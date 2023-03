Okuma Süresi: 2 Dakika

2 gün önce Balaji Srinivasan kral kripto para birimiyle alakalı bir görüş paylaştı ve hatta daha da ileri gidip bunu bahse dönüştürdü. Bu tahmini kripto para yatırımcılarının önemli bir kısmı dahil büyük kitleler tarafından haklı biçimde alaya alındı. Haklı biçimde çünkü bunun gerçekleşmesi için ABD finans sisteminin yerle bir olması gerekiyor.

Bitcoin 1 Milyon Dolar Olur Mu?

Coinbase Eski CTO’su Balaji Srinivasan Bitcoin‘in 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşacağına dair 1 milyon dolarlık bahse gireceğini açıklayarak tartışmalara neden oldu ve Nassim Nicholas Taleb gibi uzmanların eleştirilerine yol açtı. Eski a16z ortağı ve Coinbase CTO’su olan bir ismin böylesine iddialı bir tahminde bulunması haklı biçimde seslerin yükselmesine neden oldu. Ünlü akademisyen ve risk analisti Nassim Nicholas Taleb, Srinivasan’ın bahsini “çılgınca” bir hareket olarak eleştirdi.

Taleb, şüpheciliğini ifade etmek için Twitter’a girdi ve Srinivasan’ın ticaretinin “kendine karşı ticaret” olduğunu ve yalnızca “delilerin etki altında yaptığı” bir şey olduğunu söyledi. The Black Swan, The Bed of Procrustes ve Antifragile kitaplarının yazarı Taleb, risk analizi ve olasılık alanındaki uzmanlığıyla tanınıyor. Benzer şekilde geçmişte de birçok kez Bitcoin hakkında negatif yorumlarda bulunmuştu.

Bitcoin Tahminine Eleştiriler

MIT’de özel projeler direktörü olan trader ve yatırımcı Roy Blackstone, Srinivasan’ın tahminini John McAfee’nin 2020’ye kadar Bitcoin 1 milyon dolara ulaşmazsa kendi etini yiyeceğine dair meşhur bahsiyle karşılaştırdı. John McAfee ölmeden önce son zamanlarında kripto para dünyası tarafından ponzi pazarlayıcısı olarak tanınıyordu. Twitter hesabı üzerinden paylaştığı projeler birçok yatırımcının ona inanarak para kaybetmesine neden olmuştu.

Bir finans gazetecisi olan Matt Levine de bu tuhaf tahminin ardındaki mantığı sorguladı. Levine, Srinivasan’ın amiral gemisi kripto para biriminin 90 gün içinde 1 milyon dolar değerinde olacağına gerçekten inanması halinde, sadece bir yerine 40 Bitcoin satın alması gerektiğine dikkat çekti. Bir kripto para analisti olan Qiao Wang ise daha ölçülü bir yanıt vererek, Bitcoin’in üç ay içinde 1 milyon dolara ulaşması için dünyada devasa felaketlerin olması gerektiğini söyledi. Wang, Bitcoin’in gerçekçi bir şekilde 10-20 yıl içinde 1 milyon dolara ulaşabileceğini, ancak Srinivasan tarafından önerilen kısa zaman diliminin, olasılıklar kendi lehine olsa bile gerçekleşmeyeceğini söyledi. Binance CEO’su CZ ise sadece 3 ay içinde böyle bir fiyat hareketinin aşırı iyimser olduğunu yazdı.