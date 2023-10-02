  Sıcak Gelişme: Coinbase 80 Pariteyi Silecek, Hangi Altcoinler Etkilenecek?

Coinbase Exchange ayı piyasalarının gerekliliklerine uygun şekilde parite temizliğine devam ediyor. Binance ve Coinbase gibi borsalar bir süredir bu konuya odaklandı. Düşen hacimler ve artan piyasa yapıcı maliyeti nedeniyle zayıf hacimli pariteler ve altcoinler borsalardan kaldırılıyor. Peki hangi altcoinler etkilendi?

İçerik Rehberi Toggle Coinbase 80 Pariteyi Siliyor

Coinbase 80 Pariteyi Siliyor

Coinbase borsası birkaç dakika önce yaptığı duyuruda likiditeyi konsolide etmek amacıyla, desteklenen belirli varlıklar için bir dizi USD dışı işlem çiftini kaldıracağını açıkladı. Coinbase Exchange, Advanced Trade ve Coinbase Prime’dan aşağıdaki 80 USD dışı parite 16 Ekim tarihinde kaldırılacak. Yatırımcılar alternatif paritelerde işlem yapmaya devam edecek.

Öte yandan yazı hazırlandığı sırada Kraken borsasına gönderilen binlerce BTC nedeniyle satış riskinden kaçınan yatırımcılar riskini azaltıyor. BTC fiyatı bu sebepten hızla 27.800 dolar seviyesine geriledi. Bu rakam günlük zirvenin 750 dolar altında bulunuyor.

Kripto paraların kümülatif hacmi 42 milyar dolar seviyesine yükseldi. Hacim artışı istikrarlı yükseliş için mevcut şartlarda en büyük gereklilikler arasında yer alıyor.