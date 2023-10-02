f Chainlink (LINK) Fiyatında Kritik Bölge: Düşüş Tehlikesi Artıyor! › COINTURK

Chainlink (LINK) Fiyatında Kritik Bölge: Düşüş Tehlikesi Artıyor!

Özet

  • Chainlink (LINK), BNB zincirinde kullanılan CCIP protokolüyle ilişkilendirilen haber sonrasında yükseliş trendinde bir yavaşlama yaşadı.
  • LINK, 7,96 ve 8,45 dolar arasındaki bölgedeki direnç seviyeleriyle 12 saatlik zaman diliminde düşüş eğilimini temsil ediyor. Fiyat, bu seviyelerde testlerden sonra 8 doların altına düştü.
  • Göreceli güç endeksi (RSI) 52 seviyesindeyken, yükseliş trendinin devam ettiğini ancak momentumun zayıfladığını gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:00
2 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Chainlink (LINK) yükseliş trendi hafta sonu yavaşladı. Çapraz zincir birlikte çalışabilirlik protokolünün (CCIP) BNB zincirinde kullanıma sunulması ekosistem için olumlu bir gelişme olarak görülüyordu. LINK’te son gelişmelerin token’a etkisi olacak mı?

LINK’te Boğalar Hakim Olacak Mı?

Açıklanan haberin ardından özellikle LINK fiyatının daha yüksek bir zaman dilimindeki direnç bölgesine kapanması nedeniyle, holder’ları kar elde etmeye teşvik etmesi de mümkündü. Son birkaç saatte LINK’in 8 doların altına düştüğü görüldü. Boğalar ivmelerini koruyabilir mi?

Kripto para biriminde 7,96 ve 8,45 dolar bölgesi 12 saatlik zaman diliminde düşüş yönlü bir emir bloğunu temsil ediyor. 20 Temmuz’daki fiyat hareketi bu direnç bölgesinin geliştiğini gördü ve 71 gün sonraki ilk gerçek yeniden testi bir miktar düşüş eğilimi gösterdi. Ancak H4 grafiğinde piyasa yapısı yükselişini sürdürdü. Bu eğilimi düşüş eğilimine çevirmek için 7,67 doların altına bir hareket gerekli olabilir. Dolayısıyla yatırımcılar bu seviyeyi takip edebilir ve işlemlerini buna göre planlayabilirler.

Göreceli güç endeksi (RSI) yazı kaleme alındığında 52 seviyesindeydi. Bu durum yükseliş trendinin hala devam ettiğinin ancak momentumun zayıf olduğunun sinyalini verdi. Benzer şekilde denge halinde hacim (OBV) 19 Eylül’den bu yana güçlü bir yükseliş eğilimindeydi ancak hafta sonu durakladı.

LINK’te Güncel Veriler!

Ek olarak 7,67 doların altındaki bir hareket, %78,6 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 6,28 dolara kadar güneye doğru bir geri çekilme görebilir. Ayrıca 8,5 doların üzerinde bir hareket, LINK’in büyük bir dirençle karşılaşmadan önce muhtemelen 8,8-8,9 dolara yükselmesine neden olabilir.

Hafta sonu boyunca, fiyatın 8,2 dolar bölgesinden yavaş bir düşüş görmesi nedeniyle açık pozisyon sabit kaldı. Daha da endişe verici olan durum, spot kümülatif hacim deltası’nda (CVD) da aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Bu durum, son iki günde spot piyasalarda satış hacminin baskın olduğunu gösterebilir. Bu nedenle uzmanlara göre Chainlink’in 7,67 dolara veya daha da altına düşmesi mümkündü. LINK’i 8 dolar bölgesinde uzun süre tutmaya çalışmak iyi bir fikir olmayabilir. Ayrıca açığa satış yapmak isteyen yatırımcılar H4 piyasa yapısında bir kırılmayı bekleyebilirler.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Diğer Tüm Altcoin’i Unutun! Uzman Açıkladı: Bir Sonraki Koşunun Oyuncusu Bu Coin Olacak!
Diğer Tüm Altcoin’i Unutun! Uzman Açıkladı: Bir Sonraki Koşunun Oyuncusu Bu Coin Olacak!
Ünlü Analist 3 Gün Önce Uyarmıştı! LINK 8 Doların Üzerine Çıktı! Peki Analist Neden Bitcoin Uyarısında Bulunmuştu?
Ünlü Analist 3 Gün Önce Uyarmıştı! LINK 8 Doların Üzerine Çıktı! Peki Analist Neden Bitcoin Uyarısında Bulunmuştu?
Analistten Chainlink’e (LINK) Detaylı Analiz! LINK’te Vakit Geldi Mi?
Analistten Chainlink’e (LINK) Detaylı Analiz! LINK’te Vakit Geldi Mi?
Ünlü Analist Bitcoin ve Fiyatı Fırlayan Bu Altcoin İçin Konuştu: Düşüş Trendi Kırıldı!
Ünlü Analist Bitcoin ve Fiyatı Fırlayan Bu Altcoin İçin Konuştu: Düşüş Trendi Kırıldı!
Chainlink’te (LINK) Kara Bulutlar Hakim! Altcoinde Belirsizlik Sürecek Mi?
Chainlink’te (LINK) Kara Bulutlar Hakim! Altcoinde Belirsizlik Sürecek Mi?
Öngörüleri Çıkan Analist Yükselişiyle Ses Getiren Altcoin’de Büyük Kırılma Rallisi Bekliyor!
Öngörüleri Çıkan Analist Yükselişiyle Ses Getiren Altcoin’de Büyük Kırılma Rallisi Bekliyor!
Dikkat! Chainlink (LINK) Fiyatında Uzun Vadeli Öngörüler ve Riskler!
Dikkat! Chainlink (LINK) Fiyatında Uzun Vadeli Öngörüler ve Riskler!
2 Analistten Bu Altcoin İçin Ortak Öngörü: Büyük Patlama Yapacak!
2 Analistten Bu Altcoin İçin Ortak Öngörü: Büyük Patlama Yapacak!
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023