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  •   Binance’den Son Dakika Duyurusu! 20 Eylül’de Tüm İşlemler Durdurulacak!

Binance’den Son Dakika Duyurusu! 20 Eylül’de Tüm İşlemler Durdurulacak!

Özet

  • Dev kripto para borsası Binance, sistem performansını iyileştirmek için 20 Eylül'de planlı bir sistem yükseltmesi yapılacağını duyurdu.
  • Bu nedenle birçok hizmet geçici olarak askıya alınarak işlemlere kapatılacak.
  • Binance, kullanıcıları kesintilere karşı uyarırken sistem yükseltmesinin beklenenden erken veya geç tamamlanabileceğini belirtti.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:29
18 Eylül 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, genel sistem performansını ve istikrarını iyileştirmek amacıyla seçili Binance Earn ürünlerinde sistem yükseltmesi yapılacağını duyurdu. Sistem yükseltmesinden önce başta ETH Staking, DeFi Staking, Otomatik Yatırım ve İkili Yatırım olmak üzere kullanıcılara sunulan birçok hizmet geçici olarak askıya alınarak işlemlere kapatılacak.

Birçok Binance Hizmeti Geçici Olarak Askıya Alınarak Durdurulacak

Dev kripto para borsası Binance, genel sistem performansını ve istikrarını iyileştirmek amacıyla seçili Binance Earn ürünlerinde 20 Eylül’de TSİ 09.00 ile 12.00 arasında planlı bir sistem yükseltmesi gerçekleştireceğini duyurdu.

Sistem yükseltmesi sırasında Swap Farming’de swap ticareti yapmak, Likidite Farming’de likidite eklemek veya çıkarmak ve Likidite Farming’den likidite havuzu ödüllerinin itfası dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Liquid Swap hizmetleri geçici olarak durdurularak askıya alınacak.

Binance, kullanıcıların DeFi Staking, Simple Earn ürünleri, BNB Vault, Otomatik Yatırım, İkili Yatırım ve ETH Staking abonelikleri ve ödemelerinin yanı sıra ETH Staking’de sunulan wrapped işlevinde aralıklı kesintilerle karşılaşılabileceği konusunda uyardı.

Sistem Yükseltmesi Konusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Binance, Binance Earn kullanıcılarının ödüllerinin hesaplanması ve dağıtımının sistem yükseltmesinde etkilenmeyeceğini ekledi. Kripto para borsası mevcut Otomatik Yatırım planları aracılığıyla planlanan kripto para satın almalarının sistem yükseltmesi sırasında gecikebileceğini ancak bu satın almaların uygun olduğu durumlarda yükseltmenin tamamlanmasının ardından otomatik olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

Dahası, kripto para borsası planlı sistem yükseltmesinin beklenenden daha erken ya da beklenenden daha geç tamamlanabileceği konusunda uyardı. Sistem yükseltmesinden etkilenen ve geçici olarak askıya alınan tüm hizmetler, sistem yükseltmesinin tamamlanmasının hemen ardından yeniden başlatılarak kullanıma açılacak. Askıya alınmasıyla kesintiye uğrayan hizmetlerin yeniden başlatılması konusunda herhangi bir ek duyuru yapılmayacak.

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