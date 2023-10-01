  Eylül Ayının Kazandıran NFT Projeleri: Proje Seçimlerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

2021’de birçok kullanıcının Web3 ile tanışmasını sağlayan ve aylarca herkesin dilinden düşmeyen NFT piyasası son zamanların en kötü dönemini yaşıyor. Projelerin birbirini taklit etmesi ve birçok projenin rug-pull denilen dolandırıcılık yöntemine alet olması piyasanın en kötü dönemini yaşamasına neden oldu. Ancak bu durum her proje için geçerli değil ve özellikle Eylül ayında ciddi kazançlar sağlayan NFT projelerinin lansmanlarına tanıklık ettik. Peki proje seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

Eylül Ayının Kazandıran NFT Projeleri

Bahsetmem gereken ilk proje dünyaca ünlü oyun şirketi Zynga’nın ilk Ethereum tabanlı oyun projesi Sugartown olmalı. Piyasanın en cansız döneminde beğeniye sunulan proje, koleksiyon lansmanını 13 Eylül’de gerçekleştirdi. Oyuna giriş için bir nevi “anahtar” görevi görecek olan NFT’ler 6.000 adetlik arzıyla ücretsiz bir şekilde mint’lendi ve taban fiyatı 0,40 ETH’e (670 dolar) ulaştı. Şimdilerde ise 0,26 ETH’den (434 dolar) alıcı buluyor.

İkinci NFT projemiz ise ZTX. Proje 400 milyon kullanıcıya sahip Zepeto firmasının projesi olarak lanse edildi. 13 milyon dolar yatırım alan şirket token çıkaracaklarını açıkladı ve NFT sahipleri için airdrop duyurusu gerçekleştirdi. 0,03 ETH’den mint edilen ve 4.000 adet arza sahip olan projelenin taban fiyatı yazının yazıldığı sırada 0,33 ETH’den (551 dolar) alıcı buluyor.

Son paylaşacağım NFT projesi ise BlockGames. X hesabı 100.000 kişi tarafından takip edilen oyun projesi İOS ve Android uygulaması üzerinden kullanıcılara sevilen oyunlar için hizmet verecek. Ödül sistemi ile birlikte yakın zamanda piyasaya çıkacak olan BLOCK token kazanma şansı sunacak olan NFT projesi ücretsiz mint’lendi ve taban fiyatı 0,11 ETH’ye (183 dolar) kadar yükselen proje şimdilerde 0,06 ETH’den (100 dolar) alıcı buluyor.

Proje Seçimlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Seçtiğim projelerde ilk ve en önemli detay mint ücreti olmaması ya da fiyatın ucuz olması. Bunun nedeni ise olası bir rug-pull dolandırıcılığından korunmak. Projelerin “50 milyon dolar yatırım aldık” ya da “Polygon ile ortaklık sağladık” gibi tezleri genellikle şirketin 50 milyon dolar değerleme ile 2 milyon dolar yatırım aldığı ve NFT projesinin Polygon altyapısında çıkacak olacağını gösterir.

Peki bunların yanı sıra özellikle ücretsiz NFT projelerinden whitelist denilen alım önceliği için neler yapılabilir? Öncellikle bu projeler sosyal medya görevleri ile çekilişler düzenliyor bu çekilişleri takip etmek şansla beraber ciddi bir gelir elde etmenizi sağlıyor. Bunun yanısıra Discord sayfalarında aktif sohbetlere katılmak WL almak için önemli bir kriter olabilir.

Son zamanlarda NFT sektöründe GameFi için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Bu alanda Web2’nin önde gelen şirketleri Web3 sektörüne ciddi bir ilgi ve merak uyandırmak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. İlginin bu kadar azaldığı bir dönemde projelerin ücretsiz mint etkinlikleri başta Web3 meraklıları olmak üzere herkesin ilgisini bu alana çekiyor.