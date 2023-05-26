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Kripto dünyası sürekli hareket halinde ve her geçen gün daha fazla proje gün yüzüne çıkıyor. Ön satışının yalnızca birkaç ay içinde milyonlarca dolar topladığı iddia edilen DigiToads (TOADS) buna bir örnek olarak gösteriliyor.

Aynı zamanda, analistler, Avalanche (AVAX) ve Fantom (FTM) potansiyelleri göz önüne alındığında düşük fiyatlarla işlem gördüklerini iddia ediyor. Yazının devamında TOADS, AVAX ve FTM’nin 2023 yorumları yer alıyor.

DigiToads Yorumları

İddialara göre DigiToads şu ana kadar 4,2 milyon dolardan fazla para topladı ve henüz büyük borsalarda piyasaya sürülmedi. DigiToads için en önemli cazip faktörün, yatırımcılar tarafından ilgi görmesi ve hala presale aşamasında olması olduğu iddia ediliyor.

TOADS yeni bir meme coin, ancak iddialı açıklamalara göre değeri ve kullanım alanları statüsünün çok ötesinde. Oyuncuların benzersiz NFT’lerle temsil edilen DigiToads karakterlerini besledikleri, geliştirdikleri ve savaştıkları, oyna-kazan sanal dünyası The Swamp’ta kullanılan deflasyonist bir token.

P2E mekaniğinin yanı sıra, DigiToads’un ön satışı pasif gelir elde etme fırsatlarıyla dolu olduğu iddia ediliyor. Örneğin platform, NFT’leri satın almak ve stake etmek için TOADS kullanabileceğiniz nadir bir stake-to-earn özelliğine sahip. Stake havuzu, platformdaki tüm işlemlerin %2’sini toplayarak bunu gelir elde etmenin en kazançlı yollarından biri haline getiriyor.

Açıklamalara göre DigiToads ekibi, sahiplerinin ödüller kazanmasına olanak tanıyan birçok özelliği bir araya getirdi. Aylık airdroplar, oyun yarışmaları ve ticaret yarışmaları, uzun vadede değer yaratan özelliklerden birkaçı.

Devam eden ön satış, iddialara göre, canlı topluluk sayesinde viral hale geldi. Ekibin iddialı açıklamasına göre proje, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında binlerce takipçinin ilgisini çekerek TOADS tokenlerine yönelik talebin artmasına yol açtı.

Bu özellikler ve kıtlık etkisi yaratan deflasyonist mekanizma sayesinde DigiToads’un gelecekte büyüme potansiyelinin olduğu da iddialar arasında. Açıklamalara göre şu anda 0,036 $ fiyattan alım yapan ilk yatırımcılar, ilk satış öncesi aşamada fiyat yalnızca 0,01 $ olduğu için şimdiden % 260 kazanç elde etti.

Proje ile ilgili detaylı bilgilere websitesinden ulaşabilirsiniz.

Avalanche Yorumu

Avalanche, geliştiriciler için bir Ethereum alternatifi olarak artan popülaritesi sayesinde Mayıs ayına yükseliş ivmesiyle girdi. Kripto piyasasında giderek daha fazla proje geliştikçe, Avalanche artan işlem sayısından ve dApp’lerin popülaritesinden faydalanmaya devam ediyor. Avalanche’ın Ethereum’a kıyasla başlıca avantajlarından bazıları verimlilik, güvenlik ve yüksek verimdir.

Fantom Yorumu

Benzer şekilde iddialara göre Fantom, piyasadaki en iyi DeFi şirketlerinden biri olarak öne çıkan ve hızla büyüyen bir kripto projesidir. Ele aldığı ana blok zinciri sorunlarından bazıları ölçeklenebilirlik, hız ve maliyettir.

Fantom’un ekosistemi, yeni bir ödeme altyapısının yakın zamanda kapalı beta sürümünün ardından sürekli genişlemektedir. Düzenleyici sorunlar nedeniyle ABD’de mevcut olmasa da, bu güncelleme kripto işlemlerini kolaylaştırmayı amaçladığı için kripto endüstrisi için büyük bir sıçrama. Esasen, bu, iddialara göre, herkesin dijital varlıkları geleneksel bankacılık sisteminden daha kolay işlemesine izin vermesi gereken kripto dostu bir banka olacaktır.

Özet

Analistler DigiToads, Avalanche ve Fantom’un 2023 yılında takip edilebileceğini dile getiriyor. Farklı pazarlarda faaliyet gösterdikleri için farklı büyüme beklentileri olabilir ancak uzmanlar bu yüksek büyüme projelerinin 2023’te büyük getiri elde edebileceğine inanıyor. Özellikle iddialara göre DigiToads, şu anda yalnızca 0,036 dolardan işlem görüyor ve içsel değeri ve devrim niteliğindeki ekosistemi sayesinde bir potansiyele sahip olabilir.

Website – Twitter

Sorumluluk Reddi: Bu makale sponsorlu bir yazıdır. CoinTürk, bu makale içeriğinde geçen herhangi bir ürün ya da hizmetle ilgili hasar ya da kayıplardan sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. CoinTürk, bu sponsorlu yazıda adı geçen şirket ve şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerle ilgili olarak okuyucuların kendi araştırmalarını özenle yapmalarını şiddetle önermektedir.