasıyla göze çarpıyor olabilir. Bu da iddialara göre, projenin büyümesi, tanıtımı, alım satımı ve topluluk ödülleri için yeterli kaynakları garanti ediyor.

Ön satışında kısa bir süre içinde yaklaşık 9 milyon dolardan fazla fon toplayan AiDoge satın almak isteyenler web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

yPredict (YPRED): Yapay Zekayla Güçlendirilmiş Tahmin Platformu

Alım satım araştırması ve analizi için yapay zeka kullanan yPredict platformu, blok zinciri ve yapay zeka kombinasyonunda büyük bir potansiyel vaat ettiklerini iddia ediyor.

Yatırımcıların aldatmacadan kaçınmak ve piyasa yönünü belirlemek için alım satım sinyallerine, haberlere ve sosyal medya influencer’larına giderek daha fazla güvenmesi kayda değer bir eğilim. Ancak, bu kaynakların yanıltıcı olma potansiyeline sahip olduğunu kabul etmek de önemli. Olası senaryoda, böyle bir sonucun hem piyasa hem de paydaşları için olumsuz etkileri olacağı aşikar.

yPredict’in amacı, hedeflenen misyonu yerine getirmek. yPredict ekosistemi, kullanıcılara doğrulanmış analitik ölçümlere, veriye dayalı içgörülere ve öngörülü piyasa trendlerine abone olma fırsatı sunan yatırımcılar ve Ai/ML uzmanlarından oluşuyor.

Bu tahmin modelleri, açıklamalara göre, en son finansal tahmin teknikleri ve gerçek zamanlı alternatif verilerden üretilen göstergeler kullanılarak oluşturuldu. Gelişmiş uzmanlığa sahip finansal veri bilimcileri, aylık abonelik planları aracılığıyla yPredict pazar yeri üzerinden tüketicilere sunulan bu ürünlerin oluşturulmasından sorumlu.

yPredict’in başlıca özellikleri arasında pazar yeri, trading araçları, alım satım terminali ve yüksek yıllık yüzde getirili bahis havuzları yer alıyor.

yPredict’in ön satışı, yöneticiler için para arzının önemli bir bölümünü sınırlayan diğer ön satış girişimlerinin aksine, iddialara göre, analistler tarafından şu anda mevcut olan en adil seçeneklerden biri olarak değerlendirildi.

Bu arada yPredict’in premium özelliklerine erişmek için, yeni kaydolan kullanıcıların YPRED cinsinden bir abonelik ücreti ödemeleri gerekiyor. Ücretlerin yüzde 10’unun YPRED token sahiplerine dağıtılması, tokenlerini ellerinde tutmaları ve pasif bir gelir elde etmeleri için bir teşvik görevi görüyor.

İddialara göre, YPRED satın almak isteyenler için hâlâ geç değil. Yaklaşık 1,2 milyon dolardan fazla fon toplanan ön satış etkinliği devam ediyor.

Launchpad XYZ (LPX): Web3 Yatırım Analizleri Sağlayan Yapay Zeka Tabanlı Platform

Son olarak yakın zamanda tanıtılan, halihazırda dikkate değer sonuçlar ortaya koyan yeni web3 platformu Launchpad XYZ de en popüler yapay zeka coinleri arasında yerini alıyor.

Projenin amacı, kendi değerlendirmelerini yapmak için yeterli uzmanlığa sahip olmayan bireyler adına belirsizlik yaratan sektörde netlik sağlamak.

Launchpad XYZ platformu, yatırımcılara dijital varlıklarının alımını, satımını ve yönetimini kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir arayüz sağlıyor.

Launchpad XYZ’nin geliştirme ekibi, Web3 ekosisteminde önemli bir sorunu tespit etti ve daha sonra potansiyel yatırımcılar için gerekli tüm özellikleri kapsayan kapsamlı bir platform oluşturdu. Söz konusu varlıklar bir Web3 cüzdanı, dijital varlıklar için borsalar, metaverse deneyimler için kütüphaneler, oyna-kazan (P2E) oyunları için bir merkez ve ek bileşenleri kapsıyor.

Launchpad platformu ayrıca kapsamlı analizler eşliğinde birden fazla yatırım beklentisi sunan çeşitli özellikler sunuyor. Bu, yatırımcıların yatırım hedeflerine en etkili şekilde uyan dijital varlıkları seçmelerini sağlıyor. Launchpad XYZ, yatırımcı olarak deneyim düzeylerine bakılmaksızın dijital varlıklara yatırım yapmak isteyen bireyler için ideal bir platform olarak öne çıkıyor.

Launchpad XYZ’nin native tokeni olan LPX, platformun tüm potansiyelini ortaya çıkarma ve kullanıcılara mevcut tüm özelliklere sınırsız erişim sağlama yeteneğine sahip. LPX token satın alan yatırımcılar artan getirilerle sonuçlanabilecek stake etme faaliyetlerine katılma fırsatına sahip olacak.

Stake edenler, NFT whitelist’lerine garantili giriş, kripto para ön satışlarına katılım, indirimli işlem ücretleri ve topluluk “prestij rozetleri” edinme gibi çeşitli kayda değer avantajlardan yararlanabilecekler.

Kripto para piyasasındaki en başarılı ilk para tekliflerine (ICO) benzer şekilde, Launchpad XYZ, erken yatırımcıların nihai listeleme fiyatına göre nispeten daha düşük bir fiyata token satın almaları için bir fırsat sunuyor. Launchpad XYZ’nin ön satışı, fiyatın aşamalı olarak artacağı 10 aşamadan oluşuyor.

Bu, iddalara göre, ilk aşamalara katılan yatırımcıların daha düşük bir başlangıç maliyeti avantajına sahip olacağı anlamına geliyor.

Sonuç

Bu üç kripto para, yapay zeka ve blok zinciri teknolojisinin birleşmesiyle meydana gelen devrimi temsil ediyor. Bu yeni teknolojik yaklaşımlar, sadece kripto para piyasasını değil, aynı zamanda finansal hizmetlerin geleceğini de şekillendiriyor.

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