  Diğer Tüm Altcoin’i Unutun! Uzman Açıkladı: Bir Sonraki Koşunun Oyuncusu Bu Coin Olacak!

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Inmortal, Ethereum (ETH) tabanlı merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘in (LINK) devam eden ayı piyasasının ortasında güçlü bir uzun vadeli yatırım olduğunu belirterek altcoin için olumlu açıklamalarda bulundu. Analist ayrıca en büyük iki kripto para olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum’a (ETH) ilişkin güncel görünümünü de yorumladı.

LINK’in Uzun Vadede Büyük Kazanç Getirmesini Bekliyor

Kripto para analisti Inmortal, kişisel X hesabından yatırımcıların merkeziyetsiz oracle ağı Chainlink‘e yeterince ilgi göstermediğini söylüyor. Analist, LINK’in Mayıs 2022’den bu yana nasıl bir dip oluşturduğunu gösteren bir grafik paylaştı ve bu altcoin’in konsolidasyon aralığından çıktığında büyük kazançlar elde edebileceğini gösteriyor:

LINK bu ayı piyasasındaki en bariz oyunculardan biri ve gerektirdiği sabır nedeniyle göz ardı edildi. Bir ila iki yıl boyunca tutmaya hazır olun.

Teknik analizde trader’ların ve yatırımcıların “dip oluşumu ne kadar uzunsa, fiyatın önü o kadar açıktır” şeklinde bir sözü vardır; bu, bir dip oluşturmak için çok zaman harcayan varlıkların, aralıktan çıktıklarında daha güçlü ve daha uzun süreli rallileri ateşleme eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Güncel verilerle LINK, son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,90 düşüşle 7,90 dolardan işlem görüyor. Veriler LINK’in son 7 günde yüzde 4,72, son 30 güde ise 6,49 yükseldiğine işaret ediyor.

Analist Bitcoin ve Ethereum İçin Yükseliş Öngörüsünde Bulundu

Chainlink’in LINK’ının ardından Bitcoin‘e bakan Inmortal, en büyük kripto paranın şu anda güçlü bir artış için konumlandığını öngörerek “20 bin dolar mı geliyor? Hayır, hepsi bir kabustu kardeşim. BTC için sırada 40 bin dolar.” dedi.

Son olarak Ethereum‘a bakan Inmortal, en büyük altcoin’in önümüzdeki aylarda hem ABD doları hem de Bitcoin (ETH/BTC) karşısında yukarı yönlü bir patlama yapmasını beklediğini söyledi.