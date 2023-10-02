f Tam 10 Milyar Adet! Bu Altcoin Yüzde 50'lik Yakımla Resmen Alev Aldı! Fiyat Zıpladı › COINTURK
  • CoinTürk
  •   Tam 10 Milyar Adet! Bu Altcoin Yüzde 50’lik Yakımla Resmen Alev Aldı! Fiyat Zıpladı

Tam 10 Milyar Adet! Bu Altcoin Yüzde 50’lik Yakımla Resmen Alev Aldı! Fiyat Zıpladı

Özet

  • Verasity (VRA), büyük topluluk görüşmelerinin ardından maksimum arzının yüzde 50'sini yakarak 10 milyar adet VRA token'ı yaktı.
  • Toplamda 57.38 milyon dolar değerindeki token yakımı topluluk katılımıyla alınan karar sonrası gerçekleşti.
  • Duyuru sonrası VRA'nın fiyatı yükselişe geçti ve son 24 saatte yüzde 10'un üzerinde artarak 0,005736 dolara yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:57
2 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Sevilen altcoin’lerden Verasity (VRA), kripto tarihindeki en büyük topluluk görüşmelerinden birinin ardından bugün maksimum arzının yüzde 50’sini yaktı. Bu hamleyle 10 milyar adet VRA token yakılarak dolaşımdan çıkardı.

57.38 Milyon Dolar Değerinde VRA Token Yakıldı

Patentli Blockchain teknolojisi ‘Proof of View’ ile desteklenen anti-bot reklam teknolojisi teklifinin ticari başarısının ardından Verasity, 10 milyar adetlik stratejik rezerv token’ine ihtiyaç kalmadığını açıklamıştı. Verasity’nin ardından VeraViews, yılın başında sunduğu çözümünün halihazırda müşteriler tarafından kullanıldığını ve iş geliştirmenin yıl boyunca devam edeceğini duyurdu.

VeraViews, Verasity’nin artık sunduğu teknolojiden elde edilen geliri kullanarak operasyonlarını genişletebileceği ve ölçeklenebileceği inancıyla 10 milyar adet VRA token’ın yakılması önerisinde bulundu. Ticari benimsenme ve şeffaf iletişime güçlü bir şekilde odaklanan ve piyasada önemli bir eşiğe ulaşan Verasity, 500 binden fazla topluluk üyesinin katılımıyla token yakımı için onay aldı. Nitekim bugün topluluk katılımıyla alınan token yakım kararı yerine getirildi.

Toplulukla yapılan görüşmelerin ardından, başlangıçta gelecekte kullanılmak için tutulan stratejik rezerv cüzdanının parçası olarak basılan 10 milyar adet VRA token’in yakımı yapıldı. Kararla birlikte bugün 57.38 milyon dolar değerindeki 10 milyar adet VRA token dolaşımdan çıkarıldı. Bugünkü token yakımıyla VRA’nın dolaşımdaki arzı yaklaşık 10 milyar adet ile sınırlı hale geldi.

Yakım Duyurusu Sonrası VRA’nın Fiyatı Yükselişe Geçti

Verasity’den yapılan token yakımı duyurusu sonrası VRA’nın fiyatı yükselişe geçti. CoinMarketCap verilerine göre VRA’nın fiyatı son 24 saatte 10’un üzerinde yükselişle 0,005736 dolara kadar çıktı.

1 Kasım 2021 tarihinde 0,08683 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gören VRA, o zamandan bu yana zorlu bir süreçten geçti. Altcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 93,43 altında işlem görüyor. Piyasa gözlemcileri token yakımlarının uzun vadede VRA’nın fiyatına olumlu etki edeceği için yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Kripto Para Piyasalarında Son Durum: Avax, Ceek ve Luna Grafik Analizleri
Kripto Para Piyasalarında Son Durum: Avax, Ceek ve Luna Grafik Analizleri
Dikkat! Stellar (XLM) Fiyat Analizi: Altcoinde Grafikler Konuşuyor!
Dikkat! Stellar (XLM) Fiyat Analizi: Altcoinde Grafikler Konuşuyor!
Son 1 Yılda Düşüşleri Bilen Kripto Analisti BTC ve AAVE Coin Tahminlerini Paylaştı
Son 1 Yılda Düşüşleri Bilen Kripto Analisti BTC ve AAVE Coin Tahminlerini Paylaştı
Çanlar Bu 6 Altcoin İçin Çalıyor! On Milyonlarca Token’in Kiliti Açılacak!
Çanlar Bu 6 Altcoin İçin Çalıyor! On Milyonlarca Token’in Kiliti Açılacak!
Son Dakika: Yatırım Müjdesi Altcoini Uçurdu, Binance Borsasındaki Kripto Yükseliyor
Son Dakika: Yatırım Müjdesi Altcoini Uçurdu, Binance Borsasındaki Kripto Yükseliyor
Eski SoftBank Yöneticisinden Çarpıcı Altcoin Hamlesi! Hedefte Türkiye de Var!
Eski SoftBank Yöneticisinden Çarpıcı Altcoin Hamlesi! Hedefte Türkiye de Var!
Son Dönemlerin Gözdesi Meme Token’da Veriler Konuşuyor! Token’a İlgi Sürecek Mi?
Son Dönemlerin Gözdesi Meme Token’da Veriler Konuşuyor! Token’a İlgi Sürecek Mi?
Ekim Ayında Devasa Altcoin Kilit Açılışları Olacak, Fiyatlar Düşebilir
Ekim Ayında Devasa Altcoin Kilit Açılışları Olacak, Fiyatlar Düşebilir
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023