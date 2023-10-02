f Sıcak Gelişme: Coinbase 80 Pariteyi Silecek, Hangi Altcoinler Etkilenecek? › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Sıcak Gelişme: Coinbase 80 Pariteyi Silecek, Hangi Altcoinler Etkilenecek?

Sıcak Gelişme: Coinbase 80 Pariteyi Silecek, Hangi Altcoinler Etkilenecek?

Özet

  • Ayı piyasalarındaki hacimsizlik nedeniyle borsalardaki parite delistleri artıyor.
  • Coinbase borsası 16 Ekim tarihinde 80 pariteyi kaldıracak.
  • USD dışındaki paritelerin kaldırılması ilgili altcoinlerin tamamen delist edildiği anlamına gelmiyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
22:29
2 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Coinbase Exchange ayı piyasalarının gerekliliklerine uygun şekilde parite temizliğine devam ediyor. Binance ve Coinbase gibi borsalar bir süredir bu konuya odaklandı. Düşen hacimler ve artan piyasa yapıcı maliyeti nedeniyle zayıf hacimli pariteler ve altcoinler borsalardan kaldırılıyor. Peki hangi altcoinler etkilendi?

İçerik Rehberi

Coinbase 80 Pariteyi Siliyor

Coinbase borsası birkaç dakika önce yaptığı duyuruda likiditeyi konsolide etmek amacıyla, desteklenen belirli varlıklar için bir dizi USD dışı işlem çiftini kaldıracağını açıkladı. Coinbase Exchange, Advanced Trade ve Coinbase Prime’dan aşağıdaki 80 USD dışı parite 16 Ekim tarihinde kaldırılacak. Yatırımcılar alternatif paritelerde işlem yapmaya devam edecek.

“ACH-USDT, AGLD-USDT, ARPA-EUR, ARPA-USDT, AUCTION-EUR, AUCTION-USDT, BADGER-EUR, BADGER-USDT, BAND-BTC, BAND-EUR, BAND-GBP, BNT-BTC, BNT-EUR, BTRST-BTC, BTRST-EUR, BTRST-USDT, C98-USDT, CTSI-BTC, DESO-USDT, ELA-USDT, ERN-USDT, FORTH-BTC, FORTH-EUR, GAL-USDT, HFT-USDT, IDEX-USDT, IOTX-EUR, KNC-BTC, KSM-USDT, LCX-EUR, LCX-USDT, LQTY-EUR, LQTY-USDT, METIS-USDT, NKN-BTC, NKN-EUR, NKN-GBP, NMR-BTC, NMR-EUR, NMR-GBP, OGN-BTC, PERP-EUR, PERP-USDT, POND-USDT, POWR-EUR, POWR-USDT, RAD-BTC, RAD-EUR, RAD-GBP, RAD-USDT, REN-BTC, REQ-BTC, REQ-EUR, REQ-GBP, REQ-USDT, RLC-BTC, SKL-BTC, SKL-EUR, SKL-GBP, SPELL-USDT, STORJ-BTC, SUPER-USDT, SUSHI-BTC, SUSHI-ETH, SUSHI-EUR, SUSHI-GBP, TRAC-EUR, TRAC-USDT, TRU-BTC, TRU-EUR, TRU-USDT, UMA-BTC, UMA-EUR, UMA-GBP, XYO-EUR, XYO-USDT, ZEN-BTC, ZEN-USDT, ZRX-BTC, ZRX-EUR”

Öte yandan yazı hazırlandığı sırada Kraken borsasına gönderilen binlerce BTC nedeniyle satış riskinden kaçınan yatırımcılar riskini azaltıyor. BTC fiyatı bu sebepten hızla 27.800 dolar seviyesine geriledi. Bu rakam günlük zirvenin 750 dolar altında bulunuyor.

Kripto paraların kümülatif hacmi 42 milyar dolar seviyesine yükseldi. Hacim artışı istikrarlı yükseliş için mevcut şartlarda en büyük gereklilikler arasında yer alıyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Dev Kripto Para Borsası Bombayı Patlattı! Asya’daki Varlığını Genişletiyor!
Dev Kripto Para Borsası Bombayı Patlattı! Asya’daki Varlığını Genişletiyor!
Son Dakika: Coinbase, Vadeli İşlem Platformu Düzenleyici Onay Aldı!
Son Dakika: Coinbase, Vadeli İşlem Platformu Düzenleyici Onay Aldı!
Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Chase UK’nin Kripto Kısıtlamalarını Kınadı
Coinbase CEO’su Brian Armstrong, Chase UK’nin Kripto Kısıtlamalarını Kınadı
Coinbase, İspanya’da Düzenleyici Onayı Aldı: Kripto Şirketleri, Avrupa’daki Faaliyetlerini Genişletmeye Devam Ediyor
Coinbase, İspanya’da Düzenleyici Onayı Aldı: Kripto Şirketleri, Avrupa’daki Faaliyetlerini Genişletmeye Devam Ediyor
Son Dakika: Coinbase Yeni Altcoin Listelemesi Yapacak, Çoğunuz Adını Duymadınız
Son Dakika: Coinbase Yeni Altcoin Listelemesi Yapacak, Çoğunuz Adını Duymadınız
Coinbase’in Layer-2 Ağı Base, Solana’yı TVL Değerinde Geride Bıraktı: İşte Nedeni
Coinbase’in Layer-2 Ağı Base, Solana’yı TVL Değerinde Geride Bıraktı: İşte Nedeni
Coinbase’in Layer-2 Ağı Base, Günlük İşlem Sayısında Rekor Tazeledi
Coinbase’in Layer-2 Ağı Base, Günlük İşlem Sayısında Rekor Tazeledi
Coinbase Borsasına İlişkin Dikkat Çeken İddia: Hindistan’daki Tüm Hizmetlerin Durdurulması mı Planlanıyor?
Coinbase Borsasına İlişkin Dikkat Çeken İddia: Hindistan’daki Tüm Hizmetlerin Durdurulması mı Planlanıyor?
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023