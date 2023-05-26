Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük iki kripto para olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyatı iki haftayı aşkın süredir alışılmadık derecede sakin seyrediyor. Menzile bağlı fiyat hareketi oyunu muhtemelen piyasanın rakip anlatılar ve etkilerle karşılaşmasından kaynaklanıyor.

Bitcoin ve Ethereum Piyasası Üzerindeki Görünmez Eller

Gözlemcilere göre, fiyatları belirli bir aralıkta tutmaktan kısmen sorumlu olan, kripto opsiyon piyasası yapıcılarının görünmez eli olan başka bir güç daha iş başında. Piyasa yapıcılar, bir borsada sağlıklı likidite seviyesinin korunması için sözleşmeye dayalı yükümlülüğü olan kuruluşlardır. Herhangi bir zamanda alım/satım opsiyon sözleşmesi almayı ya da satmayı teklif ederek emir defterinde yeterli derinlikliğin olmasını sağlarlar.

Örneğin, bir yatırımcı 40 bin dolar kullanım fiyatından bir BTC alım opsiyonu satın almak isterse ve eşleşen bir satış emri yoksa, piyasa yapıcı satış emrini sağlayarak yatırımcının talebini karşılar. Opsiyonlar, alıcıya dayanak varlığı belirli bir tarihte veya öncesinde önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkı veren türev sözleşmelerdir. Bir alım opsiyonu alım hakkı verirken, bir satım opsiyonu satış yapma hakkı verir. Bu nedenle piyasa yapıcılar her zaman yatırımcıların karşı tarafında yer alır ve fiyat volatilite gösterdikçe spot veya vadeli işlem piyasalarındaki dayanak varlığı aktif olarak alıp satarak delta-nötr (yön-nötr) bir emir defteri tutarlar.

Emir Defterleri “Pozitif Gama” İle Doldurulmuş Durumda

Son haftalarda yatırımcılar, spot piyasa varlıklarının üzerine kazanç sağlamayı amaçlayan popüler bir volatilite satış stratejisi olan alım opsiyonlarını veya yükseliş emirlerine karşı piyasayı short’lamakla meşguller. Piyasa yapıcılar bu durumdan dolayı emir deflerini long pozisyonlar ya da pozitif gama ile doldurmuş durumdalar. Opsiyon gaması, dayanak varlığın fiyatındaki volatiliteye karşılık olarak opsiyon fiyatındaki değişim oranını yansıtır. Gama pozitif olduğunda, dayanak varlığın fiyatı yükseldiğinde veya düştüğünde opsiyonlar daha pahalı hale gelir.

Son derece yüksek bir pozitif gama olması, piyasa yapıcıları emir defterlerini delta nötr tutmak için spot fiyatların hareket ettiği yönün tam tersine işlem yapmaya zorlar. Dolayısıyla, Bitcoin ve Ethereum fiyatı düşecek olursa emir defterini pozitif gama ile doldurmuş olan opsiyon piyasa yapıcıların spot piyasada kripto para satın alırlar. Benzer şekilde, fiyatlar yükselirse spot/vadeli işlem piyasalarında kripto para satarlar. Bu korunma aktivitesinin bir sonucu olarak fiyatlar dar bir aralıkta kilitli kalır. Bitcoin ve Ethereum fiyatının son dönemde dar bir aralığa sıkışıp kalmasının nedeni de bu durumdan kaynaklanıyor.

Kripto likidite ağı Paradigm‘ın kurumsal satış direktörü David Brickell, “Bu devasa çağrı yazma programları, satıcıların long [pozitif] gama ile dolmasına neden oldu. Dolayısıyla, gama riskinden korunma spot aralıkları kontrol altında tutarak volatiliteyi daha da baskıladığı için negatif bir geri besleme döngüsüne dönüşüyor, ardından dealerlar da long gama pozisyonlarını hafifletmeye çalışıyor. Yönlü risk almaya başlamak için bir katalizör/anlatı olmadığında, bu sistematik, mekanik volatilite satışı ağırlığını koruyacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu olay, hisse senedi ve döviz piyasalarında yaygın bir özellik olan opsiyon piyasasının spot fiyatlar üzerindeki artan etkisini ortaya koyuyor. Kripto para yatırımcıları 2021’deki boğa piyasası sırasında ısrarla alım opsiyonları satın alarak piyasa yapıcılara short gama pozisyonu almaya zorladılar. Bu durum, piyasa yapıcıların emir defterlerini dengelemek için BTC ve ETH‘de alım yönlü işlem yapmaya zorladı ve bunun bir sonucu olarak abartılı fiyat hareketleri ile karşı karşıya kalındı.

Volatilite Her An Artabilir

Bir kripto varlık yönetim şirketinde volatilite trader’ı olan Griffin Ardnern’e göre, en büyük altcoin Ethereum’daki pozitif gama rekor seviyeye ulaşmış durumda ve piyasa yapıcıların riskten korunma aktivitesinin yapışkan etkisi aylık opsiyonların sona ermesinin ardından zayıflayabilir. Piyasanın yaklaşık yüzde 90’ını kontrol eden dünyanın en büyük kripto opsiyon borsası Deribit’te Mayıs ayı kripto opsiyonlarının vade süresi bugün TSİ 11.00’da doldu. Bu, Bitcoin ve Ethereum’daki volatilitenin yakında artacağı anlamına geliyor.