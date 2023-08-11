Daha Önce Bilmişti! Bitcoin ve İki Altcoine Kritik Uyarı Geldi!

Özet

  • - Analist, Dogecoin (DOGE) için olası olumsuzluklar ve düşen kanal modeli nedeniyle önümüzdeki haftalarda değer kaybı yaşanabileceğini belirtti.
  • - Chainlink (LINK) için analist, LINK'in düşüş trendine karşı direnç göstermeye çalıştığını ancak şu anda dirençle karşılaştığını ifade etti.
  • - Bitcoin hakkında yapılan yorumda, BTC'nin haftalık kapanışının önemli olduğu vurgulandı.
  • - Piyasa etkisi: Nötr
00:40
11 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Yaygın olarak takip edilen bir kripto para analisti, takipçilerine Dogecoin (DOGE), Chainlink (LINK) ve Bitcoin (BTC) durumu hakkında görüşlerini paylaştı. Rekt Capital takma adıyla bilinen analist Twitter takipçilerine Shiba Inu (SHIB) rakibi DOGE’nin ileriye dönük bir olumsuzluk devam edebileceğini de belirtti.

DOGE’de Düşüş Beklentisi!

Kripto para piyasalarında Shiba Inu ile kıyasıya rekabetiyle sık sık gündeme gelen Dogecoin’i ele alan analist, meme token’ın fiyatının düşen kanal modeli olarak bilinen bir düşüş formasyonu ile örtüştüğünü bu nedenle önümüzdeki haftalarda olası bir değer kaybı ile karşı karşıya kalabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Uzman isim DOGE açıklamalarında şunları söyledi:

Düşen kanalın alt bölgelerine geri dönen DOGE için tartışmalar yapılabilir. DOGE, Haftalık Kapanışı Kanalın Zirvesi üzerinde gerçekleştirebilene kadar, fiyat önceki dönemlere göre aşağı yönde devam edebilir.

DOGE, yazı kaleme alındığında 0,076 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

Blockchain oracle Chainlink’i ele alan analist, LINK’in düşüş trendine karşı çıkmaya çalıştığını ancak şimdilik dirençle karşılaşıyor gibi göründüğünü belirtti. Analist LINK’in bir makro düşüşe meydan okuduğunu ileri sürerek şunları söyledi:

LINK, haftalar sonra ikinci kez bir kırılma için makro düşüş trendine meydan okuyor. Ancak LINK şimdilik buradan reddediyor gibi görünüyor.

LINK, son 24 saat içerisinde %2,3 oranında bir düşüşle 7,67 dolardan işlem görüyor.

BTC’de Kritik Seviye!

Altcoin yorumlarının ardından lider kripto para birimi olan BTC’yi ele alan Rekt Capital,  Bitcoin’in mevcut fiyat seviyelerini hafta sonuna kadar koruyup koruyamayacağının önümüzdeki süreçte oldukça kritik olduğuna dair açıklamalarda bulundu. Analist BTC hakkında şunları vurguladı:

BTC, son zamanlarda güçlü bir ret yaşadıktan sonra hala 29.250 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunuyor. BTC, haftalık kapanış zamanında hafta sonuna kadar burada kalabilir mi?

BTC mevcut konum itibariyle 29.476 dolardan işlem görüyor.

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