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Hafta Sonu Dikkat! DOGE, MATIC ve LTC Yorum! Güncel Tahminler Neler?

DOGE, MATIC ve LTC için önümüzdeki iki gün hangi seviyeler muhtemel? Fed'in kararına bağlı olarak ziyaret edilebilecek uç hedefler hangileri?
23:35
28 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Günün son dakikaları ve hafta sonları eğer Fed haftasına da giriyorsa yatırımcılar için heyecan verici olabiliyor. Bu toplantıda en iyimser senaryo 25bp faiz artışının ardından Fed’in Haziran ayında tavanı ilan edeceğini sinyalini vermesidir. Peki ya faiz artışında ısrar edilirse? Bu soru yatırımcıların kafasını bugünlerde fazlasıyla kurcalıyor ve hacimlerin düştüğü hafta sonunda her iki yöne beklentisi olan zıt gruplar bir şeyler deneyebilir. Büyük düşüş/yükseliş hareketleri için müsait bir zaman dilimine giriyoruz.

Dogecoin (DOGE)

Temel analiz bize volatilitenin önümüzdeki saatlerde artabileceğini söylüyor. Peki fiyat daha büyük dalgalar oluşturacaksa DOGE yatırımcılarını neler bekliyor? Ayılar Dogecoin‘i kısa süre önce 0,08 dolar desteğinin altına itti ancak bu düşüşün üzerine bir şey inşa edemediler. Alıcılar düşüşü satın aldı ve fiyat tekrar 50 günlük SMA’nın üstüne çıktı.

Alıcıların, 0,10 ila 0,11 dolarlık direnç bölgesine olası bir rallinin yolunu açmak için fiyatı düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarması gerekecek. Bu arada, ayıların başka planları olması muhtemeldir. Fiyatı 0,08 dolar civarındaki desteğin altına çekmeye çalışacaklar. Eğer başarılı olurlarsa, DOGE/USDT çifti 0,07 dolarlık desteğe gevşeyebilir. Bitcoin’in yönü burada muhtemelen belirleyici olacak.

Polygon (MATIC)

Polygon’un 25 ve 26 Nisan mum çubuğundaki uzun kuyruk, boğaların 0,94 dolarlık desteği şiddetle savunduğunu, ancak ayıların henüz pes etmediğini gösteriyor. Düşen 20 günlük EMA ve negatif RSI ayıların oyundan çekilmediğini gösteriyor.

MATIC fiyatı direnç çizgisinden aşağı dönerse, 0,94 doların altına inildiğinde tamamlanacak olan potansiyel bir alçalan üçgen formasyonunun oluşumuna işaret edecektir. Bu destek kırılırsa popüler altcoin 0,69 dolara doğru hızla düşebilir.

Litecoin (LTC)

Madencilere bağlı olarak tarih sürekli değişiyor ancak LTC için halving’e yaklaşık 102 gün kaldı. Önceki iki halvnig bize fiyatın önümüzdeki aylarda 200 doları aşması gerektiğini söylüyor. Peki kısa vadeli görünüm ne anlatıyor?

Genellikle, büyük dalgalanma günlerini birkaç günlük bir aralık daralması takip eder. Düz hareketli ortalamalar ve orta noktanın hemen altındaki RSI, yakın vadede menzile bağlı bir hareket olduğunu gösteriyor. LTC/USDT çifti bir süre 85 ile 96 dolar arasında dalgalanabilir. 96 doların üzerinde ya da 85 doların altında bir kırılma, trend hareketinin bir sonraki ayağını başlatacaktır. Ayılar fiyatı 85 doların altına düşürürse, parite 75 dolara kadar düşebilir. Öte yandan 96 doların üzerindeki bir ralli, 106 ve 130 dolara hedefleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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