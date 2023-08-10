Meme coinlerin kralı Dogecoin ve en iyi ekosisteme sahip olansa Shiba ancak popüler uzman herkesi şaşırttı. Bu iki devden daha iyi performans göstermesini beklediği başka bir meme coine dikkat çekti. Meme coinler doğası gereği ekstra spekülatiftir ve yatırımcıların uzun vadeli hedeflere odaklanırken bir gün fiyatın sıfıra gidebileceğini unutmaması gerekir.

En İyi Meme Coin Hangisi?

Piyasa değerine göre en büyüğü Dogecoin ancak başarıyla kendi ekosistemini oluşturabilen Shiba Coin’dir. Fakat popüler kripto yorumcusuna göre fiyat performansı potansiyeli açısından üçüncü bir meme coin hepsini geçecek. Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen analist Pepe’nin 0,00000122 dolarlık kritik bir destek seviyesinden sıçradığını ve muhtemelen daha fazla büyüme alanına sahip olduğunu söylüyor.

Sherpa ayrıca Pepe’nin DOGE ve SHIB’ye kıyasla nispeten düşük piyasa değerinin memecoin’in büyüme için daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini öne sürüyor.

“PEPE: .786 fib (Fibonacci) seviyesinden hareketle, hala bir pozisyonum var ve bunu bir süre daha tutmayı planlıyorum. Genel olarak ilgili piyasa değerleri göz önüne alındığında muhtemelen DOGE ve SHIB’den daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum.”

Yazı hazırlandığı sırada PEPE Coin fiyatı 0,00000123 dolarda bulunuyordu. Analist yakın zamanda DOGE için de 200 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) üzerinde önemli bir destek seviyesini tuttuğunu ve muhtemelen yukarı yönde kırılacağını söylemişti.

MATIC ve FTM Coin Uzman Yorumu

Analist ayrıca layer2 ölçeklendirme çözümü Polygon‘a da dikkat çekti. Polygon’un geçen Temmuz ayında 0,80 dolar seviyesini koruyamadıktan sonra orta vadede muhtemelen kötü performans göstereceğini söylüyor.

“MATIC: Bu grafiği bir süredir kontrol etmedim, bunun muhtemelen orta vadede dürüst olmak gerekirse diğer ağların altında performans göstereceğini düşünüyorum. ZK/ARB tipi ağlar gibi diğer anlatılar muhtemelen daha iyi seçeneklerdir”.

Son olarak Fantom’un yerel kripto para birimi FTM Coin’e dikkat çekti. Analist üç günlük grafikte 2024’ün başlarında 0,6 doları hedefleyen bir çift dip formasyonu olacağını söylüyor.

“FTM: Bence aktif olarak işlem yapılacak bir şey değil. Bununla birlikte ilgi alanına giriyor ve bir tür çift dip oluştuğunu görmek şaşırtıcı olmaz. Bu yıllarca devam etti.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.