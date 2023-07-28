Son zamanların en popüler altcoini XRP Coin oldu ve yatırımcılar haksız da değil. Davanın artık son evresindeyiz. Yıllardır süren Ripple davası menkul kıymet düzenleyicisinin tüm kripto paralara göz dağı vermek istediği bir savaş alanıydı. Ancak Yargıç son kararıyla SEC’in planlarını alt üst etti.

XRP Coin Yorum

Uzlaşı konferansları için tarihleri bir süre daha netleşmezse yatırımcılar artık tarafların anlaşmayacağından emin olacak. Haber akışı bu açıdan hayati öneme sahip çünkü Ripple CEO’sunun da daha önce söylediği gibi dava yakın zamanda sona erecek. SEC temyize götürmekte kararlı olsa da yeni mahkeme kararı çıkana kadar altcoin yatırımcılarının önemli bir güvencesi var.

Peki XRP Coin’in güncel fiyat görünümü bize ne anlatıyor? Geçtiğimiz iki hafta boyunca XRP fiyatı, tükenmiş yükseliş momentumunu geri kazanmaya çalışan bir düzeltme aşamasında kaldı. Şimdilik 0,7 dolar eşiğini tutan XRP Coin umut verici görünüyor.

XRP Coin Boğa Formasyonu

Haftalık zaman dilimi grafiğinde, XRP fiyatı fincan ve kulp formasyonunun oluşumunu göstermektedir. Bu yükseliş formasyonuna yanıt olarak, altcoin 0,298 dolar ile dip seviyeden piyasaya girmiş ve önemli bir sıçrama yapmadan önce bir yıldan fazla birikim aşaması geçirmiştir. 10 Temmuz rallisi formasyonun boyun çizgisi direncine ulaştı ve sap yapısını şekillendirmek için hemen geri döndü. Fibonacci geri çekilme seviyesine göre 0,715 bölgesinde işlem gören altcoin fiyatı 0,685 dolardan sıçrayabilir.

Eğer momentum yeniden artarsa alıcılar 0,92 dolarlık boyun çizgisine yeniden meydan okuyabilir. Fincan kulp formasyonları genellikle piyasanın dibinde görülür ve yatırımcılara trendin tersine döndüğünün erken bir işaretini sunar. Eğer 0,715 dolardan potansiyel bir geri dönüş olursa 0,93 dolar eşiği aşılırsa formasyonunun önceden belirlenmiş hedefi olan 1,5 dolar test edilebilir.

MACD yükseliş beklentisini destekliyor. Haftalık EMA’lar (20, 50, 100 ve 200) aynı şekilde yükseliş hissiyatını destekler görünüyor. Elbette teknik analiz gelecekten haber vermez ancak BTC’nin 29.700 dolar üzerinde tutunduğu senaryoda eğer Ripple cephesinde güzel bir haber geldiğini görürsek iyimser senaryonun hedefi belli gibi görünüyor.