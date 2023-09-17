Bitcoin’in Büyük Yükselişi Kapıda mı? Analistten İddialı Tahminler!

Özet

  • Kripto para analisti, Bitcoin'in önümüzdeki dönemde büyük bir yükseliş yaşayabileceğini öne sürdü, ancak önce kısa bir düşüş yaşanabileceğini belirtti.
  • Analist, birkaç hafta içinde Bitcoin'in 5.000 dolardan 10.000 dolara kadar yükselebileceğini ve bu yükselişin 28.000 dolarlık bir kırılmayla resmi olarak onaylandığını söyledi.
  • Analist, bu yükselişin düzeltici hareketlerle kesintiye uğramadan devam etmesinin nadir olduğunu, ancak Bitcoin'in şu anki durumunda böyle bir senaryonun mümkün olduğunu belirtti.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
22:00
17 Eylül 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Yakından takip edilen bir kripto para analisti son Bitcoin (BTC) yükselişinin lider kripto para biriminde çok daha büyük bir yükselişe hazırlığı içerisinde olduğunu öne sürdü. Kripto para analisti açıklamalarda Bitcoin’in ilk olarak bir düşüş yaşayacağını ardından büyük bir yükselişin yaşanabileceğini belirtti.

Analistten Bitcoin’de Yükseliş Senaryosu!

Credible Crypto takma adıyla bilinen kripto para analisti yeni bir analiz videosunda sosyal X’teki takipçilerine Bitcoin için yükselişin devam edebileceğini öne sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Bu muhtemelen yukarıya doğru çok daha büyük bir hareketin başlangıcı olacak. Birkaç hafta içinde 5.000 dolardan 10.000 dolara kadar bin dolarlık yukarı yönlü bir hareketten bahsediyoruz. Bu yükseliş 28.000 dolarlık bir kırılmayla resmi olarak onaylandı.

Kıdemli analist Bitcoin’in son yükselişinden sonra düzeltici bir harekete tanık olmasının mantıklı olduğunu ancak BTC’nin toparlanıp yatırımcıları kenarda bırakmasının mümkün olduğunu vurguladı. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

Maksimum acı ya da kimsenin beklemeyeceği ya da muhtemelen pek çok kişinin hazırlıksız yakalayabileceği şey, önemli bir geri çekilme olmaksızın yükselişin devam etmesidir… Bunun parabolik ilerlemeler sırasında ya da Bitcoin çok sert bir trende girmeye başladığında yukarıya doğru çok agresif hareketler sırasında gerçekleştiğini gördük.

Bitcoin’de Kritik Formasyon!

Credible Crypto ayrıca Bitcoin’in düşük zaman diliminde yükselen üçgen formasyonunu kırdığını ve muhtemelen 28.000 doların üzerine çıktığını öne sürerek açıklamalarında şunların altını çizdi:

Burada bir hareket görmek mantıklı ama ancak ayağa kalkabildik.

Sonuç olarak kripto para analisti Bitcoin’in büyük bir yükselişe hazırlandığını ve 28.000 doların üzerine çıkabileceğini öne sürdü, ancak düşüş olasılığı da mevcut. Yazı kaleme alındığında lider kripto para birimi olan Bitcoin 21milyon.com web sitesinden alınan verilere göre 26.530 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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