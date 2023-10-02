  Tam 10 Milyar Adet! Bu Altcoin Yüzde 50’lik Yakımla Resmen Alev Aldı! Fiyat Zıpladı

Sevilen altcoin’lerden Verasity (VRA), kripto tarihindeki en büyük topluluk görüşmelerinden birinin ardından bugün maksimum arzının yüzde 50’sini yaktı. Bu hamleyle 10 milyar adet VRA token yakılarak dolaşımdan çıkardı.

57.38 Milyon Dolar Değerinde VRA Token Yakıldı

Patentli Blockchain teknolojisi ‘Proof of View’ ile desteklenen anti-bot reklam teknolojisi teklifinin ticari başarısının ardından Verasity, 10 milyar adetlik stratejik rezerv token’ine ihtiyaç kalmadığını açıklamıştı. Verasity’nin ardından VeraViews, yılın başında sunduğu çözümünün halihazırda müşteriler tarafından kullanıldığını ve iş geliştirmenin yıl boyunca devam edeceğini duyurdu.

VeraViews, Verasity’nin artık sunduğu teknolojiden elde edilen geliri kullanarak operasyonlarını genişletebileceği ve ölçeklenebileceği inancıyla 10 milyar adet VRA token’ın yakılması önerisinde bulundu. Ticari benimsenme ve şeffaf iletişime güçlü bir şekilde odaklanan ve piyasada önemli bir eşiğe ulaşan Verasity, 500 binden fazla topluluk üyesinin katılımıyla token yakımı için onay aldı. Nitekim bugün topluluk katılımıyla alınan token yakım kararı yerine getirildi.

Toplulukla yapılan görüşmelerin ardından, başlangıçta gelecekte kullanılmak için tutulan stratejik rezerv cüzdanının parçası olarak basılan 10 milyar adet VRA token’in yakımı yapıldı. Kararla birlikte bugün 57.38 milyon dolar değerindeki 10 milyar adet VRA token dolaşımdan çıkarıldı. Bugünkü token yakımıyla VRA’nın dolaşımdaki arzı yaklaşık 10 milyar adet ile sınırlı hale geldi.

Yakım Duyurusu Sonrası VRA’nın Fiyatı Yükselişe Geçti

Verasity’den yapılan token yakımı duyurusu sonrası VRA’nın fiyatı yükselişe geçti. CoinMarketCap verilerine göre VRA’nın fiyatı son 24 saatte 10’un üzerinde yükselişle 0,005736 dolara kadar çıktı.

1 Kasım 2021 tarihinde 0,08683 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) gören VRA, o zamandan bu yana zorlu bir süreçten geçti. Altcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 93,43 altında işlem görüyor. Piyasa gözlemcileri token yakımlarının uzun vadede VRA’nın fiyatına olumlu etki edeceği için yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.