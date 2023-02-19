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Kripto endüstrisi artık gerçek dünyaya daha fazla dokunuyor ve geliştirdiği teknoloji geleceğe dair önemli adımları temsil ediyor. Solana her ne kadar FTX ve diğer büyük fonlar tarafından terk edilmiş olsa da hedeflerine ulaşmak için çabalamaya devam ediyor. Bu hafta önemli bir kilometre taşını geride bırakabilir.

Solana Telefonu (Saga)

Kripto topluluğu, geçen yıl tanıtılan Solana cep telefonu Saga’yı heyecanla bekliyor. Solana Labs’ın yan kuruluşu Solana Mobile daha önce Web3 odaklı bir mobil cihaz olan Saga mobilin 2023’ün başlarında satışa sunulacağını duyurmuştu. Şu anda, Saga web sitesinde ön sipariş için mevcut. Kaynaklara göre, Solana Mobile Saga önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek. Dahası, Solana Mobile’ın resmi Twitter hesabı bu hafta Saga cep telefonunun bir sonraki aşama için hazır olduğuna dair birkaç ipucu verdi.

Solana Mobile, Saga’yı insanların web3’te her şeyi yapabileceği bir cihaz olarak tanımlıyor. NFT yatırımı, token alım/satım işlemleri ve blockchain tabanlı oyunları destekleyecek olan cihaz blockchain tabanlı uygulamalarla direkt olarak etkileşime girme imkanı tanıyacak.

Sol Coin ve Saga

Solana ekosisteminin ağdaki aktifliğini artırabilecek bu cihaz ilk değil. Ancak Solana büyük bir ekosisteme sahip ve böylesine büyük bir ekibin başlattığı ilk mobil cihaz olacak. Teknik yeterliliklerinden ziyade kripto paralarla ilgilenen insanların Web3 ile daha kolay etkileşime geçmesini sağlayacak bu cihaz konsept açısından ilgi çekicidir. Solana Mobile şunları yazdı;

“Kahve kuyruğunda beklerken token alım/satmanızı, sabah işe gidip gelirken NFT basmanızı ve en sevdiğiniz dApp’lere her yerde, her zaman anında erişmenizi sağlayan birinci sınıf bir mobil deneyim”.

Android işletim sistemine sahip cihaz dApp Mağazası, Seed Vault cüzdanı, Solana Mobile Stack dApp oluşturma araç seti ile birlikte geliyor. Şu anda Solana ekibi, Solana Mobile Stack Ekosistemi’ne özel bir bilet olan Solana Pass’i sağlayarak 10.000 kişiye sınırlı sayıda NFT koleksiyonu sunuyor. Sadece Saga’yı ön sipariş eden ilk 10.000 kişi NFT’lere sahip olacak. Ayrıca, Solana Pass sahipleri cep telefonlarını ilk olarak alacak ve Saga ödüllerine erken erişebilecekler.

Ürünün piyasaya sürülmesiyle birlikte eğer Saga beklenen ilgiyi görürse SOL Coin fiyatının da önemli ölçüde artmasını sağlayabilir.