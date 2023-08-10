Kripto piyasası hafta başında toparlandı ancak Perşembe günü (10 Ağustos) açıklanan Temmuz ABD TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verileri öncesinde düşüşe geçti. Bitcoin (BTC) 28.700 dolardan 30.200 dolaraa etkileyici bir sıçramanın ardından toparlanmaya öncülük etti. Ancak BTC’nin hafta ortasında tersine dönmesi, Polygon‘un (MATIC) %50 Fib seviyesinde (0,7 dolar) genel dirençte durmasına sebep oldu.

Polygon Fiyatı İçin Kritik Seviyeler

Fibonacci geri çekilme aracı (sarı) Temmuz ortası en yüksek ve Haziran en düşük seviyeleri arasına yerleştirildi. Temmuz ortasından itibaren yaşanan uzun süreli düşüş 38,2 Fib seviyesinin (0,655 dolar) üzerine çıktı. Farklı bir ifadeyle, MATIC kayıplarını 0,655 doların üzerinde konsolide etti. Bu da 38,25 Fib seviyesini önemli bir destek haline getiriyor.

Hafta başındaki yükseliş, son zamanların en düşük seviyesi olan %50 Fib seviyesini (0,70 dolar) geçemedi. Seviyenin direnç olarak yeniden test edilmesi, Temmuz TÜFE verileri sonrasında MATIC’i bu doğrultuda (0,66 dolar – 0,70 dolar seviyesi arasında) hareket etmeye itebilir.

Ancak boğalar %50 Fib seviyesini desteğe çevirdiğinde güç gösterebilir ki bu pek olası olmayabilir. Özellikle de BTC daha yüksek zaman dilimli (günlük/haftalık) grafiklerde 29.500 dolar aralığının altında kapanırsa bu durum sıkıntı yaratabilir.

MATIC Alım Hacimleri

MATIC’in alım hacmi 10 Ağustos’taki erken Asya seansında %52’lik satış hacmine karşılık %48 civarına geriledi. Bu durum, satıcıların çok az kontrol sahibi olduğunu ve Temmuz TÜFE verileri sonrasında kısa vadeli düşüş eğilimini güçlendirdiğini gösteriyor.

Bununla birlikte, BTC fiyat hareketi dikkate değer çok önemli bir değişkendi. Eğer boğalar 29.500 doları koruyamazsa, ayılar piyasayı hafta sonuna kadar konsolide edebilir. Ne yazık ki, 30.000 doların üzerindeki herhangi bir yükseliş, çoğu yatırımcı bu seviyedeki kazançları kilitlediği için keskin bir tersine dönüşle karşı karşıya bırakabilir. Dolayısıyla, MATIC için %38,2 ve %50 Fib seviyeleri arasında kısa vadeli hedefe bağlı bir hareket söz konusu olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.