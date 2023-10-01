  Son Dönemin En Popüler Üç SocialFi Protokolü: Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Neler?

Kripto para piyasası son bir yıldır her ne kadar çalkantılı bir süreç yaşasa da Web3 ekosistemlerinde her dönem farklı bir hype yaşanıyor. Meme token airdrop’ları, Bitcoin Ordinals çılgınlığı ve ardından gelen SocialFi hype’ı bu dönemlere örnek gösterilebilir. Friend tech ile başlayan bu süreçte son zamanların en popüler SocialFi platformlarını beraber inceleyeceğiz.

Son Dönemde Dikkat Çeken SocialFi Protokolleri

SocialFi hype’ını ateşleyen Friend tech geçtiğimiz son 1,5 ayda adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya platformu X hesaplarının tokenizasyonu ile kullanıcıların alım satım yapmasını sağlayan ve komisyon gelirlerini kullanıcıları ile paylaşan Friend tech’in toplam kilitli varlık (TVL) değeri 50 milyon doları geçti. Lansman gününden beri toplam işlem hacmi 207.503 Ethereum’u geçerken bu süre zarfında OpenSea’de toplam işlem hacmi 37.000 Ethereum’du.

Arbitrum ağında kullanıcıların hizmetine sunulan Post tech ise bu alanda Friend tech’in en güçlü rakibi olmaya aday. TVL’i sadece 277.000 dolara ulaşan platform son dönemde yaptığı airdrop etkinliği ile adından sıkça söz ettiriyor. 200’den fazla hesap sahibi olmak ve X üzerinden yapılan paylaşımları çeşitli hashtag’ler ile yayınlamak gibi görevler sayesinde kullanıcılar olası airdrop ihtimalini değerlendiriyor.

Son haftanın parlayan yıldızı ise Avalanche ağında kullanıcılara sunulan Star Shares. Bu protokolde de sosyal medya hesaplarının tokenizasyonu gerçekleşirken protokolün popüler olmasının en büyük nedeni Ava Labs’in kurucusu Emin Gün Sirer’in sisteme dahil olması oldu. Kısa bir sürede token değeri 20 Avax’ı geçen Sirer, platforma büyük bir destek sağladı ve herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

SocialFi İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Her hype döneminin mutlaka bir sonu oluyor ve maalesef en büyük zararı son kullanıcılar yaşıyor. Özellikle bu tarz protokoller için mutlaka DappRadar gibi veri analiz platformlarında işlem hacimleri ve işlem sayısı takip edilmeli ve buna göre karar verilemeli.

Her ne kadar Star Shares gibi protokoller önemli isimler tarafından kullanılıyor olsa da bu protokolde kilitlenen toplam varlık değerinin sadece 152 bin dolar olduğu da unutulmamalı. Web3 ekosisteminin her alanında gördüğümüz rug-pull’un bir SocialFi protokolünde yaşanmama ihtimali yok.

Protokol ekiplerinin sürekli airdrop imaları ve dikkatleri bu tarafa çekmesi kimseyi yanıltmamalı. Sadece 30 gün önce piyasaya sunulmuş ve yatırım dahi almamış bir protokolden hemen airdrop beklemek ciddi bir hayal kırıklığına neden olabilir.