Kripto para veri analizi platformu CryptoQuant’ın kurucu ortağı ve CEO’su Ki Young Ju, viral yapay zeka sohbet robotu OpenAI’nin kurucusu Sam Altman’ın yeni altcoin projesi Worldcoin (WLD) ile “koloniler yaratmaya çalıştığını” iddia etti.

Ju’ya Göre Worldcoin’in Asıl Hedefi Bitcoin (BTC)

Aynı zamanda kripto para analisti olan Ju, kişisel Twitter hesabından Altman’ın Worldcoin projesinin kesinlikle küresel hedefleri olduğunu belirterek “İngilizcenin küresel bir dil haline gelmesinin nedeni, Britanya İmparatorluğu’nun birçok sömürgeye sahip olmasıydı. Aynı şey Bitcoin ve CBDC (merkez bankası dijital parası) gibi küresel bir para birimi için de geçerli. Worldcoin şu anda insanları dijital cüzdan uygulamalarını yüklemeye teşvik ederek koloniler yaratmaya çalışıyor.” dedi.

Analist ayrıca Altman tarafından yayınlanan ve her sekiz saniyede bir bir kişinin Worldcoin’in Orb’ları ile göz taraması yaptırarak kimliğini doğruladığını iddia ettiği bir videoyu paylaştı. CryptoQuant CEO’suna göre Worldcoin’in asıl hedefi kral kripto para Bitcoin (BTC) ile rekabet ederek onu alt etmek ve aslında bu büyük sorun:

Sorun şu ki, Worldcoin aslında Bitcoin’e karşı. Resmen WLD’nin BTC’den daha iyi olduğunu söylediler çünkü Bitcoin sadece çok az sayıda zengin insanın elinde. Coindesk’e göre içeridekiler yüzde 25’lik bir paya sahip. Bu tamamen ikiyüzlülük.

Worldcoin’in göz bebeği doğrulama taraması potansiyel olarak üretken yapay zeka (AI) teknolojisi tarafından taklit edilebilir olduğuna ve bunun önemli bir risk anlamına geldiğinin altını çizen Ju, “Ya yeni bir yapay zeka modeli göz bebeği görüntülerini eğitecek olursa? Bu, sahtecilik maliyetlerini artırmak için kağıt paraya durmadan gizli sırlar eklemek gibi bir şey. Aynı şey biyometri için de geçerli. Bu sırları saklamak için kolluk kuvvetleri gerekir. Worldcoin potansiyel olarak hükümet kontrolü altına girebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Worldcoin Projesinin İyi ve Kötü Yanlarını Açıkladı

Worldcoin projesinin he iyi hem de kötü yönleri olduğuna dikkat çeken CryptoQuant CEO’su, projede gördüğü iyi ve kötü yönleri “Worldcoin ID, sahte yapay zeka kimliğiyle mücadele için bir küresel biyometri altyapısı kurulması için harika bir fikir. Worldcoin App, küresel anlamda kriptonun benimsenmesini hızlandırabilecek harika bir cüzdan uygulaması. WLD ise insanlık anlatılarını kullanarak küresel bir para birimi olmaya çalışan merkezi bir para.” sözleriyle açıkladı.

Haftanın başındaki lansmanının ardınan gündeme bomba gibi düşen Worldcoin projesinin WLD token’i 3,58 dolara kadar çıkmasının ardından büyük oranda değer kaybetmiş olsa da şu anda son 24 saatte yüzde 6,35 yükselişle 2,25 dolardan işlem görüyor.