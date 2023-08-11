SEC’nin 2020 yılında Ripple şirketine dava açmasının ardından ABD merkezli kripto para borsası Gemini’de delist edilen XRP, bugün borsada yeniden listelendi. Ancak Gemini borsasının XRP‘yi yeniden listelemesi, herhangi bir yükselişe yol açmadığı ve XRP, son 24 saatte %4’e yakın değer kaybederek 0,63 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Gemini Borsası, XRP’yi Yeniden Listeledi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) 2020 yılında Ripple‘a dava açmasıyla birlikte XRP, o dönemde çok sayıda kripto para borsasında delist edilmişti. Açılan davanın ardından XRP’yi delist eden kripto para borsalarından biri de ABD merkezli Gemini borsası olmuştu. Ancak 13 Temmuz’da Ripple davasında çıkan XRP kararı, çoğu borsanın XRP’yi yeniden listelemesine neden oldu.

Ripple davasında ABD’li yargıcın, Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar verdiği 13 Temmuz’da kripto para borsası Gemini, XRP’yi yeniden listelemeyi gündemine aldığını ve konuya ilişkin araştırma yürüteceklerini açıklamıştı. XRP yatırımcılarının beklediği haber (news) bugün geldi ve XRP, yeniden Gemini borsasında listelendi.

XRP, Listeleme Haberine Rağmen Düşüşlere Devam Ediyor

Kripto para piyasası, sabah saatlerinde yeniden düşüşe geçti. Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.000 dolar seviyelerinin altına gerilemesi ile çoğu altcoin değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolara geriledi. Piyasadaki düşüş eğiliminin de etkisiyle değer kayıplarına hız kazandıran XRP, düşüş yönlü bir ivme yakaladı.

Gemini borsasında yeniden listelenmesine karşın listeleme haberi, XRP‘de yeni bir yükselişe yol açmadı. XRP, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5’e yakın bir değer kaybı kaydederek 0,63 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

XRP, gün içerisinde kaydettiği son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında, yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yerini aldı. Ayrıca XRP‘nin piyasa değeri de Temmuz ayının ortalarında 44 milyar dolar seviyelerine ulaşmasının ardından haftalardır kaydettiği düşüşler ile birlikte 33 milyar dolara geriledi.