Blockchain şirketi Ripple, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC ) açtığı davaya bakan yargıç Analisa Torres’in XRP token’inin menkul kıymet olmadığına hükmetmesiyle karşı karşıya olduğu yasal açmazda önemli bir kısmi zafer kazanmış oldu. Yatırımcılar artık davadan çıkacak nihai kararı beklemeye geçmiş durumda.

SEC-Ripple Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Mahkeme, Ripple‘ın halka açık kripto para borsalarında bireysel yatırımcılara XRP satışı yapamasının federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediğine hükmetti. Bununla birlikte, kurumsal yatırımcılar gibi sofistike yatırımcılara yapılan XRP satışlarının menkul kıymet satışı olduğuna karar verdi ve bu kararla SEC kısmi bir zafer elde etmiş oldu.

Nihai kararın olası sonuçlarından biri, her iki tarafın da bir anlaşmaya varması ve davayı çözüme kavuşturması. Tarafların uzlaşmaya varamadığı farklı bir senaryoda ise dava mahkemeye taşınabilir. Öte yandan, taraflardan birinin davayı temyize götürmesi de öne çıkan bir olasılık ki SEC’in bu yönde beyanı var.

Hukuk uzmanları özellikle SEC‘in yargıç Torres’in kararına itiraz edip XRP’nin bir menkul kıymet olmadığı yönündeki kararını tersine çevirmeye çalışıp çalışmayacağı ya da Ripple ile anlaşıp kripto para borsası Coinbase gibi kripto para piyasasının diğer üyelerini hedef almak üzere farklı bir cepheye yönelip yönelmeyeceği konusunda düzenleyicinin bir sonraki hamlesi konusunda ikiye bölünmüş durumdalar.

SEC, Başkan Gary Gensler‘in yönetiminde temyize gidecek olursa mali konu dahil olmak üzere, federal düzenleyici kurum daha yüksek kayıplara uğrayabilir ve Ripple ilk temyizi bir sonraki başkanlık seçimine veya ötesine kadar uzatabilir. Bu durumda yüksek ihtimalle Gensler’in görevi davanın sonuçlanmasından önce sona ermiş olacak. Buradaki gecikmenin asıl nedeni yüksek mahkemelerin sorunları kısmen karara bağlamamayı tercih etmeleri ve genellikle nihai bir karar olana kadar beklemeleridir.

Hukuk uzmanı Jeremy Hogan SEC-Ripple davasının geleceine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Eğer SEC temyizi kazanacak olursa, duruşma seviyesindeki bazı olumsuz davaları geri çeker ancak temyiz aşamasında KAYBEDECEK olursa artık 2’nci Bölge Temyiz Mahkemesi (DCA) bölgesindeki her mahkeme bu karara uymak ZORUNDADIR. Kelimenin tam anlamıyla bir köstebek yuvasını dağa dönüştürebilirler.” dedi.

Hogan gibi uzmanların dikkat çektiği gibi federal düzenleyici kurum göstereceği çabalara değmeyeceğini farkedecek olursa anlaşmaya gidebilir ve bu durumda XRP topluluğu için sorunlar çok daha çabuk çözülebilir. Her iki durumda da Ripple için ulaşılacak kısmi zafer XRP fiyatında ciddi bir çıkışla sonuçlanabilir.

XRP Davayı Kazanırsa Kaç Dolar Olur?

Yazım sırasındaki güncel veriler son 24 saatte yüzde 0,37 yükselişle 0,7121 dolardan işlem gören XRP’nin öndeki yedi günde yüzde 7,94 değer kaybettiğini gösteriyor. Bununla birlikte XRP’nin son 30 günde yüzde 52,52 değer kazandığı göze çarpıyor.

Google’ın yapay zeka (AI) aracı Bard, Ripple’ın kısmi zaferinin ardından XRP’nin yıl sonuna kadar ortalama 1,30 dolara ulaşmasının yanı sıra yıl sonuna kadar 0,47 dolar veya 0,71 dolar gibi daha muhafazakar fiyat hedef seviyeleri sunuyor. Kripto tahmin platformu PricePredictions‘ın kullandığı makine öğrenimi algoritması kısa vadede, Ağustos sonunada XRP’nin 0,71 dolardan işlem göreceğini gösteriyor.

Dahası, anonim kripto para analisti CoinsKid, yakın zaman önce yaptığı XRP analizinde önde gelen altcoin’in 2023’ün sonuna kadar 6 dolar seviyesine ulaşacağı yönünde bir öngörüde bulundu. CoinsKid gibi XRP’yi analiz eden kripto para uzmanı Cryptoinsightsuk, SEC sonrası XRP’nin 10-15 dolar hatta 20-30 dolar aralığına gideceği yönünde iddialı bir analizde bulundu.