  2024’te Yüzde 150 Yükseliş Beklentisi! Önce Düşecek Sonra Uçacak! Dogecoin Zekadan Kehanet Gibi Tahmin!

Çok uzun süredir devam eden ayı piyasasına rağmen Dogecoin (DOGE), 8,75 milyar dolarlık toplam piyasa değeri ve 141,22 milyar DOGE’lik inanılmaz büyük dolaşım arzı ile piyasa değerine göre en büyük 10 kripto para birimi arasındaki konumunu en azından şu anda korumaya devam ediyor. Bununla birlikte, Dogecoin fiyat tahmini 2023 sonu için hala zorlu bir mücadelenin yaşanabileceğine işaret ediyor olabilir.

Dogecoin Yorum

Son üç yılda yaklaşık %13,7 oranında adedinin azaltıldığı açıklanmış olsa bile, dünyanın en zengin adamı Elon Musk’ın desteğinin hiç eksik olmadığı memecoin ve favori kripto para birimi, dünyanın dört bir yanındaki kripto trader’ları ve yatırımcıları için ilginç bir fırsatlar yaratmaya devam ediyor.

Yılın son çeyreğine az bir zaman kalmışken, Dogecoin’in 31 Aralık 2023 ve 31 Ocak 2024’e kadar fiyat bölgesini hesaplamak için CoinCodex’in yapay zeka destekli fiyat tahmin algoritmalarının görüşü alındı. Özellikle geçtiğimiz yılbaşından bugüne yaşanan %2,5’lik kazancı göz önüne alındığında gelecek tahmini farklı bir önem kazanıyor.

Tüm bunların ışığında yapay zeka, Dogecoin fiyatının 31 Aralık 2023’te DOGE coin başına 0,058715 dolardan işlem göreceğini ve mevcut fiyatlardan biraz değer kaybedeceğini tahmin ediyor.

Bununla birlikte, yapay zeka gelecek yıl için tersine bir hareketin yaşanabileceğini belirtiyor ve DOGE’nin fiyatının 31 Ocak 2024’e kadar 0,150189 dolarlık fiyatın görülebileceğini ifade ediyor. Bu, 2023’ün sonundaki tahmine göre yaklaşık %150’lik bir fiyat artışını işaret ediyor.

Dogecoin Fiyat Analizi

Yazının yayınlandığı sırada DOGE, %0,16’lik yükselişle 0,0631 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Ek olarak, 24 saatlik borsa hacmi ise 196 milyon dolara yakın oldu ve Dogecoin’in sahibi olduğu piyasa değeri toplam değerin yaklaşık %1,15’ini oluşturuyor. Bu hacim ise kripto para birimi için tarihsel olarak düşük bir hacmi işaret ediyor.

Özellikle Dogecoin fiyatı, 26 Eylül’de DOGE başına 0,06089 dolar seviyesinde işlem görerek kayıp yaşamaktan kurtuldu ve yüksek volatiliteli bir haftayı da geride bıraktı. Bu dalgalanma, piyasanın yaşadığı bildirilen düşük likidite durumunun ortasında günlük yatırımcılar için ilginç hamle fırsatları sundu.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, AI’nın tahmini kesinlikle tek başına değerlendirilemez. Dogecoin’in fiyatının yukarıdaki tahmini karşılama durumu, henüz yaşanmamış olan gelişmelere, haberlere, Bitcoin‘e ve son olarak da daha büyük ölçüde gerçekleşen ekonomik olaylara bağlı olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.