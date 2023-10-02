Chainlink (LINK) Fiyatında Kritik Bölge: Düşüş Tehlikesi Artıyor!

Chainlink (LINK) yükseliş trendi hafta sonu yavaşladı. Çapraz zincir birlikte çalışabilirlik protokolünün (CCIP) BNB zincirinde kullanıma sunulması ekosistem için olumlu bir gelişme olarak görülüyordu. LINK’te son gelişmelerin token’a etkisi olacak mı?

LINK’te Boğalar Hakim Olacak Mı?

Açıklanan haberin ardından özellikle LINK fiyatının daha yüksek bir zaman dilimindeki direnç bölgesine kapanması nedeniyle, holder’ları kar elde etmeye teşvik etmesi de mümkündü. Son birkaç saatte LINK’in 8 doların altına düştüğü görüldü. Boğalar ivmelerini koruyabilir mi?

Kripto para biriminde 7,96 ve 8,45 dolar bölgesi 12 saatlik zaman diliminde düşüş yönlü bir emir bloğunu temsil ediyor. 20 Temmuz’daki fiyat hareketi bu direnç bölgesinin geliştiğini gördü ve 71 gün sonraki ilk gerçek yeniden testi bir miktar düşüş eğilimi gösterdi. Ancak H4 grafiğinde piyasa yapısı yükselişini sürdürdü. Bu eğilimi düşüş eğilimine çevirmek için 7,67 doların altına bir hareket gerekli olabilir. Dolayısıyla yatırımcılar bu seviyeyi takip edebilir ve işlemlerini buna göre planlayabilirler.

Göreceli güç endeksi (RSI) yazı kaleme alındığında 52 seviyesindeydi. Bu durum yükseliş trendinin hala devam ettiğinin ancak momentumun zayıf olduğunun sinyalini verdi. Benzer şekilde denge halinde hacim (OBV) 19 Eylül’den bu yana güçlü bir yükseliş eğilimindeydi ancak hafta sonu durakladı.

LINK’te Güncel Veriler!

Ek olarak 7,67 doların altındaki bir hareket, %78,6 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 6,28 dolara kadar güneye doğru bir geri çekilme görebilir. Ayrıca 8,5 doların üzerinde bir hareket, LINK’in büyük bir dirençle karşılaşmadan önce muhtemelen 8,8-8,9 dolara yükselmesine neden olabilir.

Hafta sonu boyunca, fiyatın 8,2 dolar bölgesinden yavaş bir düşüş görmesi nedeniyle açık pozisyon sabit kaldı. Daha da endişe verici olan durum, spot kümülatif hacim deltası’nda (CVD) da aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Bu durum, son iki günde spot piyasalarda satış hacminin baskın olduğunu gösterebilir. Bu nedenle uzmanlara göre Chainlink’in 7,67 dolara veya daha da altına düşmesi mümkündü. LINK’i 8 dolar bölgesinde uzun süre tutmaya çalışmak iyi bir fikir olmayabilir. Ayrıca açığa satış yapmak isteyen yatırımcılar H4 piyasa yapısında bir kırılmayı bekleyebilirler.