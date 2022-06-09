Analist, güncel teknik görünümü değerlendirdi ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni Youtube yayınında piyasadaki son durumu değerlendirdi ve güncel teknik görünüme dikkat çekti. Piyasadaki yön belirsizliğinin bir süre daha devam edebileceğini ifade eden analist, Bitcoin (BTC) adına da kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Analist, Güncel Teknik Görünümü Değerlendirdi

Kripto para analisti Benjamin Cowen, yeni Youtube yayınında lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası adına güncel teknik görünümü değerlendirdi. Piyasadaki yön belirsizliğinin bir süre daha devam edebileceğini ifade eden analist, BTC adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine de işaret etti.

Analist, kripto para piyasasının ilerleyen haftalarda yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakalaması durumunda lider kripto para birimi Bitcoin’in 40.000 dolar ve 41.700 dolar seviyelerinde önemli bir direnç ile karşılaşabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Son haftalarda 29.000 dolar ile 32.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olan Bitcoin (BTC), hafta içerisinde kaydetmeye başladığı yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 30.300 dolar seviyelerine yükseldi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), hafta içerisinde kaydettiği değer artışlarının ardından 1.800 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri 1,3 trilyon dolara önemli ölçüde yaklaştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.