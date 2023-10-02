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Solana İçin Bu Verideki Artış Fiyattan Önemli, ETH Katili Piste Dönüyor Mu?

Özet

  • SOL Coin TVL'i son artışla 2023 zirvesine ulaştı.
  • Ağdaki toplam kilitli değer (TVL) SOL Coin fiyatının uzun vadeli performansı için kritik öneme sahip.
  • SOL Coin için ilk hedef 27 dolar direnci.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
22:40
2 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları fiyat uzun süre sabit kaldıktan sonra bir miktar volatilite artışıyla yeniden kendine geliyor. Hacimsizlik devam etse de bu tarz yükselişler bir noktada piyasaya küsen yatırımcıların da geri dönmesini sağlayabilir. Ancak öncesinde en büyük Ethereum katilinin piste dönmesi gerek.

Solana (SOL) Alınır Mı?

Fiyat 8 dolarlı bölgeye düştüğünde çok sayıda yatırımcı SOL Coin’in artık sıfıra gideceğini düşünmeye başlamıştı. Ardından Vitalik Buterin para babalarının kaçışının aslında SOL Coin için iyi bir şey olduğunu söyledi. Ve fiyat yeniden çift haneli bölgeye döndü. AVAX ise tüm iyi haberlere rağmen yüksek token enflasyonu nedeniyle tek haneli fiyata indi. Üstelik en büyük mali destekçisi iflas eden token SOL Coin’di.

Solana için bugün fiyat artışından daha güzel bir haber daha var. Ağdaki toplam kilitli değer (TVL) geçen hafta yeni bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2023 yılının en yüksek seviyesine ulaşan TVL yüzde 30 oranında yükseldi.

TVL artışı SOL Coin’in geri dönüş yapmaya başladığını gösteren en güçlü sinyaldir. Elbette bunun istikrarlı biçimde yukarı çıkması ve kritik 1 milyar dolar eşiğini geri alması gerekecek. Ağın değerini temsil eden TVL direkt olarak altcoin fiyatıyla bağlantılıdır.

SOL Coin Fiyat Tahmini

2023 başından bu yana SOL Coin genel piyasayla karşılaştırıldığında daha iyi bir tablo çizdi. Fiyat istikrarlı biçimde toparlandı. SOL, hem 18 dolarlık direnç seviyesinden hem de 600 gündür devam eden uzun süreli alçalan trend çizgisinden kurtuldu. Fiyat şimdi 18-32 dolarlık dar aralıkta işlem görmeye devam ediyor.

Günlük grafikteki okumalar Solana fiyatının 14 Eylül’de azalan kama formasyonundan çıkmasının ardından trendin hızlandığını gösteriyor. Fiyat 27 Eylül’de daha yüksek bir dip oluşturdu ve şimdiye kadar yüzde 30 artarak 24,8 dolara ulaştı.

RSI yükselişi destekliyor. Bir sonraki direnç 27 dolar bölgesinde ve fiyat yaklaşık %12-13 (yazı hazırlandığı sırada fiyat hareketli) artışla bu bölgeyi test edebilir. Fakat BTC korkulan düşüşüne başlarsa fiyat tahmin edilenden daha hızlı biçimde 19 dolar desteğine çakılabilir. Kısa vadede 27 dolar direnci, uzun vadede ise TVL’in 1 milyar dolar eşiğini aşıp aşamayacağı fiyat için kritik öneme sahip olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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