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  •   0,066 Dolar İmkansız Değil! Güncel Veriler Popüler Kripto Para İçin Büyük Düşüş Öngörüyor!

0,066 Dolar İmkansız Değil! Güncel Veriler Popüler Kripto Para İçin Büyük Düşüş Öngörüyor!

Özet

  • - TRX Coin fiyatı 0,088 dolarda yaşadığı reddin ardından düşüşe geçti.
  • - TRX eğer 0,072 dolar desteğini koruyamazsa 0,066 dolara kadar düşebilir.
  • - Bitcoin genel piyasa hissiyatını olumsuz etkileyecek şekilde 29.500 dolar altında alıcı buluyor.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
23:25
10 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kurucusu kriptonun en tartışmalı isimlerinden biri ve Bitcoin fiyatı piyasa genelinde satışların hızlanabileceğini gösteriyor. Öte yandan popüler kripto para Tron (TRX) özelindeki teknik analiz okumaları da sert bir düşüş öngörüyor. Peki hangi seviyeler kritik? TRX Coin yatırımcılarını önümüzdeki günlerde neler bekliyor?

Tron (TRX) Yorum

TRX Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,773 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin ise 29.500 dolarlık kritik bölgeyi koruyamadı. Diğer taraftan Huobi ve Justin Sun hakkında TRX Coin’i ilgilendiren önemli bir FUD dolaşımda. İddialara göre Huobi borsasındaki müşterilerin varlıkları Sun tarafından trade işlemlerinde kullanılıyor. Ancak Sun’ın bakiyelerinin tamamı borsaya taşınsa bile rezerv %100 karşılığa ulaşamıyor. Ayrıca müşteri varlıklarının borsa sahibinin kontrolünde keyfi hareket ettirilebiliyor oluşu da FTX-SBF ikilisini yatırımcılara hatırlatıyor. İşte bu endişe verici.

TRX Coin fiyatına dönecek olursak, fiyatı 22 Temmuz’dan bu yana düştü ve kısa süre önce kısa vadeli yükselen destek çizgisinden aşağı kırıldı. Günlük ve altı saatlik zaman dilimlerinden gelen düşüş değerleri nedeniyle trend düşüş olarak kabul ediliyor.

O halde kritik seviyeleri ve potansiyel fiyat hedefini inceleyelim. TRX Coin fiyatı kaç dolara düşebilir?

TRX Coin Grafik Yorum

20 Mayıs tarihinden bu yana popüler altcoin 0,070 ile 0,088 dolar arasında hareket etti. Fiyat en son yukarı yönlü hareketine 10 Haziran’da başladı. O sırada TRX başlangıçta 0,070 dolarlık yatay destek alanına gerilemişti. Ancak, hemen uzun bir alt fitil oluşturarak potansiyel aşağı kırılmadan kurtuldu.

22 Temmuz’da yeni bir yılın en yüksek seviyesi olan 0,094 dolara ulaşan fiyat başta 0,088 dolar üzerinde bir kırılma yaşamış gibi görünse de Haziran ayındakinin tam tersi oldu. Günlük zaman dilimine benzer şekilde, kısa vadeli altı saatlik zaman dilimi fiyatın yukarı yönlü harekete başlamadan önce derin bir dip yapabileceğini söylüyor.

Bunun ana nedeni, 9 Haziran’dan bu yana devam eden yükselen destek hattının bozulmasıdır. Bu TRON ağının Mainnet sürümünün beşinci yıl dönümünü kutladığı zamanlara denk geliyor. Bu durum önceki yukarı yönlü hareketin sona erdiğini ve diğer yönde yeni bir hareketin başladığını gösteriyor. Dahası yükselen destek çizgisinin yanındaki artış, önemli ölçüde örtüşmesi nedeniyle bir düşüş habercisi gibi görünüyor.

Elliott Dalga Teorisi B dalgasının A-B-C düzeltici bir yapıda olduğunu göstermektedir. Eğer öyleyse, TRX fiyatı şu anda C dalgasında. O halde fiyat 0,072 dolar desteğini test edebilir. Desteğin kaybı halinde 0,066 dolara kadar yaklaşık %20’lik bir fiyat erimesi görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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