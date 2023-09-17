Ethereum’da (ETH) Kritik Destek Seviyesi! Token Fiyatına Yön Verebilir!

Özet

  • Ethereum, birkaç hafta boyunca düşüş yaşadıktan sonra kritik bir destek bölgesine yaklaştı ve bu bölgeden toparlanmaya başladı.
  • Fiyat, 1.531 dolarlık kritik destek seviyesinin altına düşmesi durumunda ciddi bir düşüş riski taşıyor.
  • Ethereum'un orta vadeli gidişatı, 1,5 bin dolar destek ve 1,7 bin dolar direnç seviyeleri etrafındaki fiyat hareketine bağlı olabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:00
17 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Birkaç hafta boyunca reddedilmeyle karşı karşıya kaldıktan ve bir dizi düşüş eğilimi yaşadıktan sonra Ethereum fiyatı, önemli bir destek alanının yakınında kritik bir noktaya ulaştı. Fiyat bu kritik bölgeden geri döndü ve hakim düşüş eğilimine rağmen umut verebilir. Bu toparlanma aynı zamanda geçici bir konsolidasyon aşamasının olasılığını da gösterebilir.

Ethereum’da Kritik Fiyat Hareketi!

ETH‘ın fiyatı, 100 ve 200 günlük önemli hareketli ortalamalar da dahil olmak üzere birden fazla destek seviyesini kırdı uzun süreli bir düşüş trendinde bulunuyor. Sonuç olarak Ethereum birkaç ayın en düşük seviyesi olan 1.531 dolara ulaştı. Ancak bu noktada Ethereum fiyatı %50 ila %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyeleri arasındaki aralığı kapsayan kritik bir destek bölgesiyle karşılaştı.

Buna rağmen piyasa katılımcıları bu aralığı Ethereum boğalarının savunması olarak görüyor. Fiyatın bu eşiğin altına düşmesi, ciddi bir düşüş ihtimalini artırabilir. Düşüş sinyallerine ek olarak 100 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın altına geçerek güçlü bir düşüş sinyali olan death cross olayını oluşturdu.

Ancak bu düşüş göstergelerine rağmen fiyatın destek bulabileceği ve 200 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamalar etrafında hareket ederek bir konsolidasyon aşamasına girebileceği yönünde hala umut var. 4 saatlik zaman dilimi ele alındığında Ethereum fiyatının 1,6 bin dolar ile 1,8 bin dolar fiyat aralığında bir konsolidasyon aşamasından geçtiğini görülebilir. Bu dönemde düşüş eğilimi gösteren bir bayrak deseni oluştu ve sonunda fiyat, bayrağın alt eğilim çizgisinin altına düşerek önemli bir aşağı yönlü hareketi tetikledi.

Ethereum Fiyat Geleceği!

Ancak Ethereum 1,5 bin dolarlık kritik destek seviyesine yaklaştıkça satın alma baskısı yoğunlaştı ve toparlanmaya yol açtı. Bu durum kırılan bayrağın alt eşiğine doğru bir geri çekilmeye neden oldu ve potansiyel olarak bir geri çekilme oluşturdu. Bu geri çekilme başarılı bir şekilde gerçekleşirse, 1,5 bin dolar seviyesinin altına kırılmayı hedefleyen başka bir düşüş aşamasının başlangıcına işaret edebilir.

Öte yandan fiyat geri çekilmeyi tamamlayamaz ve trend çizgisinin üzerine çıkarsa piyasa katılımcıları 1,7 bin dolarlık direnç seviyesine doğru bir yükseliş bekleyebilir. Bu nedenle bu önemli destek ve direnç seviyeleri etrafındaki yaklaşan fiyat hareketi muhtemelen Ethereum’un orta vadeli gidişatını belirleyeceğinden, bu fiyat dalgalanmalarını yakından izlemek oldukça önemli olabilir.

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