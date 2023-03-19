Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Delilik! Bitcoin Fiyat Bahsi! Siyah Kuğu Yazarı ve Binance CZ Dahil 3 Uzman!

Alanında tanınmış isimler son Bitcoin (BTC) fiyat bahsiyle alakalı yorum yaptı.
16:15
19 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2 gün önce Balaji Srinivasan kral kripto para birimiyle alakalı bir görüş paylaştı ve hatta daha da ileri gidip bunu bahse dönüştürdü. Bu tahmini kripto para yatırımcılarının önemli bir kısmı dahil büyük kitleler tarafından haklı biçimde alaya alındı. Haklı biçimde çünkü bunun gerçekleşmesi için ABD finans sisteminin yerle bir olması gerekiyor.

Bitcoin 1 Milyon Dolar Olur Mu?

Coinbase Eski CTO’su Balaji Srinivasan Bitcoin‘in 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşacağına dair 1 milyon dolarlık bahse gireceğini açıklayarak tartışmalara neden oldu ve Nassim Nicholas Taleb gibi uzmanların eleştirilerine yol açtı. Eski a16z ortağı ve Coinbase CTO’su olan bir ismin böylesine iddialı bir tahminde bulunması haklı biçimde seslerin yükselmesine neden oldu. Ünlü akademisyen ve risk analisti Nassim Nicholas Taleb, Srinivasan’ın bahsini “çılgınca” bir hareket olarak eleştirdi.

Taleb, şüpheciliğini ifade etmek için Twitter’a girdi ve Srinivasan’ın ticaretinin “kendine karşı ticaret” olduğunu ve yalnızca “delilerin etki altında yaptığı” bir şey olduğunu söyledi. The Black Swan, The Bed of Procrustes ve Antifragile kitaplarının yazarı Taleb, risk analizi ve olasılık alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor. Benzer şekilde geçmişte de birçok kez Bitcoin hakkında negatif yorumlarda bulunmuştu.

Bitcoin Tahminine Eleştiriler

MIT’de özel projeler direktörü olan trader ve yatırımcı Roy Blackstone, Srinivasan’ın tahminini John McAfee’nin 2020’ye kadar Bitcoin 1 milyon dolara ulaşmazsa kendi etini yiyeceğine dair meşhur bahsiyle karşılaştırdı. John McAfee ölmeden önce son zamanlarında kripto para dünyası tarafından ponzi pazarlayıcısı olarak tanınıyordu. Twitter hesabı üzerinden paylaştığı projeler birçok yatırımcının ona inanarak para kaybetmesine neden olmuştu.

Bir finans gazetecisi olan Matt Levine de bu tuhaf tahminin ardındaki mantığı sorguladı. Levine, Srinivasan’ın amiral gemisi kripto para biriminin 90 gün içinde 1 milyon dolar değerinde olacağına gerçekten inanması halinde, sadece bir yerine 40 Bitcoin satın alması gerektiğine dikkat çekti. Bir kripto para analisti olan Qiao Wang ise daha ölçülü bir yanıt vererek, Bitcoin’in üç ay içinde 1 milyon dolara ulaşması için dünyada devasa felaketlerin olması gerektiğini söyledi. Wang, Bitcoin’in gerçekçi bir şekilde 10-20 yıl içinde 1 milyon dolara ulaşabileceğini, ancak Srinivasan tarafından önerilen kısa zaman diliminin, olasılıklar kendi lehine olsa bile gerçekleşmeyeceğini söyledi. Binance CEO’su CZ ise sadece 3 ay içinde böyle bir fiyat hareketinin aşırı iyimser olduğunu yazdı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Peter Schiff: Bu Daha Hiçbir Şey! Kriptoya Kaçış!
Peter Schiff: Bu Daha Hiçbir Şey! Kriptoya Kaçış!
Vazgeçti! Bitcoin (BTC) Dibini Bilen Kripto Analisti Yeni Hedefini Açıkladı!
Vazgeçti! Bitcoin (BTC) Dibini Bilen Kripto Analisti Yeni Hedefini Açıkladı!
Ünlü Kripto CTO’su: 90 Gün İçinde Bitcoin (BTC) Buraya Gelecek!
Ünlü Kripto CTO’su: 90 Gün İçinde Bitcoin (BTC) Buraya Gelecek!
ABD İçin Kıyamet Senaryosu 300 Banka! Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
ABD İçin Kıyamet Senaryosu 300 Banka! Kripto Paraları Nasıl Etkiler?
Bitcoin’de “Dejavu” Diyebilir Miyiz: 2013’te Kıbrıs, 2015’de Yunanistan, Şimdi ABD! 
Bitcoin’de “Dejavu” Diyebilir Miyiz: 2013’te Kıbrıs, 2015’de Yunanistan, Şimdi ABD! 
Michael van de Poppe Tarih Verdi: Bitcoin’de (BTC) “Ölüm Kalım” Seviyesi!
Michael van de Poppe Tarih Verdi: Bitcoin’de (BTC) “Ölüm Kalım” Seviyesi!
Dört Uzman Konuştu! Kripto Para Piyasalarında Önemli Kilometre Taşı!
Dört Uzman Konuştu! Kripto Para Piyasalarında Önemli Kilometre Taşı!
Hafta Sonu Kriptoya Dikkat! BTC, ETH, SHIB, DOGE ve Solana Coin Yorum!
Hafta Sonu Kriptoya Dikkat! BTC, ETH, SHIB, DOGE ve Solana Coin Yorum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği
Shiba Coin Artar mı? İşte Shiba Yorumları
Bu Altcoinde Halving Unutuldu! Fiyatı Aylar İçinde Patlayabilir!
Alım Fırsatı Mı? BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE Yorum!
Fiyatlar Uçtu, Ralli Sürecek Mi? CFX, STX, AGIX, IMX ve RNDR Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023