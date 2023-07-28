ADA Coin halen piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında yer alıyor ancak beklenen performansı gösteremiyor. Ripple ve Cardano’nun ortan yönü geleceğe dair umutları olan yatırımcıların bugünü önemsemeden bunlara yatırım yapıyor oluşudur. Peki Cardano cephesinde son durum ne?

Cardano Ağı Son Durum

Cardano akıllı sözleşme yeteneklerini kazanalı 2 yılı aşkın zaman geçti. Ancak insanların çılgınlar gibi kullandığı bir uygulamaya bile sahip değil. Cardano hareketli geliştirme faaliyetleriyle büyük ilgi topladı. Birçok yetenekli geliştirici, ağın büyümesine ve gelişimine aktif olarak katkıda bulunuyor. Peki geliştirme faaliyetleri bu denli yüksekken aktif kullanıcıların durumu ne?

26 Temmuz itibariyle Santiment, Cardano’nun ikinci sıradaki dikkat çekici konumunu ortaya koyan bir geliştirme faaliyeti sıralama tablosu açıkladı. Bu grafik son 30 gün içinde çeşitli platformların geliştirme çabalarını titizlikle takip etti ve Cardano 450’nin üzerinde etkinlikle iyi bir sıralamada konumlandı.

Geçtiğimiz 30 gün boyunca Cardano’daki geliştirme faaliyeti zaman zaman ani artışlarla birlikte dalgalanmalara tanık oldu. Buna karşın ağdaki aktif kullanıcı sayısı neredeyse sabitlenmiş gibiydi. Peki geliştirici faaliyet bu denli hareketliyken kullanıcı sayısı neden artmıyor? Bu uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir sorun. Bu yazı yazıldığı sırada günlük aktif adres sayısı 20.000 civarında seyrediyordu.

ADA Coin Geleceği

Cardano’nun hacim metriği için günlük zaman dilimi grafiği incelendiğinde, önemli alım satım faaliyetlerinin henüz gerçekleşmediği görülüyor. Bununla birlikte, büyük etkileşimlerin olmamasına rağmen, son birkaç haftadır alıcılar ve satıcılar arasında tutarlı bir ileri geri baskı var. Kısa vadede RSI yükseliş ihtimaline işaret etse de uzun vadede önemli sorunlar var.

Akıllı sözleşmelere altyapı sağlayan Cardano’nun uzun vadede hayatta kalabilmesi için iç sorunlarını çözmesi gerekiyor. Örneğin Haskell ile programlama çoğu geliştirici için cazip değil ve daha 2 yıl önce bile bu konu eleştiriliyordu. O günlerde bunu kimse umursamazken Cardano’nun 2 yıllık ağ performansı 1 tane bile ön plana çıkan uygulamaya ev sahipliği yapamadığı için eleştirilerin haklı olduğunu görüyoruz.

Eğer gelecekse sonraki boğa sezonunda Cardano’nun ciddi bir sorunu olacak. 2021 yılından farklı olarak çok fazla layer1 ve layer2 çözümü hayatımıza girdi. Daha fazlası da olacak. Eğer Cardano o güne kadar ağa daha fazla kullanıcı çekemez, ağın değerini artıran uygulamalara ev sahipliği yapamazsa bu kadar alternatifin arasında değerini koruması zor görünüyor.

Tüm bunlar olurken Hoskinson aşılar, uzaylılar ve sınır bilimiyle meşgul olmaya devam ediyor. Belki ilk olarak ön plandaki isim olan Hoskinson’un değişmesi gerekir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.