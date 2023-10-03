  Otomotiv Devi Honda’dan Tarihi Değiştirecek Kripto Para Hamlesi! Tam 46 Kripto Paralık Liste Açıklandı!

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden bir tanesi olan Honda öncü olmak adına dev bir adım atmış görünüyor. FCF Pay ile yapılan ortaklığın bir getirisi olarak, Honda markalı ürünler, aralarında Ripple (XRP) ve Dogecoin‘in (DOGE) de bulunduğu bir çok kripto para ile satın alınabilecek ve ödemelerde kullanılabilecek.

Honda ve Kripto Paralarla Ödeme

Japonya’nın en büyük otomotiv üreticilerinden bir tanesi olan dev şirket, kripto paralar ile gerçekleştirilecek olan ödemelerin kabul edilmesi konusunda FCF Pay ile ortaklık anlaşmasına vardı. Özellikle dev şirket, gelecekte müşterilerin şirketin ürünlerini Ripple (XRP) ve Dogecoin (DOGE) gibi kripto paraların kullanımıyla kiralanmasına veya satın alınmasına izin verileceğini de açıkladı.

Aslında, tweet ile birlikte bir de görsel paylaşıldı. Görselde FCF Pay bu görselde Honda blockchain ödeme sistemi tarafından desteklenen 46 kripto parayı paylaştı. Bunların arasında başta Bitcoin (BTC) olmak üzere, Ethereum (ETH) ve önemli bir çok kripto para da bulunuyor. Başta Dogecoin ve Shiba Inu olmak üzere memecoin’lerin varlığı da listede kendisini fazlasıyla hissettiriyordu.

Kripto Paralarla Satın Alınabilen Honda Ürünleri

Honda tarafından gerçekleştirilen bu devrim, yakın zamanda gerçekleşen NFT haberlerini de akıllara getiriyor. Yakından takip edilen sporlardan bir tanesi olan Formula 1 takımlarından bir tanesi olan Honda & Red Bull tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yeni NFT’ler duyuruldu.

Honda tarafından oluşturulan ve ilgi çeken NFT’lerin tanıtıldığı bu etkinlik, Web3 alanında oluşturulan stratejilere destek olmak üzere faaliyetlerini sürdüren Animoca Brands Japan ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

XRP ve DOGE Fiyatı

Ripple (XRP) ve Dogecoin’in (DOGE) fiyatları incelendiğinde, her iki kripto paranın da son 1 haftalık süreçte Bitcoin fiyatıyla korelasyon kurduğu görülüyor. Spesifik olarak, XRP yazım sırasında 0,51 dolardan işlem görürken, Dogecoin ise 0,063 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak aylık fiyat hareketleri incelendiğinde durum biraz daha farklı. XRP %5’lik fiyat artışı yaşarken, DOGE de benzer bir fiyata sahip. XRP, Temmuz ayında SEC davası öncesi sahip olduğu fiyat seviyelerini yeniden yakalamış görünüyor. Aslında, SEC davası sonrası 13 Temmuz’da XRP 0,47 dolardan 0,81 dolara yükselmişti. Bu noktadan sonra yeniden bir düşüş hareketi başlattı ve 0,50 dolar seviyesine geri döndü.